Гарантии безопасности для Украины предусматривают три уровня защиты: у Макрона рассказали детали
Гарантии безопасности для Украины, которые страны-партнеры планируют финализировать на заседании "Коалиции желающих" в Париже в январе 2026 года, предусматривают три уровня защиты.
Об этом чиновник из Елисейского дворца на условиях анонимности рассказал "Европейской правде", сообщает Цензор.НЕТ.
Работа над гарантиями завершится в январе
Отмечается, что работа над гарантиями безопасности для Украины от Европы и США будет завершена в январе 2026 года.
"Следующее заседание "Коалиции желающих", которое планируется провести в начале января, должно позволить завершить планирование гарантий безопасности, которые мы предоставим Украине", - сказал чиновник Елисейского дворца.
Он рассказал, что по результатам переговоров, по состоянию на данный момент, гарантии безопасности будут состоять из трех линий защиты.
Три линии защиты
Первая линия защиты основана на мощной украинской армии как основе сдерживания России. Речь идет также о долгосрочной поддержке, которую "Коалиция желающих" предоставит Вооруженным силам Украины для сдерживания России от нового нападения.
Вторая линия гарантий безопасности предусматривает присутствие в Украине вооруженных сил государств "Коалиции желающих" как стратегический сигнал поддержки украинской армии. Также западные военные будут находиться за пределами Украины, с возможной передислокацией сил в случае необходимости.
"Для военных из государств "Коалиции желающих" речь не идет ни об участии в боях, ни о мониторинге прекращения огня", – подчеркнул представитель офиса президента Франции.
По его словам, мониторинг прекращения огня, вероятно, будет осуществляться дистанционно с помощью технических средств наблюдения.
Третий уровень гарантий, так называемый backstop, будет базироваться на обязательствах по безопасности, в частности со стороны США. Его концепцию сравнивают с механизмом статьи 5 НАТО.
Это должно позволить гарантировать, что если Россия возобновит войну, то она будет иметь дело не только с Украиной, но и со всеми ее союзниками, включая США.
"Следующее заседание "Коалиции желающих" должно завершить процесс формулирования гарантий безопасности", – подчеркнул представитель Елисейского дворца.
Он добавил, что эти гарантии безопасности сейчас находятся на стадии обсуждения между европейцами, украинцами и американцами, в частности на уровне начальников штабов.
бек-стоп кран США поломається у відповідальний момент з гарантією на 99%.
єдина гарантія безпеки України - ЗСУ !
а отже, від Заходу потрібне лише фінансування українського Війська.
але, фінансування в чітко прописаних обсягах від ВВП країн ЄС та США.
так, як зараз роблять країни Балтії, наприклад, - 0,5 % від ВВП, чи 2-3% від військового бюджету і т.д.
інші "стоп-крани" із 5-тими статтями то - "бла-бла Будапешт-2"
але наступна війна буде вже глобальною - євро-азійською "от самой тайги до британських морей", від України і до Португалії та на схід до Тайваню і далі з виходом на Гонолулу та Перл-Харбор.
ухилянти, це вже буде 100% ваша війна!
тікати буде нікуди !
людство це всього лише спільнота високоосвічених мавп, ну або приматів, якщо хочете, але все одно - мавп
за своєю природою.
буйло, трамп та сі це три домінуючих на сьогодні альфа-самці мавпи !
домінувати має лише хтось ОДИН.
Це в першу чергу нам потрібно.
І якби з 1991 року дотримувалися цього, то і ЯЗ була б, і армія розвивалася. А так майже третину століття все, чим займалося міністерство оборони, - це як продати танки, озброєння і як списати замінні ділянки.
а про три рівні Гарантії безпеки для України знали посадовець і Макрон.
якось так, НЕрішучі ви наші
Русня різко проти такого варіанта.
це вже є, і не працює
>Друга лінія гарантій безпеки передбачає присутність в Україні збройних сил держав "Коаліції охочих" як стратегічний сигнал підтримки української армії.
хрінь, яка ні на що не впливає
>Третій рівень гарантій, так званий backstop, базуватиметься на безпекових зобов'язаннях, зокрема з боку США. Його концепцію порівнюють із механізмом статті 5 НАТО.
стаття 5 north atlantic treaty не зобов'язує країни-члени воювати.
не переймайтесь !
бо Стамбул-2 це не Мінськ-2.....
на сусідів безпека ядерної парасольки НЕ поширюється.
це ми вже проходили восени 2022 р., коли США НЕ допустили удар ЗСУ вздовж правого берега Дніпра, від Камьянського на Перекоп з оточенням елітних військ рашки на правобережній Херсонщині
це була б повна катастрофа для рашки і буйло махав ядрьоним батоном.
Гарантии безопасности температуры тела зе:
- при повышении температуры задницы мы немедленно привезем холодильник (если найдем транспорт)
- в дальнем углу здания находится тазик с ледяной водой, и если мы найдем посуду, то принесем воду для охлаждения
- мониторинг температуры буржуйки будет вестись за три квартала через телескопическую трубу и только в солнечную погоду
Пропоную цю фото для кожної новини про " гарантії безпеки" .