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Новини Гарантії безпеки для України
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Вадефуль про гарантії безпеки для України: "Формат обговорюватиметься після припинення вогню"

вадефуль

Надійні західні гарантії безпеки, зокрема з боку США, є ключовою умовою для України у разі досягнення мирних домовленостей.

Про це в коментарі агентству dpa заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль, передає Цензор.НЕТ.

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"Це, звісно, означає зобов'язання та справжню готовність з боку тих, хто обіцяє підтримати Україну у разі повторного нападу з боку Росії", - зазначив він, говорячи про гарантії безпеки.

За словами Вадефуля, Україна може розглядати можливі поступки в межах мирної угоди, включно з територіальними, лише за умови наявності реальних і надійних гарантій безпеки з боку Заходу, насамперед США.

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Водночас він підкреслив, що європейські країни також мають зробити власний внесок у забезпечення безпеки України.

Німецький міністр додав, що конкретний формат таких гарантій обговорюватимуть детальніше після досягнення припинення вогню і за умови, якщо стане зрозуміло, що Росія справді готова серйозно думати про мир.

Він зазначив, що РФ позиціонує себе як готову до переговорів, але це не те саме, що справжня готовність до миру. "Ми цього досі не побачили"", - сказав дипломат.

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гарантії безпеки (468) Вадефуль Йоганн (127)
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Топ коментарі
+6
А як можна припиняти вогонь без гарантій безпеки? маразам страшний несуть ейропейці (((. Типу ми припинили вогонь, заходьте до Ужгорода через Дніпро, Київ і інші міста, а потім "ми вам надамо гарантії безпеки в канцтаборах"?
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23.12.2025 13:04 Відповісти
+6
гарантії безпеки як і слово мир вже синоніми матюків. Як хтось може щось Україні гарантувати якщо ці самі гаранти самі не можуть і не збираються себе захищати. Да вони вже рік не можуть передати Україні заморожені рашистські активи. І ви вірите цим гарантам що коли рашисти знову полізуть то вони за день зберуть армію хоча б в пів мільйона і відправлять її в Україну? Чи Європа буде бити по моцкві в відповідь на бомбардування України? Да не смішіть, бо ви виглядаєте повними імбіцилами якщо в це вірите. Ото де Україна зупинить і розіб'є московських людоїдів там і буде мир.
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23.12.2025 13:09 Відповісти
+2
Про яке припинення вогню воно верзе? Його не буде.
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23.12.2025 13:11 Відповісти

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