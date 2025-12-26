Гарантии безопасности для Украины предусматривают три уровня защиты: у Макрона рассказали детали

Гарантии безопасности для Украины, которые страны-партнеры планируют финализировать на заседании "Коалиции желающих" в Париже в январе 2026 года, предусматривают три уровня защиты.

Об этом чиновник из Елисейского дворца на условиях анонимности рассказал "Европейской правде", сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Работа над гарантиями завершится в январе

Отмечается, что работа над гарантиями безопасности для Украины от Европы и США будет завершена в январе 2026 года.

"Следующее заседание "Коалиции желающих", которое планируется провести в начале января, должно позволить завершить планирование гарантий безопасности, которые мы предоставим Украине", - сказал чиновник Елисейского дворца.

Он рассказал, что по результатам переговоров, по состоянию на данный момент, гарантии безопасности будут состоять из трех линий защиты.

Читайте также: Вадефуль о гарантиях безопасности для Украины: "Формат будет обсуждаться после прекращения огня"

Три линии защиты

Первая линия защиты основана на мощной украинской армии как основе сдерживания России. Речь идет также о долгосрочной поддержке, которую "Коалиция желающих" предоставит Вооруженным силам Украины для сдерживания России от нового нападения.

Вторая линия гарантий безопасности предусматривает присутствие в Украине вооруженных сил государств "Коалиции желающих" как стратегический сигнал поддержки украинской армии. Также западные военные будут находиться за пределами Украины, с возможной передислокацией сил в случае необходимости.

"Для военных из государств "Коалиции желающих" речь не идет ни об участии в боях, ни о мониторинге прекращения огня", – подчеркнул представитель офиса президента Франции.

По его словам, мониторинг прекращения огня, вероятно, будет осуществляться дистанционно с помощью технических средств наблюдения.

Третий уровень гарантий, так называемый backstop, будет базироваться на обязательствах по безопасности, в частности со стороны США. Его концепцию сравнивают с механизмом статьи 5 НАТО.

Это должно позволить гарантировать, что если Россия возобновит войну, то она будет иметь дело не только с Украиной, но и со всеми ее союзниками, включая США.

"Следующее заседание "Коалиции желающих" должно завершить процесс формулирования гарантий безопасности", – подчеркнул представитель Елисейского дворца.

Он добавил, что эти гарантии безопасности сейчас находятся на стадии обсуждения между европейцами, украинцами и американцами, в частности на уровне начальников штабов.

Читайте также: США готовят гарантии безопасности для Украины к ратификации в Сенате, - Axios