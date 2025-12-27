Ключевым вопросом являются надежные гарантии безопасности для Украины, - Туск

Европейские и канадские лидеры подчеркнули, что ключевым вопросом являются конкретные и надежные гарантии безопасности для Украины.

Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Все собеседники (к которым также присоединились скандинавы, Канада, Нидерланды и НАТО) согласились, что ключевыми являются гарантии безопасности для Украины. Конкретные и надежные. Такие гарантии также означают более безопасную Польшу", - написал Туск.

Также он сообщил, что завтра, после встречи президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского, "мы продолжим разговор".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский перечислил гарантии безопасности для Украины: среди них - членство в ЕС и 800-тысячная армия

Что предшествовало