Официальной реакции РФ на мирный план мы не получали. Коммуницируем исключительно с США, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что официально реакции РФ на 20-пунктный мирный план Украина не получала.

Об этом он сказал во время общения с журналистами, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно

"Официальной реакции мы не получали от российской стороны. Мы общаемся исключительно с американцами. А американцы, в то же время, общаются с русскими, думаю, мы узнаем в ближайшие дни их официальную реакцию", - ответил он.

Во время визита в США, сказал Зеленский, будут обсуждать, в частности, вопросы Донбасса и Запорожской АЭС.

Проэкт плана прекращения войны

