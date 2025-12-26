62% читателей Цензор.НЕТ считают, что РФ не пойдет на 20-пунктный мирный план, - опрос

Большинство читателей Цензор.НЕТ считают приемлемыми 20 пунктов проекта мирного плана, который недавно представил президент Владимир Зеленский.

Цензор.НЕТ провел соответствующий опрос среди читателей Telegram-канала издания.

Голосование

Редакция задала вопрос: "Приемлемы ли для Украины 20 пунктов мирного соглашения, представленных Владимиром Зеленским?".

Вариантами ответов были: "Да, приемлемы", "Нет, не приемлемы", "Да, приемлемы, но Россия на них не пойдет" и "Нет, не приемлемы и Россия на них не пойдет".

В опросе приняли участие более 9,7 тыс. человек.

В настоящее время голосование продолжается, Вы можете отдать свой голос по ссылке.

Читайте также: 68,9% украинцев считают сохранение высокого уровня коррупции самой большой ошибкой власти, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Результаты

Так, 17% опрошенных считают пункты мирного соглашения приемлемыми. Противоположное мнение высказали 21% пользователей.

В то же время 36% хотя и считают 20 пунктов мирного соглашения приемлемыми, но уверены, что Россия на них не пойдет.

25% считают их неприемлемыми и также убеждены, что Россия на них не пойдет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 64% украинцев поддерживают проведение выборов в случае прекращения огня, - опрос. ИНФОГРАФИКА