Ключовим питанням є надійні гарантії безпеки для України, - Туск
Європейські та канадський лідери наголосили, що ключовим питанням є конкретні та надійні гарантії безпеки для України.
Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, передає Цензор.НЕТ.
"Усі співрозмовники (до яких також долучилися скандинави, Канада, Нідерланди та НАТО) погодилися, що ключовими є гарантії безпеки для України. Конкретні та надійні. Такі гарантії також означають безпечнішу Польщу", - написав Туск.
Також він повідомив, що завтра, після зустрічі президента Сполучених Штатів Дональда Трампа та очільника України Володимира Зеленського, "ми продовжимо розмову".
Що передувало
- Раніше посадовець офісу президента Франції розповів, що гарантії безпеки для України, які країни-партнери планують фіналізувати на засіданні "Коаліції охочих" у Парижі в січні 2026 року, передбачають три рівні захисту.
- Також повідомлялося, що американська сторона готова передати на ратифікацію в Сенат документ із гарантіями безпеки для України у разі завершення повномасштабного вторгнення Росії.
- Президент України Володимир Зеленський повідомив, що США запропонували Україні пакет гарантій безпеки терміном на 15 років з можливістю продовження.
Топ коментарі
+5 BOITAN NICOLAE
показати весь коментар27.12.2025 22:16 Відповісти Посилання
+3 Михайло Иляш
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+2 Олексій Гедз #501597
показати весь коментар27.12.2025 22:28 Відповісти Посилання
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