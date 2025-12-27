Канада предоставит Украине дополнительную экономическую помощь на $2,5 млрд, - Карни
Премьер-министр Канады Марк Карни объявил о предоставлении Украине дополнительной экономической помощи на сумму $2,5 млрд. Как ожидается, она поможет разблокировать финансирование от МВФ, Всемирного банка и ЕБРР.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Карни сообщил в начале встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Что известно
"Сегодня мы объявляем о дополнительной экономической помощи Украине. Экономическая помощь на сумму 2,5 миллиарда долларов. Это поможет разблокировать финансирование от МВФ, от Всемирного банка, от Европейского банка реконструкции и развития, чтобы начать этот процесс восстановления", - сказал Карни.
Противовоздушная оборона
В свою очередь Зеленский поблагодарил Карни за помощь и подчеркнул необходимость остановить войну.
"И для этого нам нужны две вещи – давление на Россию и достаточно сильная поддержка Украины", – сказал он.
По словам Зеленского, он планирует обсудить с Карни усиление противовоздушной обороны.
"В последние недели мы сделали хорошие шаги в дипломатии, но мы не можем жить в иллюзии, что это дает нам возможность иметь меньше противовоздушной обороны. С Россией это не работает", - отметил президент.
Что предшествовало?
- Напомним, что ранее Зеленский сообщил о том, что 28 декабря посетит США, где встретится с Дональдом Трампом.
- В субботу, 27 декабря, президент Владимир Зеленский прилетел в Канаду, где встретится с премьер-министром страны Марком Карни.
