Президент Владимир Зеленский прибыл в США для встречи с американским лидером Дональдом Трампом, которая состоится в воскресенье, 28 декабря.

Накануне президент Владимир Зеленский рассказал, что одной из главных тем разговора во время его встречи с главой Белого дома Дональдом Трампом будут гарантии безопасности и их сроки в рамках потенциального мирного соглашения.

Что предшествовало?

Напомним, что ранее Зеленский сообщил о том, что 28 декабря посетит США, где встретится с Дональдом Трампом.

В субботу, 27 декабря, президент Владимир Зеленский прилетел в Канаду, где запланирована встреча с премьер-министром страны Марком Карни.

Премьер-министр Канады Марк Карни объявил о предоставлении Украине дополнительной экономической помощи на сумму $2,5 млрд.

