62% читателей Цензор.НЕТ считают, что РФ не пойдет на 20-пунктный мирный план, - опрос
Большинство читателей Цензор.НЕТ считают приемлемыми 20 пунктов проекта мирного плана, который недавно представил президент Владимир Зеленский.
Цензор.НЕТ провел соответствующий опрос среди читателей Telegram-канала издания.
Голосование
Редакция задала вопрос: "Приемлемы ли для Украины 20 пунктов мирного соглашения, представленных Владимиром Зеленским?".
Вариантами ответов были: "Да, приемлемы", "Нет, не приемлемы", "Да, приемлемы, но Россия на них не пойдет" и "Нет, не приемлемы и Россия на них не пойдет".
В опросе приняли участие более 9,7 тыс. человек.
В настоящее время голосование продолжается, Вы можете отдать свой голос по ссылке.
Результаты
Так, 17% опрошенных считают пункты мирного соглашения приемлемыми. Противоположное мнение высказали 21% пользователей.
В то же время 36% хотя и считают 20 пунктов мирного соглашения приемлемыми, но уверены, что Россия на них не пойдет.
25% считают их неприемлемыми и также убеждены, что Россия на них не пойдет.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
рф зафіксувала поступки з боку України і тепер кожного разу будуть нагадувати. Доки триває наступ навіть перемир'я неможливе
Все по Оманському плану.
План складався для однієї людини , для іржавого американського довбодятла . Бачиш мовляв - таваріщ , от ми склали план який подобається і нам і вам і Європі , а тепер - від**бися .! Тепер , як кажуть - м'яч на полі кацапів .