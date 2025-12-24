68,9% українців вважають збереження високого рівня корупції найбільшою помилкою влади, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Більшість громадян України вважають, що найбільшою помилкою влади є збереження високого рівня корупції.

Про це свідчать дані опитування "Социс", передає Цензор.НЕТ.

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Найбільша помилка влади

Так, 68,9% опитаних вважають, що збереження високого рівня корупції і розкрадання бюджетних коштів є найбільшою помилкою влади.

41,5% вважають помилкою неналежну підготовку до війни. А 35,7% - помилкові кадрові рішення.

Сума відповідей перевищує 100%, оскільки респондент міг обрати декілька варіантів.

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Також українці вважають високий рівень корупції на державному рівні таким, що негативно впливає на ситуацію в країні.

Іншими аргументами, які також впливають на ситуацію в країні, громадяни назвали постійно обстріли військами РФ та зниження рівня життя населення.

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Методологія

Опитування проводилося з 12 по 18 грудня 2025 року. Загалом в дослідженні було опитано 2000 респондентів за квотною стратифікованою вибіркою.

Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал): +/- 2,6%.

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