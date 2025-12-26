Официальной реакции РФ на мирный план мы не получали. Коммуницируем исключительно с США, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что официально реакции РФ на 20-пунктный мирный план Украина не получала.
Об этом он сказал во время общения с журналистами, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно
"Официальной реакции мы не получали от российской стороны. Мы общаемся исключительно с американцами. А американцы, в то же время, общаются с русскими, думаю, мы узнаем в ближайшие дни их официальную реакцию", - ответил он.
Во время визита в США, сказал Зеленский, будут обсуждать, в частности, вопросы Донбасса и Запорожской АЭС.
Проэкт плана прекращения войны
- 24 декабря президент Владимир Зеленский впервые назвал 20 пунктов "базового документа об окончании войны". По его словам, это тот документ, который ранее имел 28 пунктов.
- По его словам, документ могут вынести на общенациональный референдум.
- Зеленский сказал, что США будут постепенно отменять санкции против России.
- В случае подписания мирного соглашения мобилизацию могут трансформировать или отменить.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Хоча скоріше за все найкращий агент РФ
- молодь відпустив
- мобілізацію зірвав
- ВПК провалив
- ракет нема на 4 році війни
- дипломатія в задниці