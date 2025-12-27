Трамп про мирні переговори: є шанс домовитись

Президент США Дональд Трамп заявив, що війна РФ проти України є найскладнішою з усіх, але він оптимістично налаштований щодо досягнення миру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це очільник Білого дому сказав в інтерв'ю New York Post.

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"Ну, я думаю, у нас є хороші шанси на це", - заявив президент США.

Та додав, що Україна та Росія зацікавлені в домовленостях, проте не одночасно.

"Я думаю, що вони хочуть це зробити зараз, і я думаю, що Росія хоче це зробити. Але щоразу, коли один хоче це зробити, інший не хоче", - сказав Трамп.

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Він також визнав, що врегулювання війни між Росією та Україною виявилося складним питанням.

"Я врегулював вісім воєн, і ця – найскладніша з усіх. Але я думаю, що ми це зробимо", - сказав Трамп.

Зустріч Зеленського з Трампом

Нагадаємо, що раніше Зеленський повідомив про те, що 28 грудня відвідає США, де зустрінеться із Дональдом Трампом.

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