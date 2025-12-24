64% украинцев поддерживают проведение выборов в случае прекращения огня, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Большинство граждан Украины поддерживают идею проведения выборов в случае временного прекращения боевых действий.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования компании SOCIS, передает Цензор.НЕТ.

Согласно опросу, 64% респондентов высказались за проведение выборов в таком сценарии, тогда как 25% считают, что их следует отложить на определенное время.

Рейтинг кандидатов

В случае проведения президентских выборов в ближайшее время во второй тур, по данным исследования, вышли бы Владимир Зеленский и Валерий Залужный. В первом туре они получили бы соответственно 22% и 21% голосов.

В то же время Владимир Зеленский имеет самый высокий антирейтинг среди потенциальных кандидатов: 22% опрошенных заявили, что не готовы голосовать за него ни при каких условиях.

Во втором туре, по результатам опроса, преимущество имел бы Валерий Залужный, который получил бы 64% голосов, тогда как Владимира Зеленского поддержали бы 36% избирателей. Если бы Залужный не участвовал в выборах, его место во втором туре вместе с Зеленским, вероятно, занял бы Кирилл Буданов, который также опередил бы действующего президента - 56% против 44%.

В случае парламентских выборов в Верховную Раду могли бы пройти от четырех до семи политических сил. Наибольшую поддержку, по данным SOCIS, получили бы политические проекты, связанные с Валерием Залужным (30%), Владимиром Зеленским (17%), Кириллом Будановым (11%) и Петром Порошенко (9%).

