Гарантии безопасности для Украины будут одной из главных тем разговора с Трампом, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский рассказал, что одной из главных тем разговора во время его встречи с американским лидером Дональдом Трампом будут гарантии безопасности и их сроки в рамках потенциального мирного соглашения.
Об этом глава государства сказал журналистам во время короткого визита в Канаду по пути в США, передает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.
Кроме гарантий безопасности, на повестке дня - экономическая помощь для восстановления Украины.
Встреча с европейскими лидерами
Зеленский также отметил, что европейцы "знают не все детали" мирного процесса, поскольку Киев и Вашингтон работали "в двустороннем формате".
"Мы очень надеемся, что будет конструктивный разговор в Соединенных Штатах, мы очень хотим собираться с европейскими лидерами, чтобы распространить все те наработки, которые у нас есть, обсудить их. Потому что есть гарантии безопасности США, а также гарантии безопасности, которые зависят от наших европейских коллег", - сказал президент, добавив, что предложил лидерам Европы дальнейший план встреч.
Зеленский отметил, что по результатам встречи с Трампом, где будут обсуждаться "различные чувствительные моменты", представит европейским политикам наработанные договоренности и все другие детали.
"Я думаю, что как беседа пойдет (с Трампом, - ред.), я думаю, что она должна быть нормальной, и, может мы соединимся еще раз с европейскими лидерами, чтобы проговорить этот весь вопрос", - добавил глава государства.
Что предшествовало?
- Напомним, что ранее Зеленский сообщил о том, что 28 декабря посетит США, где встретится с Дональдом Трампом.
- В субботу, 27 декабря, президент Владимир Зеленский прилетел в Канаду, где запланирована встреча с премьер-министром страны Марком Карни.
- Премьер-министр Канады Марк Карни объявил о предоставлении Украине дополнительной экономической помощи на сумму $2,5 млрд.
США не дає гарантії Німеччині, Польщі, Голандії - точніше реальні а не папірці. А про Естонію і Литву Трамп сказав "в них проблемна географія"
У тому вигляді, як вони викладені у меморандумі, вони були чесно виконані.
ООН скликали.
На консультації зібралися.
Нічого більш конкретного у Будапештському меморандумі нема.
Якщо тебе у гуглі не забанили, можеш сам переконатися і не будеш виглядати ідіотом наступного разу.
П.С. Підказую: "текст будапештського меморандума.
Насолоджуйся.
І не пиши *****.
Да, і палець виколупай з капслока. Виглядаєш, як малолітня істеричка.
Ти ж з голосами в голові зараз сперичаєшся щодо Асада та Сирії.
Ти цього хочеш?
Чи заспокоїшся і перестанеш всяку хрінь писати?
1. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами
Заключного акта НБСЄ ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_055 994_055 ) поважати незалежність і
суверенітет та існуючі кордони України.
2. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її
використання проти територіальної цілісності чи політичної
незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде
використовуватися проти України, крім цілей самооборони або
будь-яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних
Націй ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_010 995_010 ).
3. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами
Заключного акта НБСЄ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_055 994_055 ) утримуватись від економічного
тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам
здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким
чином отримати будь-які переваги.
4. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх зобов'язання домагатися негайних дій з боку Ради
Безпеки Організації Об'єднаних Націй з метою надання допомоги
Україні як державі-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної
зброї ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_098 995_098 ), що не володіє ядерною зброєю, в разі, якщо
Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією з
використанням ядерної зброї.
5. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують щодо України їх зобов'язання не застосовувати ядерну
зброю проти будь-якої держави-учасниці Договору про
нерозповсюдження ядерної зброї ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_098 995_098 ), що не володіє ядерною
зброєю, крім випадку нападу на них самих, їхні території чи їхні
підопічні території, їхні збройні сили або на їхніх союзників з
боку такої держави спільно або в союзі з державою, яка володіє
ядерною зброєю.
6. Україна, Російська Федерація, Сполучене Королівство
Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
будуть проводити консультації у випадку виникнення ситуації,
внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань.
Цей меморандум набуває чинності з моменту підписання.
Ну або розгромити росію на полі бою.
Здогадайтесь, що реальніше.