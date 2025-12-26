РУС
Новости Мирные переговоры
258 5

Официальной реакции РФ на мирный план мы не получали. Коммуницируем исключительно с США, - Зеленский

Была ли реакция РФ на 20-пунктный мирный план: Зеленский ответил

Президент Владимир Зеленский заявил, что официально реакции РФ на 20-пунктный мирный план Украина не получала.

Об этом он сказал во время общения с журналистами, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно

"Официальной реакции мы не получали от российской стороны. Мы общаемся исключительно с американцами. А американцы, в то же время, общаются с русскими, думаю, мы узнаем в ближайшие дни их официальную реакцию", - ответил он.

Во время визита в США, сказал Зеленский, будут обсуждать, в частности, вопросы Донбасса и Запорожской АЭС. 

Проэкт плана прекращения войны

ІМБІЦИЛ.

Хоча скоріше за все найкращий агент РФ

- молодь відпустив
- мобілізацію зірвав
- ВПК провалив
- ракет нема на 4 році війни
- дипломатія в задниці
показать весь комментарий
26.12.2025 15:24 Ответить
Повісь той план у всім відомому місці, а ше ліпше, засунь його собі в одне місце.
показать весь комментарий
26.12.2025 15:26 Ответить
Гавняний квартал. Перший пункт - Україна суверенна держава. Решта пунктів як ми віддаємо кацапам території, пробуємо умовити на частку нашої ЗАЕС, і вимолюємо дозвіл у кацапів користуватись Дніпром і Чорним морем. Де тут суверенність, ля??? І головне все під підпис, щоб у випадку розвалу кацапії все залишилось їм.
показать весь комментарий
26.12.2025 15:31 Ответить
Давай давай -покажи нам свій план незламної зради
показать весь комментарий
26.12.2025 15:48 Ответить
Для чого їй щось відповідати, якщо це її план, який зеленим злодіям ******** фашисти з США?
показать весь комментарий
26.12.2025 15:52 Ответить
 
 