Ключовим питанням є надійні гарантії безпеки для України, - Туск

Європейські та канадський лідери наголосили, що ключовим питанням є конкретні та надійні гарантії безпеки для України.

Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, передає Цензор.НЕТ.

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"Усі співрозмовники (до яких також долучилися скандинави, Канада, Нідерланди та НАТО) погодилися, що ключовими є гарантії безпеки для України. Конкретні та надійні. Такі гарантії також означають безпечнішу Польщу", - написав Туск.

Також він повідомив, що завтра, після зустрічі президента Сполучених Штатів Дональда Трампа та очільника України Володимира Зеленського, "ми продовжимо розмову".

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