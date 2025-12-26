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Новини Мирні перемовини
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Офіційної реакції РФ на мирний план ми не отримували. Комунікуємо виключно зі США, - Зеленський

Чи була реакція РФ на 20-пунктний мирний план: Зеленський відповів

Президент Володимир Зеленський заявив, що офіційно реакції РФ на 20-пунктний мирний план Україна не отримувала.

Про це він сказав під час спілкування із журналістами, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Офіційної реакції ми не отримували від російської сторони. Ми комунікуємо виключно з американцями. А американці, водночас, комунікують з рускіми, думаю, ми знатимемо найближчими днями їх офіційну реакцію", - відповів він.

Під час візиту до США, сказав Зеленський, обговорюватимуть, зокрема, питання Донбасу та Запорізької АЕС. 

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Автор: 

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