Канада предоставит Украине дополнительную экономическую помощь на $2,5 млрд, - Карни

Премьер-министр Канады Марк Карни объявил о предоставлении Украине дополнительной экономической помощи на сумму $2,5 млрд. Как ожидается, она поможет разблокировать финансирование от МВФ, Всемирного банка и ЕБРР.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Карни сообщил в начале встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Что известно

"Сегодня мы объявляем о дополнительной экономической помощи Украине. Экономическая помощь на сумму 2,5 миллиарда долларов. Это поможет разблокировать финансирование от МВФ, от Всемирного банка, от Европейского банка реконструкции и развития, чтобы начать этот процесс восстановления", - сказал Карни.

Противовоздушная оборона

В свою очередь Зеленский поблагодарил Карни за помощь и подчеркнул необходимость остановить войну.

"И для этого нам нужны две вещи – давление на Россию и достаточно сильная поддержка Украины", – сказал он.

По словам Зеленского, он планирует обсудить с Карни усиление противовоздушной обороны.

"В последние недели мы сделали хорошие шаги в дипломатии, но мы не можем жить в иллюзии, что это дает нам возможность иметь меньше противовоздушной обороны. С Россией это не работает", - отметил президент.

