Канада выделит еще $50 млн на поддержку Украины в рамках "Коалиции дронов"

Министр национальной обороны Дэвид Макгинти заявил, что Канада выделит дополнительные 50 млн долларов для "Коалиции дронов". 

Об этом сообщается на правительственном сайте Канады, передает Цензор.НЕТ.

В канадском Минобороны отметили, что через "Коалицию дронов" государство и в дальнейшем будет рассматривать возможности расширения поддержки Сил беспилотных систем Украины. Эти взносы дополняют уже предоставленные Канадой передовые военные возможности.

С 2022 года Оттава направила более 296 млн долларов на оптические и инфракрасные системы наблюдения и наведения. На данный момент Украине передали 140 таких систем, еще 18 единиц планируют поставить в течение ближайших месяцев.

Оборудование для ВСУ

Канада также продолжит передавать излишнее оборудование собственных Вооруженных сил, в частности двигатели и комплектующие к ракетам AIM-7 и AIM-9. Поставки этого оборудования должны начаться в начале 2026 года.

PURL

Отдельно министр подчеркнул вклад Канады в размере 200 млн долларов в пакет военной помощи, сформированный США в рамках перечня приоритетных потребностей Украины НАТО (PURL). Общая стоимость пакета составляет около 500 млн долларов и предусматривает поставку систем ПВО, боеприпасов и другого критически важного вооружения, определенного украинской стороной.

