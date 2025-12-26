РУС
62% читателей Цензор.НЕТ считают, что РФ не пойдет на 20-пунктный мирный план, - опрос

Что украинцы думают о мирном плане из 20 пунктов?

Большинство читателей Цензор.НЕТ считают приемлемыми 20 пунктов проекта мирного плана, который недавно представил президент Владимир Зеленский.

Цензор.НЕТ провел соответствующий опрос среди читателей Telegram-канала издания.

Голосование

Редакция задала вопрос: "Приемлемы ли для Украины 20 пунктов мирного соглашения, представленных Владимиром Зеленским?".

Вариантами ответов были: "Да, приемлемы", "Нет, не приемлемы", "Да, приемлемы, но Россия на них не пойдет" и "Нет, не приемлемы и Россия на них не пойдет".

В опросе приняли участие более 9,7 тыс. человек.

В настоящее время голосование продолжается, Вы можете отдать свой голос по ссылке.

Результаты

Так, 17% опрошенных считают пункты мирного соглашения приемлемыми. Противоположное мнение высказали 21% пользователей.

В то же время 36% хотя и считают 20 пунктов мирного соглашения приемлемыми, но уверены, что Россия на них не пойдет.

25% считают их неприемлемыми и также убеждены, что Россия на них не пойдет.

Что украинцы думают о мирном плане из 20 пунктов?

+3
Довбані 73%, які наголосували у 2019 році ганьбу і позор країни із тисячолітньою історією та традиціями. Воно, те що Гундосне ,тупо здає Україну, а тут проводять якісь опитування про доцільність підписання 20 пунктів капітуляції, а не створенню уряду спасіння і сказати геть мародеру.
26.12.2025 10:46 Ответить
+1
А может пора другой опрос провести,например - квартал умышленно сдал и сдает все что можно,разваливает экономику или по глупости.
26.12.2025 10:40 Ответить
+1
А скільки опинуваних після цього ''мирного'' плану планують залишитись в Україні ви не проводили опитування? І ті хто називають капітуляцію мирним планом для мене вважаються ворогами
26.12.2025 10:46 Ответить
О господи 😳😳😳😳. Вже не актуально....
26.12.2025 10:31 Ответить
А может пора другой опрос провести,например - квартал умышленно сдал и сдает все что можно,разваливает экономику или по глупости.
26.12.2025 10:40 Ответить
по тупості
26.12.2025 10:58 Ответить
63% ,запишіть мене
26.12.2025 10:41 Ответить
38% вважають інакше - сильно!
26.12.2025 10:42 Ответить
Шалом, шлімазл. Нацистів теж вистачає.
26.12.2025 10:54 Ответить
А скільки опинуваних після цього ''мирного'' плану планують залишитись в Україні ви не проводили опитування? І ті хто називають капітуляцію мирним планом для мене вважаються ворогами
26.12.2025 10:46 Ответить
А скільки опитаних готові йти воювати особисто
26.12.2025 11:06 Ответить
Немає можливості в них воювати ( "інваліди", білі квітки,емігранти,жителі інших держав,заброньовані ) - мусять показувати незламність на інтернет ресурсах разом стійкими тиловими камандірами (по сумісництву дєпутатами-чиновниками -просто совпадєніє) ... Тому ми з вами маємо незламно воювати до перемоги за них лопатами Кулєби (але без самого Кулєби - бо йому ше повістка не прийшла)
26.12.2025 11:12 Ответить
А скільки українців хочуть платити податки і виконувати закони? А скільки українців хочуть віддати свої домівки, свою землю і своє майно тим переселенцям що його втратили внаслідок окупації? Це якщо ти любиш маніпулювати фактами. Я думаю що всі, абсолютно всі хто зараз хоче ''миру'' на любих умовах, завтра підуть воювати в армію рашистів, якщ (зоча питання буде звучати, коли) рашисти захоплять Україну. І я впевнений що при рашистах ти даже таке питання не будеш задавати. Навпаки, такі як ти будуть ходити по домівках українців і забирати всіх в рашистську армію.
26.12.2025 11:14 Ответить
Не треба за всіх . Давайте за себе відповідайте . Коли підете в окоп на передню лінію ?
26.12.2025 11:15 Ответить
Кацапам потрібен один пункт,капітуляція іх влаштує.
26.12.2025 11:15 Ответить
Жалюгідно...якби мирний план був капітуляцією, пуйло б уже підписав його. Коли мобілізація на фронт не очікує, то залишається шукати ворогів в тилу🙂
26.12.2025 11:14 Ответить
Довбані 73%, які наголосували у 2019 році ганьбу і позор країни із тисячолітньою історією та традиціями. Воно, те що Гундосне ,тупо здає Україну, а тут проводять якісь опитування про доцільність підписання 20 пунктів капітуляції, а не створенню уряду спасіння і сказати геть мародеру.
26.12.2025 10:46 Ответить
рассєянські боти голосували?
26.12.2025 10:54 Ответить
Мабуть ви праві. Їх тут дофіга...
26.12.2025 10:57 Ответить
піде не піде... тобто про те що ці 20п відверта зрада вже немає мови.
рф зафіксувала поступки з боку України і тепер кожного разу будуть нагадувати. Доки триває наступ навіть перемир'я неможливе
26.12.2025 11:00 Ответить
ніт ,ху* ло піде ...частково ,і тим самим протягне час ,але для русні там багато заманух...
26.12.2025 11:04 Ответить
Додайте пункт: " Ні не прийнятні, але зеленський про це нічого не знав"💩
26.12.2025 11:07 Ответить
Немає головного пункту - кожен ,хто голосує за пункт - має ділом відповісти за свої слова . Якщо не прийнятний - автомат в зуби і в окопи , якщо прийнятий -ну навєрно - чємодан ,вокзал варшава . ... Тоді і побачимо реальні результати...
26.12.2025 11:08 Ответить
План капітуляції і легалізації окупації.

Все по Оманському плану.
26.12.2025 11:11 Ответить
Пункт 13: Обидві країни зобов'язуються впроваджувати освітні програми в школах, в усьому суспільстві, що сприяють розумінню та толерантності до різних культур, усувають расизм і упередження. Україна запровадить правила ЄС щодо релігійної толерантності та захисту мов меншин.
26.12.2025 11:12 Ответить
Звісно ж - не піде . Ніхто для кацапів ніякого плану і не складав . Бо всі розуміють що кацапам він і не потрібен взагалі .
План складався для однієї людини , для іржавого американського довбодятла . Бачиш мовляв - таваріщ , от ми склали план який подобається і нам і вам і Європі , а тепер - від**бися .! Тепер , як кажуть - м'яч на полі кацапів .
26.12.2025 11:13 Ответить
Ну тут весь вопрос в том, что экономика болот уже полностью в жопе или ещё чуток торчит из неё если полностью то ***** ни просто пойдёт на соглашение а побежит ,ну а если не полностью то ещё чуток покачевряжится, но удары Украины по болотной нефтянке его один хрен догонят.
26.12.2025 11:13 Ответить
 
 