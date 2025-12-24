РУС
Новости Коррупция в Украине
429 20

68,9% украинцев считают сохранение высокого уровня коррупции самой большой ошибкой власти, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Коррупция является самой большой ошибкой власти, считают украинцы

Большинство граждан Украины считают, что самой большой ошибкой власти является сохранение высокого уровня коррупции

Об этом свидетельствуют данные опроса "Социс", передает Цензор.НЕТ.

Самая большая ошибка власти

Так, 68,9% опрошенных считают, что сохранение высокого уровня коррупции и хищение бюджетных средств является самой большой ошибкой власти.

41,5% считают ошибкой ненадлежащую подготовку к войне. А 35,7% - ошибочные кадровые решения.

Сумма ответов превышает 100%, поскольку респондент мог выбрать несколько вариантов.

Также украинцы считают высокий уровень коррупции на государственном уровне таким, который негативно влияет на ситуацию в стране.

Другими аргументами, которые также влияют на ситуацию в стране, граждане назвали постоянные обстрелы войсками РФ и снижение уровня жизни населения.

Методология

Опрос проводился с 12 по 18 декабря 2025 года. Всего в исследовании было опрошено 2000 респондентов по квотной стратифицированной выборке.

Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал): +/- 2,6%.

Автор: 

коррупция (8849) опрос (3003) СОЦИС (73)
Топ комментарии
+6
Ги-ги! То не помилка влади, а її спосіб і сенс життя.
показать весь комментарий
24.12.2025 16:29 Ответить
+3
Яка помилка? - руки потрібно відрубувати по саму сраку
показать весь комментарий
24.12.2025 16:33 Ответить
+3
від кави у Відні на вихідні лоукостом по безвізу при Пороху до

погрітися кіпяточком в подвалі на пункті не-Здібності при ЗЄлі

"Оцените красоту игры.
Мы их развели, как котят.
Я не знаю, что они будут делать на выборах."
Михаил Чечетов, асвальтового йому польоту

.
показать весь комментарий
24.12.2025 16:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Ги-ги! То не помилка влади, а її спосіб і сенс життя.
показать весь комментарий
24.12.2025 16:29 Ответить
Усі мають право на помилку.
показать весь комментарий
24.12.2025 16:31 Ответить
українці заплатили за ЗЄльоні помилки тисячами тисяч життів своїх Воїнів

ЗЄлєнський ?
Ніколи більше !!!!

Україні потрібен Гетьман !!!!

.
показать весь комментарий
24.12.2025 16:38 Ответить
Так. Коли пара "сосЬОн_корабЄльних" вийшли у ВР у таких футболках, то 73% ідіотів лише "поржалІ"...
показать весь комментарий
24.12.2025 16:51 Ответить
Яка помилка? - руки потрібно відрубувати по саму сраку
показать весь комментарий
24.12.2025 16:33 Ответить
від кави у Відні на вихідні лоукостом по безвізу при Пороху до

погрітися кіпяточком в подвалі на пункті не-Здібності при ЗЄлі

"Оцените красоту игры.
Мы их развели, как котят.
Я не знаю, что они будут делать на выборах."
Михаил Чечетов, асвальтового йому польоту

.
показать весь комментарий
24.12.2025 16:33 Ответить
або пункт не-Здатності

кому як більше заходить

.
показать весь комментарий
24.12.2025 16:34 Ответить
не було б сьогодні цієї війни та шапіто при владі
показать весь комментарий
24.12.2025 16:44 Ответить
то треба було після 2014 року у відповідь на окупацію руснею Крима та Донбаса відповісти агрессору припиненням дипвідносин , торгівлі , транспотного сполучення , нгазвати цю ситуацію війною а не АТО. а відповіли томосом та безвізом з ЄС . потужно мля
показать весь комментарий
24.12.2025 16:42 Ответить
Интересное кино
68, 9% видят КОРРУПЦИЮ ЗЕЛЕНСКОГО
Но,если бы выборы были завтра
То 60 % готовы голосовать за ЗЕЛЕНСКОГО
У всех этих людей - когнитивный диссонанс?
Так их не опрашивать надо
Их сразу - к психиатру .....
показать весь комментарий
24.12.2025 16:34 Ответить
раздвоєніє лічності то є шизофренія, якою хворіє 75% українського мідрого наріту

.
показать весь комментарий
24.12.2025 16:39 Ответить
Ліпше чим бути таким дебілом. Мабуть ти мерзота фсбшників якщо про свій народ таке кажеш, хоча не свій а народ України
показать весь комментарий
24.12.2025 16:46 Ответить
А 31,1% це ті хто пристосувався біля корита.
60% це тільки їхня мрія, скільки не спілкувався зі знайомими ніхто за нього голосовали не збирається. А клоуни на ціх рейтингах гроші заробляють. Утримати владу може тільки продав Україну, або треба повністю сфальсифікувати вибори
показать весь комментарий
24.12.2025 16:57 Ответить
Пан Igor, ваш круг , ваши знакомые - это не показатель , к сожалению
Все мои знакомые - тоже не будут голосовать за ЗЕЛЕНСКОГО
Но это всего человек 5, максимум 10
Я прекратила общение с теми ,кто в 2019 голосовал за Зеленского
А этих людей не 5- 10, их намного больше
показать весь комментарий
24.12.2025 17:16 Ответить
показать весь комментарий
24.12.2025 16:44 Ответить
Є кращий і дієвіший досвід других країн, наприклад, для "друга" всіх лівійців та "Братнього вождя та лідера Першовересневої великої революції соціалістичної народної лівійської арабської Джамахірії",
або "Батька нації" він же "Лев Багдада",
або «улюблений син нації та Геній Карпат" і що цікаво, в них рейтинг був від 94% до 98%.
показать весь комментарий
24.12.2025 16:57 Ответить
Як що це так, то відбувається продаж України, цікаво знати а що самому гавнокомандувачу пообіцяли, ну крім країни зникнення
показать весь комментарий
24.12.2025 16:51 Ответить
Дуже цікаво, 69% звинувачують владу, на вершині якої сидить Зеленський, винними у корупції, і тут же 61% готові голосувати за Зеленського? Тут щось не зростається. Невже влада думає, що намалювавши собі рейтинги щось виграє?
показать весь комментарий
24.12.2025 17:00 Ответить
Якщо такий високий відсоток населення України,яке вважає що рівень корупції "шкалить" у владі,то висновок такий що влада в обличчі вищих осіб очолює топ-корупціонерів.
показать весь комментарий
24.12.2025 17:05 Ответить
Будь-яка помилка має конкретне прізвище. І цією помилкою є безтолковий ішак.
показать весь комментарий
24.12.2025 17:17 Ответить
 
 