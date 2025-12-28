РУС
Новости Встреча Зеленского с Трампом
2 676 25

Зеленский прибыл в США

Зеленський

Президент Владимир Зеленский прибыл в США для встречи с американским лидером Дональдом Трампом, которая состоится в воскресенье, 28 декабря.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Накануне президент Владимир Зеленский рассказал, что одной из главных тем разговора во время его встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом будут гарантии безопасности и их сроки в рамках потенциального мирного соглашения.

Что предшествовало?

+9
центр Києва чорний мов антрацит, лише де не де торохтять генератори та висять "святкові" гирлянди лампочок

це сильний туз в рукаві, ЗЄлічка !

.
28.12.2025 02:05 Ответить
+8
Знов у тактичному прикиді курва приперлася...
28.12.2025 02:33 Ответить
+6
трамп зацікавлений у нашій поразці. Він ненавидить Україну трохи менше путіна
28.12.2025 01:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Тепер йому треба переконати Трампа, що ми підтримаємо мирні ініціатива Трампа більше, ніж сам Трамп, а путін тільки використовує їх для відтягування нових санкцій і ненадання нам томагавків. І це по факту правда, бо нам треба, щоб відбулося довготривале припинення вогню. Після цього бойові дії масштабні путіну буде значно важче відновити.
28.12.2025 01:47 Ответить
трамп зацікавлений у нашій поразці. Він ненавидить Україну трохи менше путіна
28.12.2025 01:53 Ответить
трамп - так, але бізнесу США в рашці нічого НЕ світить - дивіться останню передачу Юрія Швеця !

.
28.12.2025 02:07 Ответить
Наплевать ему на бизнес. У рахи есть деньги им можно продавать побрякушки за нефтебаксы. Их не так много как ещё лет 5 назад, но достаточно. Что можно взять с Украины. Сюда наоборот нужно вкладывать без каких либо перспектив хотя бы окупиться.
28.12.2025 02:56 Ответить
У Флориді зараз тепло та гарно ... кияни мають пишатися своїм обранцем2019.
Хоча програвший Папєрєднік , я так міркую, поїхав би до Одеси, а не до Рудого Діда.
Але ж нарід73% дуже хотів "поржати" 21 квітня 2019 року цілих 5 років ... мабуть наріду73% дуже сподобалось "ржати', бо вже 7-й рік закінчується.
28.12.2025 08:07 Ответить
Подивися на світлину з ЛІДОРОМ ... у що ВІН одягнений .

Я б на місті Рудого Діда виставив би для зустрічі Найвеличнішого у трапа літака бригаду флоридських безхатьків одягнених відповідно , як Сонцесяйний . Це було б справедливо.

І ще не пускав би ЦЬОГО в Мар-а-Лаго в такому прикиді ... у Рудого Діда обслуговуючий персонал значно достойніше виглядає.
28.12.2025 09:29 Ответить
Пришов щоб домовлятись про нашу капітуляцію і щоб її ТАК КРАСИВО завернути щоб тупі укри купились.

ТІЛЬКИ Я НЕ КУПЛЮСЬ. Бо як кажуть краще з розумним втратити чим з дурним найти - а там буде 2 клінічні ідіота
28.12.2025 02:16 Ответить
Підеш воювати поки є шанс ?
28.12.2025 02:24 Ответить
То стара фотка - цього разу приперся обдовбаним
28.12.2025 02:44 Ответить
так в нього ж нема чясу на стратегію - сама тактіка.
28.12.2025 07:48 Ответить
ЗУПИНИМО ОЗВІРІЛУ ЧУМУ РАЗОМ
За останні десятиліття в світі ми бачили зло в різних його формах.

Бачили насильство, брехню, знецінення людського життя.

Але те, що сьогодні чинить рф проти України, - виходить за межі навіть найтемніших сторінок людської історії - це озвіріла чума XXI століття.

Це не війна у звичному розумінні.

Це - геноцид і етноцид.

Ми говоримо це не емоціями - ми говоримо це мовою української крові і болю, мовою фактів і відповідальності.

Зґвалтовані жінки на очах у родин.

Убиті діти на очах у батьків.

Катування, здійснені демонстративно, щоб зламати не тіло - дух.

