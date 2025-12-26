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Новини Мирний план
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62% читачів Цензор.НЕТ вважають, що РФ не піде на 20-пунктний мирний план, - опитування

Що українці думають про мирний план з 20 пунктів?

Більшість читачів Цензор.НЕТ вважають прийнятними 20 пунктів проєкту мирного плану, який нещодавно представив президент Володимир Зеленський.

Цензор.НЕТ провів відповідне опитування серед читачів Telegram-каналу видання.

Голосування

Редакція поставила питання: "Чи прийнятні для України 20 пунктів мирної угоди, які представив Володимир Зеленський?".

Варіантами відповідей були: "Так, прийнятні", "Ні, не прийнятні", "Так, прийнятні, але Росія на них не піде" та "Ні, не прийнятні і Росія на них не піде".

В опитуванні взяли участь понад 9,7 тис. осіб.

Наразі голосування триває, Ви можете віддати свій голос за посиланням.

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Результати

Так, 17% опитаних вважають пункти мирної угоди прийнятними. Протилежну думку висловили 21% користувачів.

Водночас 36% хоча і вважають 20 пунктів мирної угоди прийнятними, але впевнені, що Росія на них не піде.

25% вважають їх неприйнятними і також переконані, що Росія на них не піде.

Що українці думають про мирний план з 20 пунктів?

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Топ коментарі
+13
Довбані 73%, які наголосували у 2019 році ганьбу і позор країни із тисячолітньою історією та традиціями. Воно, те що Гундосне ,тупо здає Україну, а тут проводять якісь опитування про доцільність підписання 20 пунктів капітуляції, а не створенню уряду спасіння і сказати геть мародеру.
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26.12.2025 10:46 Відповісти
+8
А скільки опинуваних після цього ''мирного'' плану планують залишитись в Україні ви не проводили опитування? І ті хто називають капітуляцію мирним планом для мене вважаються ворогами
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26.12.2025 10:46 Відповісти
+6
А скільки опитаних готові йти воювати особисто
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26.12.2025 11:06 Відповісти

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