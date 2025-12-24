68,9% украинцев считают сохранение высокого уровня коррупции самой большой ошибкой власти, - опрос. ИНФОГРАФИКА
Большинство граждан Украины считают, что самой большой ошибкой власти является сохранение высокого уровня коррупции.
Об этом свидетельствуют данные опроса "Социс", передает Цензор.НЕТ.
Самая большая ошибка власти
Так, 68,9% опрошенных считают, что сохранение высокого уровня коррупции и хищение бюджетных средств является самой большой ошибкой власти.
41,5% считают ошибкой ненадлежащую подготовку к войне. А 35,7% - ошибочные кадровые решения.
Сумма ответов превышает 100%, поскольку респондент мог выбрать несколько вариантов.
Также украинцы считают высокий уровень коррупции на государственном уровне таким, который негативно влияет на ситуацию в стране.
Другими аргументами, которые также влияют на ситуацию в стране, граждане назвали постоянные обстрелы войсками РФ и снижение уровня жизни населения.
Методология
Опрос проводился с 12 по 18 декабря 2025 года. Всего в исследовании было опрошено 2000 респондентов по квотной стратифицированной выборке.
Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал): +/- 2,6%.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ЗЄлєнський ?
Ніколи більше !!!!
Україні потрібен Гетьман !!!!
.
погрітися кіпяточком в подвалі на пункті не-Здібності при ЗЄлі
"Оцените красоту игры.
Мы их развели, как котят.
Я не знаю, что они будут делать на выборах."
Михаил Чечетов, асвальтового йому польоту
.
кому як більше заходить
.
68, 9% видят КОРРУПЦИЮ ЗЕЛЕНСКОГО
Но,если бы выборы были завтра
То 60 % готовы голосовать за ЗЕЛЕНСКОГО
У всех этих людей - когнитивный диссонанс?
Так их не опрашивать надо
Их сразу - к психиатру .....
.
60% це тільки їхня мрія, скільки не спілкувався зі знайомими ніхто за нього голосовали не збирається. А клоуни на ціх рейтингах гроші заробляють. Утримати владу може тільки продав Україну, або треба повністю сфальсифікувати вибори
Все мои знакомые - тоже не будут голосовать за ЗЕЛЕНСКОГО
Но это всего человек 5, максимум 10
Я прекратила общение с теми ,кто в 2019 голосовал за Зеленского
А этих людей не 5- 10, их намного больше
або "Батька нації" він же "Лев Багдада",
або «улюблений син нації та Геній Карпат" і що цікаво, в них рейтинг був від 94% до 98%.