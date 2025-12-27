РУС
846 27

Факт встречи с Трампом означает прогресс в переговорах, - Зеленский

Зеленский о встрече с Трампом

Встреча с президентом США будет проходить открыто и продемонстрирует прогресс в переговорах между Украиной и Соединенными Штатами.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время общения с журналистами, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, начало этого формата было заложено во время нескольких встреч рабочих групп. С украинской стороны в них участвовали секретарь СНБО Рустем Умеров и начальник Генштаба Андрей Гнатов, с американской - спецпредставитель США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Переговоры проходили в Майами.

Зеленский отметил, что стороны договорились: в случае достижения прогресса состоится встреча на уровне лидеров.

Факт того, что завтра будет встреча с Трампом, говорит о том, что прогресс есть", - подчеркнул президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский перед встречей с Трампом: Красные линии Украины - территориальные вопросы, ЗАЭС и гарантии безопасности

Он также подчеркнул важность контактов команд, особенно учитывая то, что представители США вели переговоры с Россией, в частности в Москве. По словам Зеленского, украинская сторона была заинтересована в том, чтобы американские представители глубже поняли позицию Украины.

"Я думаю, что наши встречи помогли им в понимании многих деталей, и в отношении гарантий безопасности безусловно. Юридической поддержки этих гарантий безопасности. Относительно рисков договоренностей с россиянами, потому что они сегодня могут уже не работать. Относительно деталей работы ЗАЭС и других территориальных сенсативных вопросов", - говорит Зеленский.

Читайте: В Белом доме назвали детали встречи с Зеленским в США

Автор: 

Зеленский Владимир (23147) переговоры (5455) Трамп Дональд (7309)
+13
А факт Міндічгейту означає, що тобі місце за гратами.
27.12.2025 14:08 Ответить
+8
Помню, кое-кого выгнали из Белого дома, тоже был прогресс...
27.12.2025 14:09 Ответить
+5
Це ху...ло так вам сказав, чи з трампонутим самі вирішили
27.12.2025 14:10 Ответить
А факт Міндічгейту означає, що тобі місце за гратами.
27.12.2025 14:08 Ответить
Факт зустрічі з Трампом свідчить про бажання Трампа далі тиснути саме на Україну. Трамп обрав Зеленського як слабку ланку і буде тиснути Зеленського особисто щоб записати собі в актив перемогу над Зеленським! Трамп це кондор-трупоєд, він обирає слабшого і добиває його щоб з'їсти!
27.12.2025 14:18 Ответить
Помню, кое-кого выгнали из Белого дома, тоже был прогресс...
27.12.2025 14:09 Ответить
Буде друга серія, з такими позиціями .
27.12.2025 14:17 Ответить
Це ху...ло так вам сказав, чи з трампонутим самі вирішили
27.12.2025 14:10 Ответить
Really? Якщо Київ без світла і опалення після мирного плану Трампа-Путіна, то да. Гівно це все. Путін має бути знищений разом з Кремлем.
27.12.2025 14:11 Ответить
Перзидент обіцяв гідність, а не опалення та електрику.
27.12.2025 14:18 Ответить
Прогрес в переговорах про допомогу Україні? Чи прогрес в капітуляції?
27.12.2025 14:12 Ответить
А що допоможе Україні ? Фламінгів своїх повно і так. А мізків дати неможливо.
27.12.2025 15:04 Ответить
Переговори, де? На гольфполі? І це ішак видає, як перемогу. Рижий знущається над безтолковим ішаком, бо це чмо загнане в глухий кут і буде виконувати забаганки дуету рижий-*****.
27.12.2025 14:13 Ответить
Вова - тобі Величезний Лайк ... потужна шутєєчка!
27.12.2025 14:14 Ответить
Це означає прогрес звалювання з золотим парашютом, шукає собі прихисток
27.12.2025 14:15 Ответить
Факт зустрічі з Трампом означає прогрес у підписанні капітуляції на умовах пуйла а також прогрес відносно отримання особистих гарантій безпеки для зеленського від переслідування правоохоронними органами за корупцію і держзраду.
27.12.2025 14:15 Ответить
Мир вимагає жертв!
27.12.2025 14:15 Ответить
P.S. Жертв народу для перемоги ЗеМаршала!
27.12.2025 14:24 Ответить
Ммм а де прогрес? пуйло знову 4 області вимагає. Це прогресс?
27.12.2025 14:16 Ответить
Пішов ти в сраку мами ріми звідки вона тебе викинула, гнида. Краще піди і вдавися, тварюка.
Агов, ********, як там ви? Скажить ви гарно іржите? Різниця є?
27.12.2025 14:16 Ответить
Куди ж зникли всі ********?
Краще б ви, тупе стадо, в травні 2019 року ось так саме ВСІ б разом зникли, дебіли.
27.12.2025 15:08 Ответить
"Факт зустрічі з Трампом означає прогрес у переговорах"
Ще зустрічі не було, а фак уже є
27.12.2025 14:25 Ответить
Ідіот. Тромб тебе запрошує щоб в черговий раз виставити тебе дурнем перед всім світом, якщо не вдасться тебе нагнути і згвалтувати прямо в Анальному кабінеті. І більше нічого. Невже ти бовдуре не розумієш що ціль Тромба відірвати Україну від Європи. А далі справа техніки роздербанити Україну разом з ******
27.12.2025 14:30 Ответить
Він же тобі сказав що подивлюсь що він мені будеш казати а ти прям із кожі лізеш,спокійно
27.12.2025 14:43 Ответить
Прогрес чого? Що за час війни немає жодної української ракети яка може долетіти до мацкви. На відміну від того що до нас долітає, все що запускають. Та із 2014 року таке саме.
27.12.2025 14:44 Ответить
Як від тебе вже втомилася Україна ,навіщо ти в ті президенти поліз ?
27.12.2025 14:45 Ответить
Ну немного понимая что из себя представляет Трамп, я бы не был так уверен, у чувака явные проблемы с кукухой, поэтому ждать от той встречи можно чего угодно а можно и ничего не ждать...
27.12.2025 14:47 Ответить
Потрібно спочатку зустрітися, а після переговорів розповіси нам про прогрес.
27.12.2025 15:05 Ответить
Трамп поставит Зельку у партер і запитає, а ти впевнений, що референдум про передачу територій Россії (ну ОК, назвемо це демілітарізованою вільною економчною зоною) пройде успішно? Ну тіпа ведь українці з радістю віддадуть території в розрахунку на те, що РФ потім забере остальні території?
27.12.2025 15:10 Ответить
 
 