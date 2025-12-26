743 5
Офіційної реакції РФ на мирний план ми не отримували. Комунікуємо виключно зі США, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що офіційно реакції РФ на 20-пунктний мирний план Україна не отримувала.
Про це він сказав під час спілкування із журналістами, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Офіційної реакції ми не отримували від російської сторони. Ми комунікуємо виключно з американцями. А американці, водночас, комунікують з рускіми, думаю, ми знатимемо найближчими днями їх офіційну реакцію", - відповів він.
Під час візиту до США, сказав Зеленський, обговорюватимуть, зокрема, питання Донбасу та Запорізької АЕС.
Проєкт плану припинення війни
- 24 грудня президент Володимир Зеленський вперше назвав 20 пунктів "базового документа про закінчення війни". За його словами, це той документ, який раніше мав 28 пунктів.
- За його словами, документ можуть винести на загальнонаціональний референдум.
- Зеленський сказав, що США поступово скасовуватимуть санкції проти Росії.
- У разі підписання мирної угоди мобілізацію можуть трансформувати чи скасувати.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль