Вадефуль о гарантиях безопасности для Украины: "Формат будет обсуждаться после прекращения огня"

Надежные западные гарантии безопасности, в частности со стороны США, являются ключевым условием для Украины в случае достижения мирных договоренностей.

Об этом в комментарии агентству dpa заявил министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль, передает Цензор.НЕТ.

"Это, конечно, означает обязательства и настоящую готовность со стороны тех, кто обещает поддержать Украину в случае повторного нападения со стороны России", - отметил он, говоря о гарантиях безопасности.

По словам Вадефуля, Украина может рассматривать возможные уступки в рамках мирного соглашения, включая территориальные, только при условии наличия реальных и надежных гарантий безопасности со стороны Запада, прежде всего США.

В то же время он подчеркнул, что европейские страны также должны внести свой вклад в обеспечение безопасности Украины.

Немецкий министр добавил, что конкретный формат таких гарантий будут обсуждать более подробно после достижения прекращения огня и при условии, если станет ясно, что Россия действительно готова серьезно думать о мире.

Он отметил, что РФ позиционирует себя как готовую к переговорам, но это не то же самое, что настоящая готовность к миру. "Мы этого до сих пор не увидели", - сказал дипломат.

