Гарантии безопасности для Украины будут одной из главных тем разговора с Трампом, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский рассказал, что одной из главных тем разговора во время его встречи с американским лидером Дональдом Трампом будут гарантии безопасности и их сроки в рамках потенциального мирного соглашения.

Об этом глава государства сказал журналистам во время короткого визита в Канаду по пути в США, передает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

Кроме гарантий безопасности, на повестке дня - экономическая помощь для восстановления Украины.

Встреча с европейскими лидерами

Зеленский также отметил, что европейцы "знают не все детали" мирного процесса, поскольку Киев и Вашингтон работали "в двустороннем формате".

"Мы очень надеемся, что будет конструктивный разговор в Соединенных Штатах, мы очень хотим собираться с европейскими лидерами, чтобы распространить все те наработки, которые у нас есть, обсудить их. Потому что есть гарантии безопасности США, а также гарантии безопасности, которые зависят от наших европейских коллег", - сказал президент, добавив, что предложил лидерам Европы дальнейший план встреч.

Зеленский отметил, что по результатам встречи с Трампом, где будут обсуждаться "различные чувствительные моменты", представит европейским политикам наработанные договоренности и все другие детали.

"Я думаю, что как беседа пойдет (с Трампом, - ред.), я думаю, что она должна быть нормальной, и, может мы соединимся еще раз с европейскими лидерами, чтобы проговорить этот весь вопрос", - добавил глава государства.

Что предшествовало?

Напомним, что ранее Зеленский сообщил о том, что 28 декабря посетит США, где встретится с Дональдом Трампом.

В субботу, 27 декабря, президент Владимир Зеленский прилетел в Канаду, где запланирована встреча с премьер-министром страны Марком Карни.

Премьер-министр Канады Марк Карни объявил о предоставлении Украине дополнительной экономической помощи на сумму $2,5 млрд.

