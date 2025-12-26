США готовят гарантии безопасности для Украины на ратификацию в Сенате, - Axios
Американская сторона готова передать на ратификацию в Сенат документ с гарантиями безопасности для Украины в случае завершения полномасштабного вторжения России,
Об этом сообщает Axios, передает Цензор.НЕТ.
По данным издания, представители США и Украины уже согласовали большинство элементов двустороннего соглашения, включая гарантии безопасности, которые Киев получит от США и Европы.
Американский высокопоставленный чиновник подтвердил, что текст гарантий основан на статье 5 Североатлантического договора и в ближайшее время будет отправлен в Сенат США для ратификации.
Документ должен обеспечить Украине международные обязательства по защите в случае повторной агрессии со стороны России.
Напомним, что союзники Украины соберутся в январе, чтобы окончательно определить детали гарантий безопасности после возможного прекращения огня.
Мирный план
- Напомним, 24 декабря президент Владимир Зеленский сообщил подробности 20 пунктов проекта базового документа о прекращении войны, который обсуждается между Украиной, США, Россией и европейскими партнерами.
- Bloomberg писал, что Россия будет настаивать на ключевых изменениях в последнем мирном плане по прекращению войны с Украиной, который ранее озвучил украинский президент Владимир Зеленский. В нем отсутствуют важные для Кремля положения.
...гарантії на основі 5-ої статті НАТО... але до НАТО Україну прийняти не можуть...
Це означає, що 5-та стаття НАТО -- фікція й ніхто її не виконуватиме щодо будь кого, чи щось инше?
Або аналогія: ви можете взяти умовно "$100" коли захочете без відсотків, але кредит на цю суму ми не можемо вам оформити.
- Моня, я хотів тобі купити шоколадку, але в магазині були тільки барбариски.
- Дідо Іцхак, а тепер ти приніс мені шоколадку?
- Моня, я хотів тобі купити шоколадку, але в магазині були тільки барбариски.
- Дідо Іцхак, ти б вже хоч барбарисок приніс!
- Запам'ятай Моня, поки живий твій дідо Іцхак, ти їстимеш тільки шоколадки!
- [зе] емманюелю, продаси 100 літаків?
- [макрон] звісно продам
- [зе] ну тоді я пішов шукати гроші
- [макрон] а я піду пошукаю, де взяти 100 літаків
Дивимося:
Стаття 5
«Сторони погоджуються, що збройний напад на одну або кількох із них у Європі чи у Північній Америці вважатиметься нападом на них усіх: і, відповідно, вони домовляються, що в разі здійснення такого нападу кожна з них, реалізуючи своє законне право на індивідуальну чи колективну самооборону, підтверджене Статтею 51 Статуту Організації Об'єднаних Націй, надасть допомогу тій Стороні або Сторонам, які зазнали нападу, і одразу здійснить, індивідуально чи спільно з іншими Сторонами, такі дії, які вважатимуться необхідними, включаючи застосування збройної сили, з метою відновлення і збереження безпеки у Північноатлантичному регіоні. Про кожний такий збройний напад і про всі заходи, вжиті у зв'язку з ним, буде негайно повідомлено Раду Безпеки ООН. Такі заходи будуть припинені після того, як Рада Безпеки вживе заходів, необхідних для відновлення і підтримання міжнародного миру та безпеки».
Пацан слово забрав.
І шо далі?
Та санкції проти путяри по самі вуха і ніяких гарантій не потрібно, ну і звичайно Томагавки!
РЕАЛЬНО?
Вони навіть дрони над Голандією не збивають. Це все ТУФТА
читаємо:
https://en.wikisource.org/wiki/North_Atlantic_Treaty#Article_5
The Parties agree that an armed attack against one or more of them in Europe or North America shall be considered an attack against them all and consequently they agree that, if such an armed attack occurs, each of them, in exercise of the right of individual or collective self-defence recognised by https://en.wikisource.org/wiki/Charter_of_the_United_Nations#Article_51 Article 51 of the Charter of the United Nations, will assist the Party or Parties so attacked by taking forthwith, individually and in concert with the other Parties, such action as it deems necessary, including the use of armed force, to restore and maintain the security of the North Atlantic area.
як захочуть, так і відреагують.