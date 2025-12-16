Канада виділить ще $50 млн на підтримку України в межах "Коаліції дронів"

Індустрія дронів

Міністр національної оборони Девід Макгінті заявив, що Канада надасть додаткові 50 млн доларів для "Коаліції дронів".

Про це повідомляється на урядовому сайті Канади, передає Цензор.НЕТ.

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У канадському Міноборони зазначили, що через "Коаліцію дронів" держава й надалі розглядатиме можливості розширення підтримки Сил безпілотних систем України. Ці внески доповнюють уже надані Канадою передові військові спроможності.

З 2022 року Оттава спрямувала понад 296 млн доларів на оптичні та інфрачервоні системи спостереження і наведення. Станом на тепер Україні передали 140 таких систем, ще 18 одиниць планують поставити впродовж найближчих місяців.

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Обладнання для ЗСУ

Канада також продовжить передавати надлишкове обладнання власних Збройних сил, зокрема двигуни та комплектуючі до ракет AIM-7 і AIM-9. Постачання цього обладнання мають розпочатися на початку 2026 року.

PURL

Окремо міністр наголосив на внеску Канади у розмірі 200 млн доларів до пакета військової допомоги, сформованого США в межах переліку пріоритетних потреб України НАТО (PURL). Загальна вартість пакета становить близько 500 млн доларів і передбачає постачання систем ППО, боєприпасів та іншого критично важливого озброєння, визначеного українською стороною.

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