РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6614 посетителей онлайн
Новости Гарантии безопасности для Украины
1 856 25

Гарантии безопасности для Украины предусматривают три уровня защиты: у Макрона рассказали детали

ЄС

Гарантии безопасности для Украины, которые страны-партнеры планируют финализировать на заседании "Коалиции желающих" в Париже в январе 2026 года, предусматривают три уровня защиты.

Об этом чиновник из Елисейского дворца на условиях анонимности рассказал "Европейской правде", сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Работа над гарантиями завершится в январе

Отмечается, что работа над гарантиями безопасности для Украины от Европы и США будет завершена в январе 2026 года.

"Следующее заседание "Коалиции желающих", которое планируется провести в начале января, должно позволить завершить планирование гарантий безопасности, которые мы предоставим Украине", - сказал чиновник Елисейского дворца.

Он рассказал, что по результатам переговоров, по состоянию на данный момент, гарантии безопасности будут состоять из трех линий защиты.

Читайте также: Вадефуль о гарантиях безопасности для Украины: "Формат будет обсуждаться после прекращения огня"

Три линии защиты

Первая линия защиты основана на мощной украинской армии как основе сдерживания России. Речь идет также о долгосрочной поддержке, которую "Коалиция желающих" предоставит Вооруженным силам Украины для сдерживания России от нового нападения.

Вторая линия гарантий безопасности предусматривает присутствие в Украине вооруженных сил государств "Коалиции желающих" как стратегический сигнал поддержки украинской армии. Также западные военные будут находиться за пределами Украины, с возможной передислокацией сил в случае необходимости.

"Для военных из государств "Коалиции желающих" речь не идет ни об участии в боях, ни о мониторинге прекращения огня", – подчеркнул представитель офиса президента Франции.

По его словам, мониторинг прекращения огня, вероятно, будет осуществляться дистанционно с помощью технических средств наблюдения.

Третий уровень гарантий, так называемый backstop, будет базироваться на обязательствах по безопасности, в частности со стороны США. Его концепцию сравнивают с механизмом статьи 5 НАТО.

Это должно позволить гарантировать, что если Россия возобновит войну, то она будет иметь дело не только с Украиной, но и со всеми ее союзниками, включая США.

"Следующее заседание "Коалиции желающих" должно завершить процесс формулирования гарантий безопасности", – подчеркнул представитель Елисейского дворца. 

Он добавил, что эти гарантии безопасности сейчас находятся на стадии обсуждения между европейцами, украинцами и американцами, в частности на уровне начальников штабов.

Читайте также: США готовят гарантии безопасности для Украины к ратификации в Сенате, - Axios

Автор: 

Макрон Эмманюэль (1544) гарантии безопасности (367) Коалиция желающих (87)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
і то НЕ факт.
бек-стоп кран США поломається у відповідальний момент з гарантією на 99%.

єдина гарантія безпеки України - ЗСУ !
а отже, від Заходу потрібне лише фінансування українського Війська.
але, фінансування в чітко прописаних обсягах від ВВП країн ЄС та США.
так, як зараз роблять країни Балтії, наприклад, - 0,5 % від ВВП, чи 2-3% від військового бюджету і т.д.
інші "стоп-крани" із 5-тими статтями то - "бла-бла Будапешт-2"
показать весь комментарий
26.12.2025 23:23 Ответить
+4
Якщо коротко, то "ви воюйте, а ми вас з тилу прикриємо".
показать весь комментарий
26.12.2025 23:06 Ответить
+4
Черговий будапештський меморандум. Ви ссуки не хочете солдатів посилати то хоч озброєння дайте скільки треба!
показать весь комментарий
26.12.2025 23:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Якщо коротко, то "ви воюйте, а ми вас з тилу прикриємо".
показать весь комментарий
26.12.2025 23:06 Ответить
і то НЕ факт.
бек-стоп кран США поломається у відповідальний момент з гарантією на 99%.

єдина гарантія безпеки України - ЗСУ !
а отже, від Заходу потрібне лише фінансування українського Війська.
але, фінансування в чітко прописаних обсягах від ВВП країн ЄС та США.
так, як зараз роблять країни Балтії, наприклад, - 0,5 % від ВВП, чи 2-3% від військового бюджету і т.д.
інші "стоп-крани" із 5-тими статтями то - "бла-бла Будапешт-2"
показать весь комментарий
26.12.2025 23:23 Ответить
отже, наступна війна з рашкою через 2-3 роки, щоб вона перебудувалася і путька ще не здох.

але наступна війна буде вже глобальною - євро-азійською "от самой тайги до британських морей", від України і до Португалії та на схід до Тайваню і далі з виходом на Гонолулу та Перл-Харбор.

ухилянти, це вже буде 100% ваша війна!
тікати буде нікуди !
показать весь комментарий
26.12.2025 23:35 Ответить
А чому з виходом лише на гонолулу? А як же вихід на Альфа-центавра? І втягнення у війну міжпланетної коаліції Чумацького шляху?
показать весь комментарий
26.12.2025 23:45 Ответить
тому що альфа-самець може бути лише один.

людство це всього лише спільнота високоосвічених мавп, ну або приматів, якщо хочете, але все одно - мавп
 за своєю природою.

