США готують гарантії безпеки для України на ратифікацію в Сенаті, - Axios

Американська сторона готова передати на ратифікацію в Сенат документ із гарантіями безпеки для України у разі завершення повномасштабного вторгнення Росії,

Про це повідомляє Axios, передає Цензор.НЕТ.

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За даними видання, представники США та України вже погодили більшість елементів двосторонньої угоди, включно з гарантіями безпеки, які Київ отримає від США та Європи.

Американський високопосадовець підтвердив, що текст гарантій базується на статті 5 Північноатлантичного договору і найближчим часом буде надісланий до Сенату США для ратифікації.

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Документ має забезпечити Україні міжнародні зобов’язання щодо захисту у випадку повторної агресії з боку Росії.

Нагадаємо, що союзники України зберуться у січні, щоб остаточно визначити деталі гарантій безпеки після можливого припинення вогню.

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Мирний план

Нагадаємо, 24 грудня президент Володимир Зеленський повідомив подробиці 20 пунктів проєкту базового документа щодо припинення війни, який обговорюється між Україною, США, Росією та європейськими партнерами.

Bloomberg писав, що Росія наполягатиме на ключових змінах до останнього мирного плану щодо припинення війни з Україною, який раніше озвучив український президент Володимир Зеленський. У ньому відсутні важливі для Кремля положення.

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