Новости Гарантии безопасности для Украины
1 809 22

США готовят гарантии безопасности для Украины на ратификацию в Сенате, - Axios

Сенат США

Американская сторона готова передать на ратификацию в Сенат документ с гарантиями безопасности для Украины в случае завершения полномасштабного вторжения России,

Об этом сообщает Axios, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По данным издания, представители США и Украины уже согласовали большинство элементов двустороннего соглашения, включая гарантии безопасности, которые Киев получит от США и Европы.

Американский высокопоставленный чиновник подтвердил, что текст гарантий основан на статье 5 Североатлантического договора и в ближайшее время будет отправлен в Сенат США для ратификации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский раскрыл все 20 пунктов мирного соглашения: Сегодня станет известна реакция РФ

Документ должен обеспечить Украине международные обязательства по защите в случае повторной агрессии со стороны России.

Напомним, что союзники Украины соберутся в январе, чтобы окончательно определить детали гарантий безопасности после возможного прекращения огня.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вадефуль о гарантиях безопасности для Украины: "Формат будет обсуждаться после прекращения огня"

Мирный план

  • Напомним, 24 декабря президент Владимир Зеленский сообщил подробности 20 пунктов проекта базового документа о прекращении войны, который обсуждается между Украиной, США, Россией и европейскими партнерами.
  • Bloomberg писал, что Россия будет настаивать на ключевых изменениях в последнем мирном плане по прекращению войны с Украиной, который ранее озвучил украинский президент Владимир Зеленский. В нем отсутствуют важные для Кремля положения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Португалия может разместить свои силы в Украине после войны в контексте гарантий безопасности НАТО, - премьер Монтенегро

США (28784) Сенат США (545) гарантии безопасности (367)
Топ комментарии
+7
Чергове будапештське ніх..я
26.12.2025 15:46 Ответить
+4
Друзі, ви не бачите шизофренії в цьому?

...гарантії на основі 5-ої статті НАТО... але до НАТО Україну прийняти не можуть...

Це означає, що 5-та стаття НАТО -- фікція й ніхто її не виконуватиме щодо будь кого, чи щось инше?

Або аналогія: ви можете взяти умовно "$100" коли захочете без відсотків, але кредит на цю суму ми не можемо вам оформити.
26.12.2025 15:47 Ответить
+4
В сраку всуньте свої гарантії безпеки вони нічого не варті. Цими гарантіями безпеки і переговорами про мир ***** тільки приспав пильність тупих українців які тільки за останній тиждень по тупому втратили мінімум три населених пуенктів. В нас замість воювати вже п'ють горілку і мріють про вибори на яких будуть роздавати гроші
26.12.2025 15:51 Ответить
А баба Яга проти !
26.12.2025 15:42 Ответить
Чергове будапештське ніх..я
26.12.2025 15:46 Ответить
Друзі, ви не бачите шизофренії в цьому?

...гарантії на основі 5-ої статті НАТО... але до НАТО Україну прийняти не можуть...

Це означає, що 5-та стаття НАТО -- фікція й ніхто її не виконуватиме щодо будь кого, чи щось инше?

Або аналогія: ви можете взяти умовно "$100" коли захочете без відсотків, але кредит на цю суму ми не можемо вам оформити.
26.12.2025 15:47 Ответить
Україна має отримати статус основного союзника поза НАТО.
26.12.2025 15:55 Ответить
Наша ВР та президент з посліхою в США відмовились від цього союзу ще 5 років тому.
26.12.2025 17:20 Ответить
вибачаюсь, а ця агресія не рахується?
26.12.2025 15:51 Ответить
Смішне питання...звісно, що ні.
26.12.2025 16:00 Ответить
В сраку всуньте свої гарантії безпеки вони нічого не варті. Цими гарантіями безпеки і переговорами про мир ***** тільки приспав пильність тупих українців які тільки за останній тиждень по тупому втратили мінімум три населених пуенктів. В нас замість воювати вже п'ють горілку і мріють про вибори на яких будуть роздавати гроші
26.12.2025 15:51 Ответить
5-та стаття НАТО абсолютно НІКОГО не зобов'язує допомагати країні на яку напали. Це всього навсього папірець типу будепештського меморандуму. Ну через пів року-рік полізуть орки знову з уже армією мільйонів в три. І скажіть, хто ризикне влізти в цю війну допомагаючи Україні якщо ***** скаже, а я зараз бахну ядерною зброєю хто піде допомагати Україні. Да нам даже зараз бояться поставити длекобійні ракети щоб не було правакацій. А через пару років вся Європа буде в орбанах і трампах, яких просунуть *****, Тромб і Маск, що вони вже і роблять.
26.12.2025 16:19 Ответить
- Дідо Іцхак, ти приніс мені шоколадку?
- Моня, я хотів тобі купити шоколадку, але в магазині були тільки барбариски.
- Дідо Іцхак, а тепер ти приніс мені шоколадку?
- Моня, я хотів тобі купити шоколадку, але в магазині були тільки барбариски.
- Дідо Іцхак, ти б вже хоч барбарисок приніс!
- Запам'ятай Моня, поки живий твій дідо Іцхак, ти їстимеш тільки шоколадки!
26.12.2025 15:52 Ответить
Ще таке буває, але з реального життя:

