Помощь Украине от Канады
594 12

Канада предоставит Украине дополнительную экономическую помощь на $2,5 млрд, - Карни

Карни сообщил о предоставлении Канадой Украине $2,5 млрд

Премьер-министр Канады Марк Карни объявил о предоставлении Украине дополнительной экономической помощи на сумму $2,5 млрд. Как ожидается, она поможет разблокировать финансирование от МВФ, Всемирного банка и ЕБРР.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Карни сообщил в начале встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Что известно

"Сегодня мы объявляем о дополнительной экономической помощи Украине. Экономическая помощь на сумму 2,5 миллиарда долларов. Это поможет разблокировать финансирование от МВФ, от Всемирного банка, от Европейского банка реконструкции и развития, чтобы начать этот процесс восстановления", - сказал Карни.

Противовоздушная оборона

В свою очередь Зеленский поблагодарил Карни за помощь и подчеркнул необходимость остановить войну.

"И для этого нам нужны две вещи – давление на Россию и достаточно сильная поддержка Украины", – сказал он.

По словам Зеленского, он планирует обсудить с Карни усиление противовоздушной обороны.

"В последние недели мы сделали хорошие шаги в дипломатии, но мы не можем жить в иллюзии, что это дает нам возможность иметь меньше противовоздушной обороны. С Россией это не работает", - отметил президент.

Что предшествовало?

  • Напомним, что ранее Зеленский сообщил о том, что 28 декабря посетит США, где встретится с Дональдом Трампом.
  • В субботу, 27 декабря, президент Владимир Зеленский прилетел в Канаду, где встретится с премьер-министром страны Марком Карни.

Автор: 

Канада (2161) помощь (8281) Карни Марк (56)
Топ комментарии
+7
Це ж "роботи" не початий край, а спец міндіч уже в Ізраілі. Кого б ще підшукать?
Ну справді, ну не на оборону ж кошти пускати?
Може гетьманцев? Своя людина і знає на яку адресу сівковичу в мацкві "душечки" підганяти.
27.12.2025 20:06 Ответить
+5
Канадці завжди були друзями України ,не те що самозакоханий жлоб Трамп.
27.12.2025 20:07 Ответить
+3
Налом? Ви там зовсім новин не читаєте в Канаді?
27.12.2025 20:04 Ответить
Налом? Ви там зовсім новин не читаєте в Канаді?
27.12.2025 20:04 Ответить
Це ж "роботи" не початий край, а спец міндіч уже в Ізраілі. Кого б ще підшукать?
Ну справді, ну не на оборону ж кошти пускати?
Може гетьманцев? Своя людина і знає на яку адресу сівковичу в мацкві "душечки" підганяти.
27.12.2025 20:06 Ответить
пиш ний
27.12.2025 20:06 Ответить
Теж варіант.
27.12.2025 20:08 Ответить
Канадці завжди були друзями України ,не те що самозакоханий жлоб Трамп.
27.12.2025 20:07 Ответить
але у трампа є карти - правда, в рукаві... 5-й туз....
27.12.2025 20:09 Ответить
А що там діаспора ? Готова за боневтіка проголосувати в Дії? Паспорти є...?
27.12.2025 20:11 Ответить
Нижній лівий кут закордонний округ.
27.12.2025 21:01 Ответить
Там просрочений юзіка с собою привіз касира, від набу ховається, зразу йому і передайте щоб лідор не заморачувався в схематозах
27.12.2025 20:15 Ответить
Зеля так не погано завернув до Канади
27.12.2025 20:31 Ответить
Дякуємо, Друзі.
27.12.2025 21:02 Ответить
Народ, тільки не роззявляйте варежку на всі $2,5лярди. Бо Карні каже про свої, канадські долари. А це по курсу $1,83лярди.
27.12.2025 21:12 Ответить
 
 