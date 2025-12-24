РУС
64% украинцев поддерживают проведение выборов в случае прекращения огня, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Большинство граждан Украины поддерживают идею проведения выборов в случае временного прекращения боевых действий.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования компании SOCIS, передает Цензор.НЕТ.

выборы

Согласно опросу, 64% респондентов высказались за проведение выборов в таком сценарии, тогда как 25% считают, что их следует отложить на определенное время.

Рейтинг кандидатов

В случае проведения президентских выборов в ближайшее время во второй тур, по данным исследования, вышли бы Владимир Зеленский и Валерий Залужный. В первом туре они получили бы соответственно 22% и 21% голосов.

В то же время Владимир Зеленский имеет самый высокий антирейтинг среди потенциальных кандидатов: 22% опрошенных заявили, что не готовы голосовать за него ни при каких условиях.

Во втором туре, по результатам опроса, преимущество имел бы Валерий Залужный, который получил бы 64% голосов, тогда как Владимира Зеленского поддержали бы 36% избирателей. Если бы Залужный не участвовал в выборах, его место во втором туре вместе с Зеленским, вероятно, занял бы Кирилл Буданов, который также опередил бы действующего президента - 56% против 44%.

В случае парламентских выборов в Верховную Раду могли бы пройти от четырех до семи политических сил. Наибольшую поддержку, по данным SOCIS, получили бы политические проекты, связанные с Валерием Залужным (30%), Владимиром Зеленским (17%), Кириллом Будановым (11%) и Петром Порошенко (9%).

выборы (24874) опрос (3003) прекращения огня (380)
давайте будемо чесними,ніякого припинення вогню не буде!!!!!!!!!!!!
24.12.2025 17:17 Ответить
Давайте будемо чесними ,зєля ніколи добровільно не віддасть владу ,хіба що США його примусять.
24.12.2025 17:21 Ответить
Давайте будемо чесними , зєля не для того в Оман літав .
24.12.2025 17:23 Ответить
умєров вже все домовився з трампом
24.12.2025 17:26 Ответить
Для Трампа зєля вже відпрацьований матеріал ,так що домовлятись немає за що ,тим більше що зєля потенційний клієнт для ФБР.
24.12.2025 17:33 Ответить
Ось бачте, ви питаєте - який Зеленський, звідки він взявся, в нього ж зовсім нема політичного досвіду, як він став президентом, як таке може бути? Це тому що нарід тупий був. А зараз нарід вже розумний, тому Залужний вже на другому місці.
24.12.2025 17:18 Ответить
"А зараз нарід вже розумний, тому Залужний вже на другому місці." .... Де саме ? ((
24.12.2025 17:21 Ответить
Я і не знав що навіть там проводять соцопитування , ну або ми таки різні місця маємо на увазі ((
24.12.2025 17:28 Ответить
Жаль що не 73 % , розвалюється зелена коаліція , мабуть вчителі передумали ((
24.12.2025 17:20 Ответить
Пердюк..тут хто за вибори а не за кого
24.12.2025 17:28 Ответить
пенздюк , тебе ніхто нічого не запитував , краще на місяць повий придурку
24.12.2025 17:30 Ответить
Скули Пердюк ..скули🤣🤣🤣🤣🤣
24.12.2025 17:32 Ответить
Цуцику , я тобі не компанія , дзявкай на самоті
24.12.2025 17:34 Ответить
Дурня якась - вже є партія Залужного а миру немає
24.12.2025 17:20 Ответить
А партія кававялті - це взагалі повна дурня.
24.12.2025 17:22 Ответить
Залужний є - а його партія? - може я шось пропустив?
24.12.2025 17:27 Ответить
За умови повернення солдатів додому, у виборчий процес, не тільки як виборців, а і як кандидатів.
І за умови наявності великої кількості спостерігачів з Заходу, без всяких сателітів росії.
І звичайно - ніякого електронного голосування, тільки паперові бюлетені.
24.12.2025 17:23 Ответить
Ти наче всорашній-паперові вкинути простіше а от електронне ---сліди завжди залишаться
24.12.2025 17:30 Ответить
Навпаки.
24.12.2025 17:33 Ответить
Це в залежності яке завдання поставлене, щоб залишалися чи навпаки. Можна взагалі прописати код так, щоб як би не голосували, а результат буде наперед заданий. І хто буде в цьому розбиратися, коли, наприклад, навіть не буде первинного коду, а лише протрансльована в машинні коди програма?
24.12.2025 17:37 Ответить
конституцию не нарушаю , на выборы не иду !!!
24.12.2025 17:29 Ответить
'Тимчасового' це на скільки: на день, тиждень, місяць, півроку, рік. Якби мене опитували, то я обов'язково зробив би це уточнення. Інакше питання дещо маніпулятивне.
24.12.2025 17:32 Ответить
Не имеет значения - будет ли война во время выборов - или нет
Спросите у любого серьезного социолога
И он вам скажет
Если провести на выходе из избирательных участков
Профессиональный ,отвечающий всем стандартам проведения опросов
ЭКЗИТ - ПОЛ
То он покажет ИСТИННЫЙ ВЫБОР УКРАИНЦЕВ !!!!!
Достаточно провести опрос всего лишь 2000 человек
И он покажет реальные цифры
То есть итог выборов понятен при такой малой цифре проголосовавших
И 2000 и 20 миллионов проголосовавших - дадут ОДНУ И ТУ ЖЕ
ФАМИЛИЮ ПОБЕДИТЕЛЯ
Социология - это наука
Пригласите независимых социологов из разных стран
И проведите выборы там,где это возможно
Буквально в качестве эксперимента
В одном районе Львова и Киева
Или Харькова - там есть подземные школы ,там можно это сделать безопасно
И этот эксперимент даст одинаковые цифры
И в Киеве
И во Львове
И в Харькове
Американцы стали ДЕМОКРАТИЕЙ НОМЕР ОДИН
Потому что они не воспринимают конституцию
Как нечто замороженное
Они ее исправляют - делают ЛУЧШЕ
Добавляют поправки
Конституция должна быть живой
Она должна идти в ногу со временем
А главное - она должна помогать народу в тяжелые часы его истории
Легко ,конечно,талдычить
Что президента поменять нельзя
А разве у нас в законе прописано
Что можно быть президентом 7 лет?
У нас записано ,что президента можно выбирать на 2 срока
По 5 лет каждый
Цифры 7 ,или 8, или 9 - в законе нет !!!!!!!!!!!!!!
24.12.2025 17:34 Ответить
 
 