64% українців підтримують проведення виборів у разі припинення вогню, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Більшість громадян України підтримують ідею проведення виборів у разі тимчасового припинення бойових дій.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження компанії SOCIS, передає Цензор.НЕТ.

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Згідно з опитуванням, 64% респондентів висловилися за проведення виборів у такому сценарії, тоді як 25% вважають, що їх слід відкласти на певний час.

Рейтинг кандидатів

У разі проведення президентських виборів найближчим часом до другого туру, за даними дослідження, вийшли б Володимир Зеленський і Валерій Залужний. У першому турі вони отримали б відповідно 22% і 21% голосів.

Водночас Володимир Зеленський має найвищий антирейтинг серед потенційних кандидатів: 22% опитаних заявили, що не готові голосувати за нього за жодних умов.

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У другому турі, за результатами опитування, перевагу мав би Валерій Залужний, який отримав би 64% голосів, тоді як Володимира Зеленського підтримали б 36% виборців. Якщо ж Залужний не брав би участі у виборах, його місце у другому турі разом із Зеленським, імовірно, посів би Кирило Буданов, який також випередив би чинного президента - 56% проти 44%.

У разі парламентських виборів до Верховної Ради могли б пройти від чотирьох до семи політичних сил. Найбільшу підтримку, за даними SOCIS, отримали б політичні проєкти, пов’язані з Валерієм Залужним (30%), Володимиром Зеленським (17%), Кирилом Будановим (11%) та Петром Порошенком (9%).

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