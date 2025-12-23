Вадефуль о гарантиях безопасности для Украины: "Формат будет обсуждаться после прекращения огня"
Надежные западные гарантии безопасности, в частности со стороны США, являются ключевым условием для Украины в случае достижения мирных договоренностей.
Об этом в комментарии агентству dpa заявил министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль, передает Цензор.НЕТ.
"Это, конечно, означает обязательства и настоящую готовность со стороны тех, кто обещает поддержать Украину в случае повторного нападения со стороны России", - отметил он, говоря о гарантиях безопасности.
По словам Вадефуля, Украина может рассматривать возможные уступки в рамках мирного соглашения, включая территориальные, только при условии наличия реальных и надежных гарантий безопасности со стороны Запада, прежде всего США.
В то же время он подчеркнул, что европейские страны также должны внести свой вклад в обеспечение безопасности Украины.
Немецкий министр добавил, что конкретный формат таких гарантий будут обсуждать более подробно после достижения прекращения огня и при условии, если станет ясно, что Россия действительно готова серьезно думать о мире.
Он отметил, что РФ позиционирует себя как готовую к переговорам, но это не то же самое, что настоящая готовность к миру. "Мы этого до сих пор не увидели", - сказал дипломат.