- [зе] емманюелю, продаси 100 літаків?
- [макрон] звісно продам
- [зе] ну тоді я пішов шукати гроші
- [макрон] а я піду пошукаю, де взяти 100 літаків
26.12.2025 16:11 Ответить
Нагадує як ніби двоє хлопів з пивом на лавці обговорюють - куди вкластися, в крипту чи в акції гугла)
26.12.2025 16:22 Ответить
Американський високопосадовець підтвердив, що текст гарантій базується на статті 5 Північноатлантичного договору і найближчим часом буде надісланий до Сенату США для ратифікації.

Дивимося:

Стаття 5

«Сторони погоджуються, що збройний напад на одну або кількох із них у Європі чи у Північній Америці вважатиметься нападом на них усіх: і, відповідно, вони домовляються, що в разі здійснення такого нападу кожна з них, реалізуючи своє законне право на індивідуальну чи колективну самооборону, підтверджене Статтею 51 Статуту Організації Об'єднаних Націй, надасть допомогу тій Стороні або Сторонам, які зазнали нападу, і одразу здійснить, індивідуально чи спільно з іншими Сторонами, такі дії, які вважатимуться необхідними, включаючи застосування збройної сили, з метою відновлення і збереження безпеки у Північноатлантичному регіоні. Про кожний такий збройний напад і про всі заходи, вжиті у зв'язку з ним, буде негайно повідомлено Раду Безпеки ООН. Такі заходи будуть припинені після того, як Рада Безпеки вживе заходів, необхідних для відновлення і підтримання міжнародного миру та безпеки».
26.12.2025 15:59 Ответить
неужели дожили до окончания войны...
26.12.2025 16:13 Ответить
Размечтался Пуйло же сказал в последнем своем спиче что одним донбассом не ограничится и снова требует 4 области
26.12.2025 17:31 Ответить
Пацан слово дав!
Пацан слово забрав.
І шо далі?
Та санкції проти путяри по самі вуха і ніяких гарантій не потрібно, ну і звичайно Томагавки!
26.12.2025 16:14 Ответить
Хтось реально вірить в те що якщо РФ на нас нападе по на Москву полетять Томагавки і бомбардувальники?

РЕАЛЬНО?
Вони навіть дрони над Голандією не збивають. Це все ТУФТА
26.12.2025 16:20 Ответить
Взагалі то, цей "хтось", це Ваш верховноголовнокомандуючий- зеленський...
26.12.2025 17:17 Ответить
Пєндоси, як і кацапи, кидають усіх. Тому ніяких гарантій від них не буде. Розходимось.
26.12.2025 16:30 Ответить
Хто вірить американцям, не дружить з головою. Сенат як прийме рішення, так і відмінить, і механізмів цьому завадити немає в природі.
26.12.2025 16:50 Ответить
Всралися ті гарантії нам .
26.12.2025 17:16 Ответить
>Американський високопосадовець підтвердив, що текст гарантій базується на статті 5 Північноатлантичного договору і найближчим часом буде надісланий до Сенату США для ратифікації.

читаємо:
https://en.wikisource.org/wiki/North_Atlantic_Treaty#Article_5
The Parties agree that an armed attack against one or more of them in Europe or North America shall be considered an attack against them all and consequently they agree that, if such an armed attack occurs, each of them, in exercise of the right of individual or collective self-defence recognised by https://en.wikisource.org/wiki/Charter_of_the_United_Nations#Article_51 Article 51 of the Charter of the United Nations, will assist the Party or Parties so attacked by taking forthwith, individually and in concert with the other Parties, such action as it deems necessary, including the use of armed force, to restore and maintain the security of the North Atlantic area.

як захочуть, так і відреагують.
26.12.2025 17:26 Ответить
 
 