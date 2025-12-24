68,9% украинцев считают сохранение высокого уровня коррупции самой большой ошибкой власти, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Большинство граждан Украины считают, что самой большой ошибкой власти является сохранение высокого уровня коррупции.

Об этом свидетельствуют данные опроса "Социс", передает Цензор.НЕТ.

Самая большая ошибка власти

Так, 68,9% опрошенных считают, что сохранение высокого уровня коррупции и хищение бюджетных средств является самой большой ошибкой власти.

41,5% считают ошибкой ненадлежащую подготовку к войне. А 35,7% - ошибочные кадровые решения.

Сумма ответов превышает 100%, поскольку респондент мог выбрать несколько вариантов.

Также украинцы считают высокий уровень коррупции на государственном уровне таким, который негативно влияет на ситуацию в стране.

Другими аргументами, которые также влияют на ситуацию в стране, граждане назвали постоянные обстрелы войсками РФ и снижение уровня жизни населения.

Методология

Опрос проводился с 12 по 18 декабря 2025 года. Всего в исследовании было опрошено 2000 респондентов по квотной стратифицированной выборке.

Статистическая погрешность выборки (доверительный интервал): +/- 2,6%.

