Гарантии безопасности для Украины Встреча Зеленского с Трампом
873 34

Гарантии безопасности для Украины будут одной из главных тем разговора с Трампом, - Зеленский

Зеленський

Президент Владимир Зеленский рассказал, что одной из главных тем разговора во время его встречи с американским лидером Дональдом Трампом будут гарантии безопасности и их сроки в рамках потенциального мирного соглашения.

Об этом глава государства сказал журналистам во время короткого визита в Канаду по пути в США, передает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

Кроме гарантий безопасности, на повестке дня - экономическая помощь для восстановления Украины.

Встреча с европейскими лидерами 

Зеленский также отметил, что европейцы "знают не все детали" мирного процесса, поскольку Киев и Вашингтон работали "в двустороннем формате".

"Мы очень надеемся, что будет конструктивный разговор в Соединенных Штатах, мы очень хотим собираться с европейскими лидерами, чтобы распространить все те наработки, которые у нас есть, обсудить их. Потому что есть гарантии безопасности США, а также гарантии безопасности, которые зависят от наших европейских коллег", - сказал президент, добавив, что предложил лидерам Европы дальнейший план встреч.

Зеленский отметил, что по результатам встречи с Трампом, где будут обсуждаться "различные чувствительные моменты", представит европейским политикам наработанные договоренности и все другие детали.

"Я думаю, что как беседа пойдет (с Трампом, - ред.), я думаю, что она должна быть нормальной, и, может мы соединимся еще раз с европейскими лидерами, чтобы проговорить этот весь вопрос", - добавил глава государства.

Что предшествовало?

Топ комментарии
+6
.... про референдум антиконституційний не забудь йому нагадати!
28.12.2025 00:16 Ответить
+6
Спитай краще про БУДАПЕШТСЬКІ ГАРАНТІЇ БЕЗПЕКИ ВІД США. Коли ці ГАРАНТІЇ БЕЗПЕКИ від США будуть виконані.
28.12.2025 00:18 Ответить
+5
ТИ ВТІРАЄШ НАМ ДІЧЬ!!!!!

США не дає гарантії Німеччині, Польщі, Голандії - точніше реальні а не папірці. А про Естонію і Литву Трамп сказав "в них проблемна географія"
28.12.2025 00:17 Ответить
Це ти так думаєш. 😁
28.12.2025 00:16 Ответить
.... про референдум антиконституційний не забудь йому нагадати!
28.12.2025 00:16 Ответить
Поговорили, поговорили і розійшлися, потім до другого прильоту я поїду , хай українців ******** а я ще мабуть 10 раз поговорю , поговорю про гарантії безпеки...віз там і стоїть.
28.12.2025 00:17 Ответить
ТИ ВТІРАЄШ НАМ ДІЧЬ!!!!!

США не дає гарантії Німеччині, Польщі, Голандії - точніше реальні а не папірці. А про Естонію і Литву Трамп сказав "в них проблемна географія"
28.12.2025 00:17 Ответить
Звичайно, втирає дичину! Що заважало Штатам, чи Європі робити одразу ж при повномасштабному вторгненні все те, що вони обіцяють Зєлєнскому робити цього разу, після порушення кацапами нового порожнього договорняку? Чому тоді не робили, а тепем обов'язково зроблять? Хто може гарантувати дотримання кацапами, які ніколи у своїй історії не дотрималися жодних з підписаних мирних угод? Чому саме цього разу кацапи цих угид будуть дотримувптись і хто, чи що змксить їх це робити?
28.12.2025 07:00 Ответить
Спитай краще про БУДАПЕШТСЬКІ ГАРАНТІЇ БЕЗПЕКИ ВІД США. Коли ці ГАРАНТІЇ БЕЗПЕКИ від США будуть виконані.
28.12.2025 00:18 Ответить
Для початку почитай ті "гарантії", а потім пиши.

У тому вигляді, як вони викладені у меморандумі, вони були чесно виконані.
28.12.2025 00:30 Ответить
Якщо я про щось пишу то значить я знаю про що я пишу. БУДАПЕШТСКІ ГАРАНТІЇ БЕЗПЕКИ від США навіть кращі за 5 статтю НАТО. Потрібно лише їх виконати.
28.12.2025 00:33 Ответить
Ні ти пишеш повну *****, як звичайний невіглас.

ООН скликали.
На консультації зібралися.
Нічого більш конкретного у Будапештському меморандумі нема.

Якщо тебе у гуглі не забанили, можеш сам переконатися і не будеш виглядати ідіотом наступного разу.

П.С. Підказую: "текст будапештського меморандума.
Насолоджуйся.
28.12.2025 00:39 Ответить
Герхард он як тебе поплавило, прямо як к#цапа. Ти сам виглядаєш невігласом як завжди. Що ти там про Сирію розповідав великий вояка. Випий пігулки і спать.😘
28.12.2025 00:54 Ответить
Якщо вмієш читати, читай.
І не пиши *****.

