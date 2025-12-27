РУС
Новости Гарантии безопасности для Украины
521 29

Ключевым вопросом являются надежные гарантии безопасности для Украины, - Туск

Туск о гарантиях безопасности

Европейские и канадские лидеры подчеркнули, что ключевым вопросом являются конкретные и надежные гарантии безопасности для Украины.

Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает Цензор.НЕТ.

"Все собеседники (к которым также присоединились скандинавы, Канада, Нидерланды и НАТО) согласились, что ключевыми являются гарантии безопасности для Украины. Конкретные и надежные. Такие гарантии также означают более безопасную Польшу", - написал Туск.

Также он сообщил, что завтра, после встречи президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского, "мы продолжим разговор".

Туск о гарантиях безопасности

Что предшествовало

  • Ранее чиновник офиса президента Франции рассказал, что гарантии безопасности для Украины, которые страны-партнеры планируют финализировать на заседании "Коалиции желающих" в Париже в январе 2026 года, предусматривают три уровня защиты.
  • Также сообщалось, что американская сторона готова передать на ратификацию в Сенат документ с гарантиями безопасности для Украины в случае завершения полномасштабного вторжения России.
  • Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что США предложили Украине пакет гарантий безопасности сроком на 15 лет с возможностью продления.

+4
Ключовим питанням є це, що пуйлу ***** на ваші гарантії безпеки для України, він не збирається зупинятись...
27.12.2025 22:16 Ответить
+1
Країни НАТО заявили, що Україні потрібні надійні гарантії, але ці ж самі країни НАТО їх не дають 😳😳😳😳
27.12.2025 22:23 Ответить
+1
насріть на тарампівськи гарантії, як і на ********** як і на зелені...
27.12.2025 22:23 Ответить
Гарантії в Трампа - рішиться?
27.12.2025 22:14 Ответить
Вони насміхаються лицемірством
27.12.2025 22:21 Ответить
Где пройдет новая граница ключевой вопрос. Любые гарантии в договоре с москвой - фикция.
27.12.2025 22:21 Ответить
пане Туску, ключовими гарантіями безпеки є Ваша відповідь на запитання: а чи готова Польща воювати за СВОЮ СВОБОДУ на території України хоча б у зв'язці з техаськими рейнджерами?

Бо поки що з Польщі чути лише те, що поляки можуть допомогти лише "рольнікАмі".

Якщо Польща не готова до сутички з кацапнею не на своїй території (тоді вже буде пізно), а на українській, то нема чого патякати про гарантії безпеки.
27.12.2025 22:22 Ответить
Ось відповідь...

Польські солдати не братимуть участі в миротворчій місії в Україні, ми допоможемо логістикою, - Туск

Джерело: https://censor.net/ua/n3590731
27.12.2025 22:24 Ответить
Ясно. Тому Тускові ліпше мовчати.
27.12.2025 22:27 Ответить
1000%
27.12.2025 23:38 Ответить
а все таки хмель був правий до поляків треба було.
а вже потім хмель зробив іншу помилку з якої і маємо
27.12.2025 23:55 Ответить
ОТО ДЕБІЛИ. Єдині гарантії це балістичні ракети, піхота і ЯЗ - а їхнє НАТО і 5 стаття таке ж фуфло яке і все решта
27.12.2025 22:26 Ответить
Для ішака ключовим є персональні гарантії для нього.
27.12.2025 22:28 Ответить
гарантії безпеки це своя ядерна зброя . По типу Ізраілю . офіційно її нима але всі у віті знають що вона в них є. бо там генерали не роздають інтервью журнаалістам 2 раза на неділю.
27.12.2025 22:31 Ответить
Захід не здатен надати зброю в необхідній кількості для того щоб українці самі захищались ... про які гарантії може йти мова, власні війська вони точно не ризикнуть підставляти під кацапські удари, а превентивні удари по кацапам для них це щось абсолютно неможливе 🤔
27.12.2025 22:33 Ответить
Треба, щоб створювалася ситуація, за якої превентивний удар по рашці ставав єдиною умовою мати шанс на якесь виживання Заходу. Перефразовуючи класика: перетворимо війну українську на війну світову.
27.12.2025 23:54 Ответить
щє раз за гарантії безпеки?
і мене вирве
27.12.2025 22:41 Ответить
гарантії безпеки - це ЗСУ
ваші сини і мої племінники
нема ніяких інших гарантій безпеки...
27.12.2025 22:45 Ответить
Там кожен на своїй хвилі. Віслюк носиться з просраною ЗАЕС та дамбасом, ці плетуть про гарантії.
27.12.2025 22:43 Ответить
Со слов европейцев это всегда означает что Америка должна начать войну против рашки, если что-то пойдет не так. Но это две ядерные державы е*анаты.
27.12.2025 22:45 Ответить
А чи буде хтось воювати за Балтію в рамках НАТО? Хто гарантує ненапад РФ та її фашистів? Вот реально? За нас хто буде воювати? (Ніхто). До жопи всі ваші гарантії.
27.12.2025 22:47 Ответить
Україна буде за яку ніхто - а вона буде
27.12.2025 23:05 Ответить
це спільний захист.
27.12.2025 23:09 Ответить
Бла бла бла..... Вони не розуміють про що говорять. Єдиним гарантом є ЗСУ. Все! Ні які Трампи, ЄС - и , ні хто не може бути гарантом, тому що їх слова - це просто слова, мурк, бульк, промова, бжик.....
27.12.2025 23:03 Ответить
Ну чому ж... Мене би влаштувала гарантія у вигляді розміщення в Україні американської ядерної зброї та кількох десятків тисяч вояків для її прикриття та захисту.
27.12.2025 23:49 Ответить
Все согласны что должны быть гарантии, но кто их должен дать непонятно. В общем как обычно. В Европе все стабильно.
27.12.2025 23:11 Ответить
Українська ЯЗ це єдина ГАРАНТІЯ ВИЖИВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ. Все інше від лукавого. Амінь.
27.12.2025 23:50 Ответить
Надійними є лише такі гарантії, які однозначно передбачатимуть негайний вступ у війну проти маскви всіх 'гарантів' всіма наявними у них засобами.
27.12.2025 23:46 Ответить
ГАРАНТІЇ БЕЗПЕКИ від США Україна має ще з 1994 року і відчуває надійність ГАРАНТІЇ БЕЗПЕКИ від США з 2014. Афганістан Основний Союзник США поза НАТО теж відчуває ГАРАНТІЇ БЕЗПЕКИ від США. США кинули свого союзника і зразу виключили зі списку союзників.
27.12.2025 23:48 Ответить
 
 