Ключевым вопросом являются надежные гарантии безопасности для Украины, - Туск
Европейские и канадские лидеры подчеркнули, что ключевым вопросом являются конкретные и надежные гарантии безопасности для Украины.
Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает Цензор.НЕТ.
"Все собеседники (к которым также присоединились скандинавы, Канада, Нидерланды и НАТО) согласились, что ключевыми являются гарантии безопасности для Украины. Конкретные и надежные. Такие гарантии также означают более безопасную Польшу", - написал Туск.
Также он сообщил, что завтра, после встречи президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского, "мы продолжим разговор".
Что предшествовало
- Ранее чиновник офиса президента Франции рассказал, что гарантии безопасности для Украины, которые страны-партнеры планируют финализировать на заседании "Коалиции желающих" в Париже в январе 2026 года, предусматривают три уровня защиты.
- Также сообщалось, что американская сторона готова передать на ратификацию в Сенат документ с гарантиями безопасности для Украины в случае завершения полномасштабного вторжения России.
- Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что США предложили Украине пакет гарантий безопасности сроком на 15 лет с возможностью продления.
