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Новини Гарантії безпеки для України
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Ключовим питанням є надійні гарантії безпеки для України, - Туск

Туск про гарнтії безпеки

Європейські та канадський лідери наголосили, що ключовим питанням є конкретні та надійні гарантії безпеки для України.

Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, передає Цензор.НЕТ.

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"Усі співрозмовники (до яких також долучилися скандинави, Канада, Нідерланди та НАТО) погодилися, що ключовими є гарантії безпеки для України. Конкретні та надійні. Такі гарантії також означають безпечнішу Польщу", - написав Туск.

Також він повідомив, що завтра, після зустрічі президента Сполучених Штатів Дональда Трампа та очільника України Володимира Зеленського, "ми продовжимо розмову".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський перелічив гарантії безпеки для України: серед них членство в ЄС та 800-тисячна армія

Туск про гарантії безпеки

Що передувало

  • Раніше посадовець офісу президента Франції розповів, що гарантії безпеки для України, які країни-партнери планують фіналізувати на засіданні "Коаліції охочих" у Парижі в січні 2026 року, передбачають три рівні захисту.
  • Також повідомлялося, що американська сторона готова передати на ратифікацію в Сенат документ із гарантіями безпеки для України у разі завершення повномасштабного вторгнення Росії.
  • Президент України Володимир Зеленський повідомив, що США запропонували Україні пакет гарантій безпеки терміном на 15 років з можливістю продовження.

Автор: 

Туск Дональд (710) гарантії безпеки (468)
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Топ коментарі
+5
Ключовим питанням є це, що пуйлу ***** на ваші гарантії безпеки для України, він не збирається зупинятись...
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27.12.2025 22:16 Відповісти
+3
ОТО ДЕБІЛИ. Єдині гарантії це балістичні ракети, піхота і ЯЗ - а їхнє НАТО і 5 стаття таке ж фуфло яке і все решта
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27.12.2025 22:26 Відповісти
+2
Для ішака ключовим є персональні гарантії для нього.
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27.12.2025 22:28 Відповісти

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