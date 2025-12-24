64% українців підтримують проведення виборів у разі припинення вогню, - опитування. ІНФОГРАФІКА
Більшість громадян України підтримують ідею проведення виборів у разі тимчасового припинення бойових дій.
Про це свідчать результати соціологічного дослідження компанії SOCIS, передає Цензор.НЕТ.
Згідно з опитуванням, 64% респондентів висловилися за проведення виборів у такому сценарії, тоді як 25% вважають, що їх слід відкласти на певний час.
Рейтинг кандидатів
У разі проведення президентських виборів найближчим часом до другого туру, за даними дослідження, вийшли б Володимир Зеленський і Валерій Залужний. У першому турі вони отримали б відповідно 22% і 21% голосів.
Водночас Володимир Зеленський має найвищий антирейтинг серед потенційних кандидатів: 22% опитаних заявили, що не готові голосувати за нього за жодних умов.
У другому турі, за результатами опитування, перевагу мав би Валерій Залужний, який отримав би 64% голосів, тоді як Володимира Зеленського підтримали б 36% виборців. Якщо ж Залужний не брав би участі у виборах, його місце у другому турі разом із Зеленським, імовірно, посів би Кирило Буданов, який також випередив би чинного президента - 56% проти 44%.
У разі парламентських виборів до Верховної Ради могли б пройти від чотирьох до семи політичних сил. Найбільшу підтримку, за даними SOCIS, отримали б політичні проєкти, пов’язані з Валерієм Залужним (30%), Володимиром Зеленським (17%), Кирилом Будановим (11%) та Петром Порошенком (9%).
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