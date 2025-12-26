УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10166 відвідувачів онлайн
Новини Гарантії безпеки для України
3 152 35

США готують гарантії безпеки для України на ратифікацію в Сенаті, - Axios

Сенат США

Американська сторона готова передати на ратифікацію в Сенат документ із гарантіями безпеки для України у разі завершення повномасштабного вторгнення Росії,

Про це повідомляє Axios, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За даними видання, представники США та України вже погодили більшість елементів двосторонньої угоди, включно з гарантіями безпеки, які Київ отримає від США та Європи.

Американський високопосадовець підтвердив, що текст гарантій базується на статті 5 Північноатлантичного договору і найближчим часом буде надісланий до Сенату США для ратифікації.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський розкрив усі 20 пунктів мирної угоди: Сьогодні стане відома реакція РФ

Документ має забезпечити Україні міжнародні зобов’язання щодо захисту у випадку повторної агресії з боку Росії.

Нагадаємо, що союзники України зберуться у січні, щоб остаточно визначити деталі гарантій безпеки після можливого припинення вогню.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вадефуль про гарантії безпеки для України: "Формат обговорюватиметься після припинення вогню"

Мирний план

  • Нагадаємо, 24 грудня президент Володимир Зеленський повідомив подробиці 20 пунктів проєкту базового документа щодо припинення війни, який обговорюється між Україною, США, Росією та європейськими партнерами.
  • Bloomberg писав, що Росія наполягатиме на ключових змінах до останнього мирного плану щодо припинення війни з Україною, який раніше озвучив український президент Володимир Зеленський. У ньому відсутні важливі для Кремля положення.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Португалія може розмістити свої сили в Україні після війни в контексті гарантій безпеки НАТО, - прем’єр Монтенегру

Автор: 

США (26917) Сенат США (648) гарантії безпеки (468)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Чергове будапештське ніх..я
показати весь коментар
26.12.2025 15:46 Відповісти
+8
В сраку всуньте свої гарантії безпеки вони нічого не варті. Цими гарантіями безпеки і переговорами про мир ***** тільки приспав пильність тупих українців які тільки за останній тиждень по тупому втратили мінімум три населених пуенктів. В нас замість воювати вже п'ють горілку і мріють про вибори на яких будуть роздавати гроші
показати весь коментар
26.12.2025 15:51 Відповісти
+7
Україна має отримати статус основного союзника поза НАТО.
показати весь коментар
26.12.2025 15:55 Відповісти

Завантаження...

 
 