буйло, трамп та сі це три домінуючих на сьогодні альфа-самці мавпи !

домінувати має лише хтось ОДИН.

.

.
показать весь комментарий
26.12.2025 23:55 Ответить
наталія міхайлова,ти б менше вживала алкоголю чи наркотиків
показать весь комментарий
27.12.2025 01:05 Ответить
Логічно, це не їхня війна.
Це в першу чергу нам потрібно.
І якби з 1991 року дотримувалися цього, то і ЯЗ була б, і армія розвивалася. А так майже третину століття все, чим займалося міністерство оборони, - це як продати танки, озброєння і як списати замінні ділянки.
показать весь комментарий
27.12.2025 00:41 Ответить
"...посадовець з Єлисейського палацу на умовах анонімності розповів..."
а про три рівні Гарантії безпеки для України знали посадовець і Макрон.
показать весь комментарий
26.12.2025 23:10 Ответить
рівні безпеки настільки інтимно ганебні, що про них кажуть лише анонімно

якось так, НЕрішучі ви наші

.
показать весь комментарий
26.12.2025 23:26 Ответить
Друга лінія гарантій безпеки передбачає присутність в Україні збройних сил держав "Коаліції охочих" як стратегічний сигнал підтримки української армії.
Русня різко проти такого варіанта.
показать весь комментарий
26.12.2025 23:17 Ответить
Третій рівень гарантій, так званий backstop, базуватиметься на безпекових зобов'язаннях, зокрема з боку США. Його концепцію порівнюють із механізмом статті 5 НАТО.Це має дозволити гарантувати, що якщо Росія відновить війну, то вона матиме справу не лише з Україною, але й з усіма її союзниками, включно зі США.
показать весь комментарий
26.12.2025 23:21 Ответить
>Перша лінія захисту ґрунтується на потужній українській армії як основі стримування Росії.

це вже є, і не працює

>Друга лінія гарантій безпеки передбачає присутність в Україні збройних сил держав "Коаліції охочих" як стратегічний сигнал підтримки української армії.

хрінь, яка ні на що не впливає

>Третій рівень гарантій, так званий backstop, базуватиметься на безпекових зобов'язаннях, зокрема з боку США. Його концепцію порівнюють із механізмом статті 5 НАТО.

стаття 5 north atlantic treaty не зобов'язує країни-члени воювати.
показать весь комментарий
26.12.2025 23:18 Ответить
Який дикий маразм. путлер не підпише мирну угоду без гарантій відсутності іноземних військ в Україні.
показать весь комментарий
26.12.2025 23:27 Ответить
так іноземних військ в Україні й НЕ буде!
не переймайтесь !

бо Стамбул-2 це не Мінськ-2.....

.
показать весь комментарий
26.12.2025 23:37 Ответить
А якщо ху#ло почне верещати про ядерну бомбу і про те що всі здохнуть, то гарантії безпеки ще будуть діяти чи будуть різко анульовані?
показать весь комментарий
26.12.2025 23:32 Ответить
Надо свою к тому времени иметь .Да и Макрон помнится уже сказал что у Франции есть своя ядерка если что
показать весь комментарий
26.12.2025 23:41 Ответить
если что, то ядерка то останній екзестенційний аргумент в війні держави, яка має ту ядерку.

на сусідів безпека ядерної парасольки НЕ поширюється.

.
показать весь комментарий
26.12.2025 23:47 Ответить
На рахунок ядерки я з вами погоджуюсь. Але мій коментар не про це, я маю на увазі чи вистачить так званим гарантам мужності протистояти кацапам в плані ядерних погроз чи в останній момент вони просто зіллються. Тому що особисто я вважаю що другий варіант більш ймовірний ніж перший.
показать весь комментарий
26.12.2025 23:57 Ответить
саме так!
це ми вже проходили восени 2022 р., коли США НЕ допустили удар ЗСУ вздовж правого берега Дніпра, від Камьянського на Перекоп з оточенням елітних військ рашки на правобережній Херсонщині

це була б повна катастрофа для рашки і буйло махав ядрьоним батоном.

.
показать весь комментарий
26.12.2025 23:44 Ответить
Посадить зе на раскаленную буржуйку и привязать проволокой.
Гарантии безопасности температуры тела зе:
- при повышении температуры задницы мы немедленно привезем холодильник (если найдем транспорт)
- в дальнем углу здания находится тазик с ледяной водой, и если мы найдем посуду, то принесем воду для охлаждения
- мониторинг температуры буржуйки будет вестись за три квартала через телескопическую трубу и только в солнечную погоду
показать весь комментарий
26.12.2025 23:46 Ответить
Черговий будапештський меморандум. Ви ссуки не хочете солдатів посилати то хоч озброєння дайте скільки треба!
показать весь комментарий
26.12.2025 23:56 Ответить
Нещодавно якомусь кацапу набризкали перцю в пику і він почав сцяти сам собі в очі.
Пропоную цю фото для кожної новини про " гарантії безпеки" .
показать весь комментарий
27.12.2025 00:00 Ответить
Тільки Європа, росія треба США в суперечці з Китаєм.
показать весь комментарий
27.12.2025 00:01 Ответить
Ідіть вперед товаришу командир, а я вас ззаду прикрию
показать весь комментарий
27.12.2025 00:03 Ответить
 
 