Гарантії безпеки для України передбачають три рівні захисту: у Макрона розповіли деталі

Гарантії безпеки для України, які країни-партнери планують фіналізувати на засіданні "Коаліції охочих" у Парижі в січні 2026 року, передбачають три рівні захисту.

Про це посадовець з Єлисейського палацу на умовах анонімності розповів "Європейській правді", повідомляє Цензор.НЕТ.

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Робота над гарантіями завершиться у січні

Зазначається, що робота над гарантіями безпеки для України від Європи та США буде завершена у січні 2026 року.

"Наступне засідання "Коаліції охочих", яке планується провести на початку січня, має дозволити завершити планування гарантій безпеки, які ми надамо Україні",- сказав посадовець Єлисейського палацу.

Він розповів, що за результатами перемовин, станом на зараз, гарантії безпеки складатимуться з трьох ліній захисту.

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Три лінії захисту

Перша лінія захисту ґрунтується на потужній українській армії як основі стримування Росії. Йдеться також про довгострокову підтримку, яку "Коаліція охочих" надасть Збройним силам України для стримування Росії від нового нападу.

Друга лінія гарантій безпеки передбачає присутність в Україні збройних сил держав "Коаліції охочих" як стратегічний сигнал підтримки української армії. Також західні військові будуть знаходитися за межами України, із можливою передислокацією сил у разі потреби.

"Для військових з держав "Коаліції охочих" не йдеться ні про участь у боях, ні про моніторинг припинення вогню", – наголосив представник офісу президента Франції.

За його словами, моніторинг припинення вогню, ймовірно, буде здійснюватися дистанційно за допомогою технічних засобів спостереження.

Третій рівень гарантій, так званий backstop, базуватиметься на безпекових зобов’язаннях, зокрема з боку США. Його концепцію порівнюють із механізмом статті 5 НАТО.

Це має дозволити гарантувати, що якщо Росія відновить війну, то вона матиме справу не лише з Україною, але й з усіма її союзниками, включно зі США.

"Наступне засідання "Коаліції охочих" має завершити процес формулювання гарантій безпеки", – наголосив представник Єлисейського палацу.

Він додав, що ці гарантії безпеки нині перебувають на стадії обговорення між європейцями, українцями та американцями, зокрема на рівні начальників штабів.

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