Канада надасть Україні додаткову економічну допомогу на $2,5 млрд, - Карні
Прем’єр-міністр Канади Марк Карні оголосив про надання Україні додаткової економічної допомоги на суму $2,5 млрд. Як очікується, вона допоможе розблокувати фінансування від МВФ, Світового банку та ЄБРР.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Карні повідомив на початку зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.
Що відомо?
"Сьогодні ми оголошуємо про додаткову економічну допомогу Україні. Економічна допомога на суму 2,5 мільярда доларів. Це допоможе розблокувати фінансування від МВФ, від Світового банку, від Європейського банку реконструкції та розвитку, щоб розпочати цей процес відновлення", - сказав Карні.
Протиповітряна оборона
Своєю чергою Зеленський подякував Карні за допомогу і наголосив на необхідності зупинити війну.
"І для цього нам потрібні дві речі – тиск на Росію та достатньо сильна підтримка України", - сказав він.
За словами Зеленського, він планує обговорити з Карні посилення протиповітряної оборони.
"Останні тижні ми зробили хороші кроки в дипломатії, але ми не можемо жити в ілюзії, що це дає нам можливість мати менше протиповітряної оборони. З Росією це не працює", - зауважив президент.
Що передувало?
- Нагадаємо, що раніше Зеленський повідомив про те, що 28 грудня відвідає США, де зустрінеться із Дональдом Трампом.
- У суботу, 27 грудня, президент Володимир Зеленський прилетів до Канади, де зустрінеться із прем'єр-міністром країни Марком Карні.
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Ну справді, ну не на оборону ж кошти пускати?
Може гетьманцев? Своя людина і знає на яку адресу сівковичу в мацкві "душечки" підганяти.