Зеленский прибыл в США
Президент Владимир Зеленский прибыл в США для встречи с американским лидером Дональдом Трампом, которая состоится в воскресенье, 28 декабря.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
Накануне президент Владимир Зеленский рассказал, что одной из главных тем разговора во время его встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом будут гарантии безопасности и их сроки в рамках потенциального мирного соглашения.
Что предшествовало?
- Напомним, что ранее Зеленский сообщил о том, что 28 декабря посетит США, где встретится с Дональдом Трампом.
- В субботу, 27 декабря, президент Владимир Зеленский прилетел в Канаду, где запланирована встреча с премьер-министром страны Марком Карни.
- Премьер-министр Канады Марк Карни объявил о предоставлении Украине дополнительной экономической помощи на сумму $2,5 млрд.
це сильний туз в рукаві, ЗЄлічка !
Хоча програвший Папєрєднік , я так міркую, поїхав би до Одеси, а не до Рудого Діда.
Але ж нарід73% дуже хотів "поржати" 21 квітня 2019 року цілих 5 років ... мабуть наріду73% дуже сподобалось "ржати', бо вже 7-й рік закінчується.
Я б на місті Рудого Діда виставив би для зустрічі Найвеличнішого у трапа літака бригаду флоридських безхатьків одягнених відповідно , як Сонцесяйний . Це було б справедливо.
І ще не пускав би ЦЬОГО в Мар-а-Лаго в такому прикиді ... у Рудого Діда обслуговуючий персонал значно достойніше виглядає.
ТІЛЬКИ Я НЕ КУПЛЮСЬ. Бо як кажуть краще з розумним втратити чим з дурним найти - а там буде 2 клінічні ідіота
За останні десятиліття в світі ми бачили зло в різних його формах.
Бачили насильство, брехню, знецінення людського життя.
Але те, що сьогодні чинить рф проти України, - виходить за межі навіть найтемніших сторінок людської історії - це озвіріла чума XXI століття.
Це не війна у звичному розумінні.
Це - геноцид і етноцид.
Ми говоримо це не емоціями - ми говоримо це мовою української крові і болю, мовою фактів і відповідальності.
Зґвалтовані жінки на очах у родин.
Убиті діти на очах у батьків.
Катування, здійснені демонстративно, щоб зламати не тіло - дух.
Ракетні удари по мирних містах.
Холод і темрява як інструмент знищення.
І все це - на очах світу.
МИКОЛА ГОЛОМША
".....При цьому Трамп роками називав:
Путіна - "хорошим хлопцем"
Ким Чен Ына - "другом"
Сі Цзиньпина - "великим лідером"
Лукашенко - "не таким вже поганим"
Він завжди тягнувся до узурпаторів влади. І тепер він сам діє по тих же лекалах.
Різниця лише в одному:
Росія - країна-агресор, від якої світ чекає гіршого.
США - країна, від якої світ чекає захисту порядку, а не його руйнування.
Коли Трамп міркує про анексію Гренландії, він робить не "те ж саме, що Росія", - він робить вдесятеро гірше, тому що руйнує саму ідею союзничества, довіри і міжнародних гарантій.
Як після цього він може говорити Україні про компроміси?..."
За словами джерела в уряді Канади, обізнаного з новим пакетом допомоги, це також дозволить Міжнародному валютному фонду надати Україні додаткові 8,4 мільярда доларів США.
нам і одного ідіота достатньо.
Трамп продовжує використовувати вигадані факти та переписувати історію конфлікту. https://edition.cnn.com/2025/12/27/politics/analysis-donald-trumps-top-25-lies-of-2025 CNN виділив дві ключові маніпуляції, що стосуються України.
Трамп продемонстрував небезпечну схильність до фальсифікації історії, намагаючись змінити ролі агресора та жертви. У лютому він прямо заявив українській стороні: «Вам не слід було починати це. Ви могли б домовитися». Таке твердження повністю ігнорує реальність: війну розпочала Росія, здійснивши повномасштабне вторгнення. Крім того, Трамп неодноразово применшував успіхи українських військових, які зупинили російський наступ у 2022 році.
Під час своєї передвиборчої кампанії Трамп неодноразово запевняв, що покладе край бойовим діям миттєво - або протягом доби після повернення в Білий дім, або навіть до офіційної інаугурації. Однак, коли у травні 2025 року (через три місяці після вступу на посаду) війна все ще тривала, Трамп заявив, що його слова були «просто жартом». Війна триває досі. Попри документальні підтвердження того, що ці обіцянки були частиною його серйозної політичної програми, він намагається переконати суспільство, ніби всі навколо «очевидно розуміли» іронічність цих заяв.
У аналізі підкреслюється, що така риторика не лише викривляє минуле, а й створює хибне підґрунтя для майбутніх дипломатичних кроків, дозволяючи Кремлю маніпулювати фактами на міжнародній арені.