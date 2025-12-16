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Новини Індустрія дронів
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Канада виділить ще $50 млн на підтримку України в межах "Коаліції дронів"

Індустрія дронів

канада

Міністр національної оборони Девід Макгінті заявив, що Канада надасть додаткові 50 млн доларів для "Коаліції дронів". 

Про це повідомляється на урядовому сайті Канади, передає Цензор.НЕТ.

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У канадському Міноборони зазначили, що через "Коаліцію дронів" держава й надалі розглядатиме можливості розширення підтримки Сил безпілотних систем України. Ці внески доповнюють уже надані Канадою передові військові спроможності.

З 2022 року Оттава спрямувала понад 296 млн доларів на оптичні та інфрачервоні системи спостереження і наведення. Станом на тепер Україні передали 140 таких систем, ще 18 одиниць планують поставити впродовж найближчих місяців.

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Обладнання для ЗСУ

Канада також продовжить передавати надлишкове обладнання власних Збройних сил, зокрема двигуни та комплектуючі до ракет AIM-7 і AIM-9. Постачання цього обладнання мають розпочатися на початку 2026 року.

PURL

Окремо міністр наголосив на внеску Канади у розмірі 200 млн доларів до пакета військової допомоги, сформованого США в межах переліку пріоритетних потреб України НАТО (PURL). Загальна вартість пакета становить близько 500 млн доларів і передбачає постачання систем ППО, боєприпасів та іншого критично важливого озброєння, визначеного українською стороною.

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