64% украинцев поддерживают проведение выборов в случае прекращения огня, - опрос. ИНФОГРАФИКА
Большинство граждан Украины поддерживают идею проведения выборов в случае временного прекращения боевых действий.
Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования компании SOCIS, передает Цензор.НЕТ.
Согласно опросу, 64% респондентов высказались за проведение выборов в таком сценарии, тогда как 25% считают, что их следует отложить на определенное время.
Рейтинг кандидатов
В случае проведения президентских выборов в ближайшее время во второй тур, по данным исследования, вышли бы Владимир Зеленский и Валерий Залужный. В первом туре они получили бы соответственно 22% и 21% голосов.
В то же время Владимир Зеленский имеет самый высокий антирейтинг среди потенциальных кандидатов: 22% опрошенных заявили, что не готовы голосовать за него ни при каких условиях.
Во втором туре, по результатам опроса, преимущество имел бы Валерий Залужный, который получил бы 64% голосов, тогда как Владимира Зеленского поддержали бы 36% избирателей. Если бы Залужный не участвовал в выборах, его место во втором туре вместе с Зеленским, вероятно, занял бы Кирилл Буданов, который также опередил бы действующего президента - 56% против 44%.
В случае парламентских выборов в Верховную Раду могли бы пройти от четырех до семи политических сил. Наибольшую поддержку, по данным SOCIS, получили бы политические проекты, связанные с Валерием Залужным (30%), Владимиром Зеленским (17%), Кириллом Будановым (11%) и Петром Порошенко (9%).
І за умови наявності великої кількості спостерігачів з Заходу, без всяких сателітів росії.
І звичайно - ніякого електронного голосування, тільки паперові бюлетені.
Спросите у любого серьезного социолога
И он вам скажет
Если провести на выходе из избирательных участков
Профессиональный ,отвечающий всем стандартам проведения опросов
ЭКЗИТ - ПОЛ
То он покажет ИСТИННЫЙ ВЫБОР УКРАИНЦЕВ !!!!!
Достаточно провести опрос всего лишь 2000 человек
И он покажет реальные цифры
То есть итог выборов понятен при такой малой цифре проголосовавших
И 2000 и 20 миллионов проголосовавших - дадут ОДНУ И ТУ ЖЕ
ФАМИЛИЮ ПОБЕДИТЕЛЯ
Социология - это наука
Пригласите независимых социологов из разных стран
И проведите выборы там,где это возможно
Буквально в качестве эксперимента
В одном районе Львова и Киева
Или Харькова - там есть подземные школы ,там можно это сделать безопасно
И этот эксперимент даст одинаковые цифры
И в Киеве
И во Львове
И в Харькове
Американцы стали ДЕМОКРАТИЕЙ НОМЕР ОДИН
Потому что они не воспринимают конституцию
Как нечто замороженное
Они ее исправляют - делают ЛУЧШЕ
Добавляют поправки
Конституция должна быть живой
Она должна идти в ногу со временем
А главное - она должна помогать народу в тяжелые часы его истории
Легко ,конечно,талдычить
Что президента поменять нельзя
А разве у нас в законе прописано
Что можно быть президентом 7 лет?
У нас записано ,что президента можно выбирать на 2 срока
По 5 лет каждый
Цифры 7 ,или 8, или 9 - в законе нет !!!!!!!!!!!!!!