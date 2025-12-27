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Новини Мирні перемовини
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Трамп про мирні переговори: є шанс домовитись

Трамп збирає нарТрамп: Україна і Росія хочуть миру, але не одночасноаду з питання Венесуели

Президент США Дональд Трамп заявив, що війна РФ проти України є найскладнішою з усіх, але він оптимістично налаштований щодо досягнення миру.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це очільник Білого дому сказав в інтерв'ю  New York Post.

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"Ну, я думаю, у нас є хороші шанси на це",  - заявив президент США.

Та додав, що Україна та Росія зацікавлені в домовленостях, проте не одночасно.

"Я думаю, що вони хочуть це зробити зараз, і я думаю, що Росія хоче це зробити. Але щоразу, коли один хоче це зробити, інший не хоче", - сказав Трамп.

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Він також визнав, що врегулювання війни між Росією та Україною виявилося складним питанням.

"Я врегулював вісім воєн, і ця – найскладніша з усіх. Але я думаю, що ми це зробимо",  - сказав Трамп.

Зустріч Зеленського з Трампом

  • Нагадаємо, що раніше Зеленський повідомив про те, що 28 грудня відвідає США, де зустрінеться із Дональдом Трампом.

Проєкт плану припинення війни

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Автор: 

росія (70808) Україна (7631) Трамп Дональд (9070)
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Топ коментарі
+10
ПЕРЕФРАЗУЮ.

" Є шанс домовитись щоб МЕНІ ТРАМПУ майнили крипти на АЕС десь на 1-5 млрд щороку на особистий рахунок сімї Трампів, а ще щоб дістати з України копалинами на сотні міліардів, а ще від росії мзду за те що здав укрів"

ОСЬ НА ЦЕ Є ШАНС ДОМОВИТИСЬ. БО НІХРЕНА іншого в цьому житті йому не цікаво особливо життя наші чи будь-чиї крім себе
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27.12.2025 08:47 Відповісти
+8
саме так тампон бачить бажання миру зі сторони кацапів ... як сьогодні летить по Києву
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27.12.2025 08:48 Відповісти
+3
Ага, саме такий шанс як у благородного оленя домовитись з вовком якого підтримує зграя шакалів (трамп, орбан фіцо сі, чечхеіст, свиня аятола тощо).
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27.12.2025 08:47 Відповісти

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