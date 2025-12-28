Гарантії безпеки для України будуть однією з головних тем розмови з Трампом, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський розповів, що однією з головних тем розмови під час його зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом будуть гарантії безпеки та їхні терміни у межах потенційної мирної угоди.
Про це глава держави сказав журналістам під час короткого візиту до Канади на шляху до США, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.
Крім гарантій безпеки, на порядку денному - економічна допомога для відновлення України.
Зустріч з європейськими лідерами
Зеленський також зауважив, що європейці "знають не всі деталі" мирного процесу, оскільки Київ і Вашингтон працювали "у двосторонньому форматі".
"Ми дуже сподіваємось, що буде конструктивна розмова у Сполучених Штатах, ми дуже хочемо збиратися з європейськими лідерами, щоб поширити всі ті напрацювання, які у нас є, обговорити їх. Тому що є гарантії безпеки США, а також гарантії безпеки, які залежать від наших європейських колег",- сказав президент, додавши, що запропонував лідерам Європи подальший план зустрічей.
Зеленський зазначив, що за результатами зустрічі з Трампом, де обговорюватимуться "різні чутливі моменти", представить європейським політикам напрацьовані домовленості та всі інші деталі.
"Я думаю, що як бесіда піде (із Трампом, - ред.), я думаю, що вона повинна бути нормальною, і, може ми з'єднаємося ще раз з європейськими лідерами, аби проговорили це все питання",- додав глава держави.
Що передувало?
- Нагадаємо, що раніше Зеленський повідомив про те, що 28 грудня відвідає США, де зустрінеться із Дональдом Трампом.
- У суботу, 27 грудня, президент Володимир Зеленський прилетів до Канади, де заплановано зустріч із прем'єр-міністром країни Марком Карні.
- Прем’єр-міністр Канади Марк Карні оголосив про надання Україні додаткової економічної допомоги на суму $2,5 млрд.
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