США готовят гарантии безопасности для Украины на ратификацию в Сенате, - Axios

Американская сторона готова передать на ратификацию в Сенат документ с гарантиями безопасности для Украины в случае завершения полномасштабного вторжения России,

Об этом сообщает Axios, передает Цензор.НЕТ.

По данным издания, представители США и Украины уже согласовали большинство элементов двустороннего соглашения, включая гарантии безопасности, которые Киев получит от США и Европы.

Американский высокопоставленный чиновник подтвердил, что текст гарантий основан на статье 5 Североатлантического договора и в ближайшее время будет отправлен в Сенат США для ратификации.

Документ должен обеспечить Украине международные обязательства по защите в случае повторной агрессии со стороны России.

Напомним, что союзники Украины соберутся в январе, чтобы окончательно определить детали гарантий безопасности после возможного прекращения огня.

Мирный план

Напомним, 24 декабря президент Владимир Зеленский сообщил подробности 20 пунктов проекта базового документа о прекращении войны, который обсуждается между Украиной, США, Россией и европейскими партнерами.

Bloomberg писал, что Россия будет настаивать на ключевых изменениях в последнем мирном плане по прекращению войны с Украиной, который ранее озвучил украинский президент Владимир Зеленский. В нем отсутствуют важные для Кремля положения.

