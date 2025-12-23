РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9572 посетителя онлайн
Новости Гарантии безопасности для Украины
474 7

Вадефуль о гарантиях безопасности для Украины: "Формат будет обсуждаться после прекращения огня"

вадефуль

Надежные западные гарантии безопасности, в частности со стороны США, являются ключевым условием для Украины в случае достижения мирных договоренностей.

Об этом в комментарии агентству dpa заявил министр иностранных дел Германии Йоганн Вадефуль, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Это, конечно, означает обязательства и настоящую готовность со стороны тех, кто обещает поддержать Украину в случае повторного нападения со стороны России", - отметил он, говоря о гарантиях безопасности.

По словам Вадефуля, Украина может рассматривать возможные уступки в рамках мирного соглашения, включая территориальные, только при условии наличия реальных и надежных гарантий безопасности со стороны Запада, прежде всего США.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский перечислил гарантии безопасности для Украины: среди них членство в ЕС и 800-тысячная армия

В то же время он подчеркнул, что европейские страны также должны внести свой вклад в обеспечение безопасности Украины.

Немецкий министр добавил, что конкретный формат таких гарантий будут обсуждать более подробно после достижения прекращения огня и при условии, если станет ясно, что Россия действительно готова серьезно думать о мире.

Он отметил, что РФ позиционирует себя как готовую к переговорам, но это не то же самое, что настоящая готовность к миру. "Мы этого до сих пор не увидели", - сказал дипломат.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Базовый блок документов в рамках мирного плана готов, - Зеленский

Автор: 

гарантии безопасности (363) Вадефуль Иоганн (93)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
путлєр сказав шо миру не буде - той гарантій не буде - одні обіцянки
показать весь комментарий
23.12.2025 13:02 Ответить
А як можна припиняти вогонь без гарантій безпеки? маразам страшний несуть ейропейці (((. Типу ми припинили вогонь, заходьте до Ужгорода через Дніпро, Київ і інші міста, а потім "ми вам надамо гарантії безпеки в канцтаборах"?
показать весь комментарий
23.12.2025 13:04 Ответить
Та ні, він просто каже що ніяких гарантій у нього немає і тому вогонь припиняти не треба.
показать весь комментарий
23.12.2025 13:41 Ответить
гарантії безпеки як і слово мир вже синоніми матюків. Як хтось може щось Україні гарантувати якщо ці самі гаранти самі не можуть і не збираються себе захищати. Да вони вже рік не можуть передати Україні заморожені рашистські активи. І ви вірите цим гарантам що коли рашисти знову полізуть то вони за день зберуть армію хоча б в пів мільйона і відправлять її в Україну? Чи Європа буде бити по моцкві в відповідь на бомбардування України? Да не смішіть, бо ви виглядаєте повними імбіцилами якщо в це вірите. Ото де Україна зупинить і розіб'є московських людоїдів там і буде мир.
показать весь комментарий
23.12.2025 13:09 Ответить
У тебе все за Оруеллом: якщо мир синонім матюка, то війна тоді синонім щастя та радості. А от щодо активів погоджуся, то твереза думка.
показать весь комментарий
23.12.2025 13:17 Ответить
Слово ''мір'' яке ти і твоє ***** маєте на увазі це не припинення війни а окупація, концтабори, тортури, печі і смерть. А слово ''війна'' це асоціація з боротьбою і захистом від московської чуми. Так що якщо ти призиваєш Україну до миру це означає що ти призиваєш змиритися і вмерти. Тобто ти призиваєш до знищення України і українців. А це вже кримінальний злочин
показать весь комментарий
23.12.2025 13:42 Ответить
Про яке припинення вогню воно верзе? Його не буде.
показать весь комментарий
23.12.2025 13:11 Ответить
 
 