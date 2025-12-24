68,9% українців вважають збереження високого рівня корупції найбільшою помилкою влади, - опитування. ІНФОГРАФІКА
Більшість громадян України вважають, що найбільшою помилкою влади є збереження високого рівня корупції.
Про це свідчать дані опитування "Социс", передає Цензор.НЕТ.
Найбільша помилка влади
Так, 68,9% опитаних вважають, що збереження високого рівня корупції і розкрадання бюджетних коштів є найбільшою помилкою влади.
41,5% вважають помилкою неналежну підготовку до війни. А 35,7% - помилкові кадрові рішення.
Сума відповідей перевищує 100%, оскільки респондент міг обрати декілька варіантів.
Також українці вважають високий рівень корупції на державному рівні таким, що негативно впливає на ситуацію в країні.
Іншими аргументами, які також впливають на ситуацію в країні, громадяни назвали постійно обстріли військами РФ та зниження рівня життя населення.
Методологія
Опитування проводилося з 12 по 18 грудня 2025 року. Загалом в дослідженні було опитано 2000 респондентів за квотною стратифікованою вибіркою.
Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал): +/- 2,6%.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
погрітися кіпяточком в подвалі на пункті не-Здібності при ЗЄлі
"Оцените красоту игры.
Мы их развели, как котят.
Я не знаю, что они будут делать на выборах."
Михаил Чечетов, асвальтового йому польоту
.
ЗЄлєнський ?
Ніколи більше !!!!
Україні потрібен Гетьман !!!!
.