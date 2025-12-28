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Новини Гарантії безпеки для України Зустріч Зеленського з Трампом
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Гарантії безпеки для України будуть однією з головних тем розмови з Трампом, - Зеленський

Зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів, що однією з головних тем розмови під час його зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом будуть гарантії безпеки та їхні терміни у межах потенційної мирної угоди.

Про це глава держави сказав журналістам під час короткого візиту до Канади на шляху до США, передає "Суспільне", інформує Цензор.НЕТ.

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Крім гарантій безпеки, на порядку денному - економічна допомога для відновлення України.

Зустріч з європейськими лідерами 

Зеленський також зауважив, що європейці "знають не всі деталі" мирного процесу, оскільки Київ і Вашингтон працювали "у двосторонньому форматі".

"Ми дуже сподіваємось, що буде конструктивна розмова у Сполучених Штатах, ми дуже хочемо збиратися з європейськими лідерами, щоб поширити всі ті напрацювання, які у нас є, обговорити їх. Тому що є гарантії безпеки США, а також гарантії безпеки, які залежать від наших європейських колег",- сказав президент, додавши, що запропонував лідерам Європи подальший план зустрічей.

Зеленський зазначив, що за результатами зустрічі з Трампом, де обговорюватимуться "різні чутливі моменти", представить європейським політикам напрацьовані домовленості та всі інші деталі.

"Я думаю, що як бесіда піде (із Трампом, - ред.), я думаю, що вона повинна бути нормальною, і, може ми з'єднаємося ще раз з європейськими лідерами, аби проговорили це все питання",- додав глава держави.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США пропонують Україні 15-річні гарантії безпеки з можливістю продовження, - Зеленський

Що передувало?

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Автор: 

Зеленський Володимир (28319) Трамп Дональд (9070) гарантії безпеки (468)
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Топ коментарі
+10
.... про референдум антиконституційний не забудь йому нагадати!
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28.12.2025 00:16 Відповісти
+10
ТИ ВТІРАЄШ НАМ ДІЧЬ!!!!!

США не дає гарантії Німеччині, Польщі, Голандії - точніше реальні а не папірці. А про Естонію і Литву Трамп сказав "в них проблемна географія"
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28.12.2025 00:17 Відповісти
+9
Спитай краще про БУДАПЕШТСЬКІ ГАРАНТІЇ БЕЗПЕКИ ВІД США. Коли ці ГАРАНТІЇ БЕЗПЕКИ від США будуть виконані.
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28.12.2025 00:18 Відповісти

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