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Трамп про мирні переговори: є шанс домовитись
Президент США Дональд Трамп заявив, що війна РФ проти України є найскладнішою з усіх, але він оптимістично налаштований щодо досягнення миру.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це очільник Білого дому сказав в інтерв'ю New York Post.
"Ну, я думаю, у нас є хороші шанси на це", - заявив президент США.
Та додав, що Україна та Росія зацікавлені в домовленостях, проте не одночасно.
"Я думаю, що вони хочуть це зробити зараз, і я думаю, що Росія хоче це зробити. Але щоразу, коли один хоче це зробити, інший не хоче", - сказав Трамп.
Він також визнав, що врегулювання війни між Росією та Україною виявилося складним питанням.
"Я врегулював вісім воєн, і ця – найскладніша з усіх. Але я думаю, що ми це зробимо", - сказав Трамп.
Зустріч Зеленського з Трампом
- Нагадаємо, що раніше Зеленський повідомив про те, що 28 грудня відвідає США, де зустрінеться із Дональдом Трампом.
Проєкт плану припинення війни
- 24 грудня президент Володимир Зеленський вперше назвав 20 пунктів "базового документа про закінчення війни". За його словами, це той документ, який раніше мав 28 пунктів.
- За його словами, документ можуть винести на загальнонаціональний референдум.
- Зеленський сказав, що США поступово скасовуватимуть санкції проти Росії.
- У разі підписання мирної угоди мобілізацію можуть трансформувати чи скасувати.
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" Є шанс домовитись щоб МЕНІ ТРАМПУ майнили крипти на АЕС десь на 1-5 млрд щороку на особистий рахунок сімї Трампів, а ще щоб дістати з України копалинами на сотні міліардів, а ще від росії мзду за те що здав укрів"
ОСЬ НА ЦЕ Є ШАНС ДОМОВИТИСЬ. БО НІХРЕНА іншого в цьому житті йому не цікаво особливо життя наші чи будь-чиї крім себе