Вадефуль про гарантії безпеки для України: "Формат обговорюватиметься після припинення вогню"
Надійні західні гарантії безпеки, зокрема з боку США, є ключовою умовою для України у разі досягнення мирних домовленостей.
Про це в коментарі агентству dpa заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль, передає Цензор.НЕТ.
"Це, звісно, означає зобов'язання та справжню готовність з боку тих, хто обіцяє підтримати Україну у разі повторного нападу з боку Росії", - зазначив він, говорячи про гарантії безпеки.
За словами Вадефуля, Україна може розглядати можливі поступки в межах мирної угоди, включно з територіальними, лише за умови наявності реальних і надійних гарантій безпеки з боку Заходу, насамперед США.
Водночас він підкреслив, що європейські країни також мають зробити власний внесок у забезпечення безпеки України.
Німецький міністр додав, що конкретний формат таких гарантій обговорюватимуть детальніше після досягнення припинення вогню і за умови, якщо стане зрозуміло, що Росія справді готова серйозно думати про мир.
Він зазначив, що РФ позиціонує себе як готову до переговорів, але це не те саме, що справжня готовність до миру. "Ми цього досі не побачили"", - сказав дипломат.
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