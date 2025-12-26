США готують гарантії безпеки для України на ратифікацію в Сенаті, - Axios
Американська сторона готова передати на ратифікацію в Сенат документ із гарантіями безпеки для України у разі завершення повномасштабного вторгнення Росії,
Про це повідомляє Axios, передає Цензор.НЕТ.
За даними видання, представники США та України вже погодили більшість елементів двосторонньої угоди, включно з гарантіями безпеки, які Київ отримає від США та Європи.
Американський високопосадовець підтвердив, що текст гарантій базується на статті 5 Північноатлантичного договору і найближчим часом буде надісланий до Сенату США для ратифікації.
Документ має забезпечити Україні міжнародні зобов’язання щодо захисту у випадку повторної агресії з боку Росії.
Нагадаємо, що союзники України зберуться у січні, щоб остаточно визначити деталі гарантій безпеки після можливого припинення вогню.
Мирний план
- Нагадаємо, 24 грудня президент Володимир Зеленський повідомив подробиці 20 пунктів проєкту базового документа щодо припинення війни, який обговорюється між Україною, США, Росією та європейськими партнерами.
- Bloomberg писав, що Росія наполягатиме на ключових змінах до останнього мирного плану щодо припинення війни з Україною, який раніше озвучив український президент Володимир Зеленський. У ньому відсутні важливі для Кремля положення.
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