Ракетні удари по мирних містах.

Холод і темрява як інструмент знищення.

І все це - на очах світу.
МИКОЛА ГОЛОМША
28.12.2025 03:13 Ответить
Ваші слова, та трампу в вуха.
28.12.2025 03:54 Ответить
він цього не витримає,одне аже прострелили
28.12.2025 04:22 Ответить
Думаєш Трамп цього не знає, просто крім ідеалістичних красивих лозунгів і ваших бажань існує матеріалістична сувора дійсність.
28.12.2025 04:28 Ответить
⚡️Може комусь подобатись, комусь ні, але тим не менш 100 млрд доларів Україна отримає сьогодні, - Зеленський про розмову з лідерами країн «Берлінського формату»
28.12.2025 04:20 Ответить
Все що треба знати:
".....При цьому Трамп роками називав:

Путіна - "хорошим хлопцем"

Ким Чен Ына - "другом"

Сі Цзиньпина - "великим лідером"

Лукашенко - "не таким вже поганим"

Він завжди тягнувся до узурпаторів влади. І тепер він сам діє по тих же лекалах.

Різниця лише в одному:

Росія - країна-агресор, від якої світ чекає гіршого.

США - країна, від якої світ чекає захисту порядку, а не його руйнування.

Коли Трамп міркує про анексію Гренландії, він робить не "те ж саме, що Росія", - він робить вдесятеро гірше, тому що руйнує саму ідею союзничества, довіри і міжнародних гарантій.

Як після цього він може говорити Україні про компроміси?..."
28.12.2025 05:29 Ответить
Напередодні своєї зустрічі з Трампом Зеленський завітав до Канади для переговорів із Карні, який оголосив про додаткову економічну допомогу Україні у розмірі 2,5 мільярда канадських доларів (1,83 млрд доларів США).

За словами джерела в уряді Канади, обізнаного з новим пакетом допомоги, це також дозволить Міжнародному валютному фонду надати Україні додаткові 8,4 мільярда доларів США.
28.12.2025 06:15 Ответить
Зустріч Зеленського і Трампа перенесли на декілька годин раніше
28.12.2025 06:53 Ответить
по Київу 20:00
показать весь комментарий
28.12.2025 07:05 Ответить
дякую, не знав, буду дивитися.
28.12.2025 07:26 Ответить
а ніяк не можна його забрати взад?
нам і одного ідіота достатньо.
28.12.2025 07:10 Ответить
Це ще одне безрезультатне турне для імітації непосильної праці. І таки да, там краще, ніж сидіти тут під обстрілами...
28.12.2025 09:07 Ответить
https://newsua.one/news-politics/120228.html Головні брехні Трампа про Україну і як вони впливають на дипломатію:
Трамп продовжує використовувати вигадані факти та переписувати історію конфлікту. https://edition.cnn.com/2025/12/27/politics/analysis-donald-trumps-top-25-lies-of-2025 CNN виділив дві ключові маніпуляції, що стосуються України.
Трамп продемонстрував небезпечну схильність до фальсифікації історії, намагаючись змінити ролі агресора та жертви. У лютому він прямо заявив українській стороні: «Вам не слід було починати це. Ви могли б домовитися». Таке твердження повністю ігнорує реальність: війну розпочала Росія, здійснивши повномасштабне вторгнення. Крім того, Трамп неодноразово применшував успіхи українських військових, які зупинили російський наступ у 2022 році.
Під час своєї передвиборчої кампанії Трамп неодноразово запевняв, що покладе край бойовим діям миттєво - або протягом доби після повернення в Білий дім, або навіть до офіційної інаугурації. Однак, коли у травні 2025 року (через три місяці після вступу на посаду) війна все ще тривала, Трамп заявив, що його слова були «просто жартом». Війна триває досі. Попри документальні підтвердження того, що ці обіцянки були частиною його серйозної політичної програми, він намагається переконати суспільство, ніби всі навколо «очевидно розуміли» іронічність цих заяв.
У аналізі підкреслюється, що така риторика не лише викривляє минуле, а й створює хибне підґрунтя для майбутніх дипломатичних кроків, дозволяючи Кремлю маніпулювати фактами на міжнародній арені.
28.12.2025 09:25 Ответить
 
 