Да, і палець виколупай з капслока. Виглядаєш, як малолітня істеричка.
28.12.2025 00:59 Ответить
Асадовський кат після того як ти воював з твоїх слів за Асада ти не цікавий іди далі воюй за своїх друзів з москви.
28.12.2025 01:02 Ответить
Дядя, тобі галаперидол приймати треба. 😁
Ти ж з голосами в голові зараз сперичаєшся щодо Асада та Сирії.
28.12.2025 01:05 Ответить
Або я зараз просто нагодую тебе лайном, викладаючи пункт за пукнтом текст Будапештського меморандуму.

Ти цього хочеш?
Чи заспокоїшся і перестанеш всяку хрінь писати?
28.12.2025 01:01 Ответить
Для тих, хто не дружить з Гуглом:

1. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами
Заключного акта НБСЄ ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_055 994_055 ) поважати незалежність і
суверенітет та існуючі кордони України.

2. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її
використання проти територіальної цілісності чи політичної
незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде
використовуватися проти України, крім цілей самооборони або
будь-яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних
Націй ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_010 995_010 ).

3. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами
Заключного акта НБСЄ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_055 994_055 ) утримуватись від економічного
тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам
здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким
чином отримати будь-які переваги.

4. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх зобов'язання домагатися негайних дій з боку Ради
Безпеки Організації Об'єднаних Націй з метою надання допомоги
Україні як державі-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної
зброї ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_098 995_098 ), що не володіє ядерною зброєю, в разі, якщо
Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією з
використанням ядерної зброї.

5. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують щодо України їх зобов'язання не застосовувати ядерну
зброю проти будь-якої держави-учасниці Договору про
нерозповсюдження ядерної зброї ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_098 995_098 ), що не володіє ядерною
зброєю, крім випадку нападу на них самих, їхні території чи їхні
підопічні території, їхні збройні сили або на їхніх союзників з
боку такої держави спільно або в союзі з державою, яка володіє
ядерною зброєю.

6. Україна, Російська Федерація, Сполучене Королівство
Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
будуть проводити консультації у випадку виникнення ситуації,
внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань.

Цей меморандум набуває чинності з моменту підписання.
28.12.2025 01:17 Ответить
Так а європейські гарантії безпеки де? Всі ці безпекові угоди, коаліції неохочих - навіщо вони?
показать весь комментарий
28.12.2025 00:19 Ответить
Гарантії безпеки для України (точно України?) будуть однією з головних тем розмови з Трампом, - Зеленський
28.12.2025 00:22 Ответить
ГАРАНТІЇ БЕЗПЕКИ від США звучить як сумний анекдот. Україна та наприклад Основний Союзник США поза НАТО Афганістан (бувший бо після зради Афганістану США викреслили Афганістан списку союзників) знають що таке ГАРАНТІЇ БЕЗПЕКИ від США. Правда упорота влада України знову хоче на граблі бо знову требує НОВІ ГАРАНТІЇ БЕЗПЕКИ від США. Це лікує тільки гільйотина.
28.12.2025 00:29 Ответить
Він мав на увазі гарантії собі коханому
28.12.2025 00:35 Ответить
Фееричний
28.12.2025 00:31 Ответить
28.12.2025 00:40 Ответить
Зеленський також зауважив, що європейці "знають не всі деталі" мирного процесу, оскільки Київ і Вашингтон працювали "у двосторонньому форматі". - а ЦЕ просто ЗРАДА ЄДИНОГО СОЮЗНИКА. Не думаю що це Європі сподобається. Оманський Агент Буратіно та Агент Краснов співучасники запланованого Геноциду українського народу: "2022 год с 1 февраля вступил в силу национальный стандарт ГОСТ Р 42.7.01-2021 «Гражданская оборона. Срочное захоронение трупов в военное и мирное время. Общие требования», который устанавливает правила для таких случаев, описывая порядок организации братских могил..."
28.12.2025 00:48 Ответить
Может быть конечно, но сначала тромб поинтересуется куда ты будешь бежать с бабками если вот ты прилетаешь в Киев в там тебя Набу встречает. Ну чисто теоретически. Для интереса. А потом конечно уже поговорите о гарантиях. Наверное .
28.12.2025 00:51 Ответить
А якщо Трамп запитає "Where is Yuzik?"
28.12.2025 00:53 Ответить
ЗЄ відповість: I don't know. I'm a fool to my mother.
28.12.2025 01:03 Ответить
Юзік: Arrivederci, хохлятські лохи
28.12.2025 01:17 Ответить
28.12.2025 01:28 Ответить
Тобто мета візиту гаранта корупції- затягувати війну, а не завершувати.
28.12.2025 01:02 Ответить
Що значить "завершувати війну"?
28.12.2025 01:16 Ответить
Виконувати всі вимоги росії.
Ну або розгромити росію на полі бою.
Здогадайтесь, що реальніше.
28.12.2025 06:27 Ответить
А что ему ещё делать. Его шобла уже разбегаться. Ему так просто не слиняешь. Пока идёт война, пока он у власти.
28.12.2025 01:22 Ответить
Тема індивідуальних гарантій безпеки зрозуміла як і тема Епштейна, але до чого тут Україна?
28.12.2025 01:17 Ответить
ЩО ЗНОВУ??? 3.143,14здить що дихає
28.12.2025 01:22 Ответить
 
 