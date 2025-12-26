РУС
США предлагают Украине 15-летние гарантии безопасности с возможностью продления, - Зеленский

Встреча Зеленского и Трампа 17 октября

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что США предложили Украине пакет гарантий безопасности сроком на 15 лет с возможностью продления.

Об этом глава государства сказал в комментарии Axios, сообщает Цензор.НЕТ.

Гарантии безопасности сроком на 15 лет 

Комментируя вопрос гарантий безопасности, Зеленский сказал:

"Я думаю, что мы готовы с этими документами, хотя есть некоторые технические моменты, которые нужно обсудить дополнительно".

В частности, одним из таких аспектов является срок действия соглашения. США предложили 15-летний пакт, который можно продлить, пишет Axios.

"Я думаю, что нам нужно больше, чем 15 лет", – сказал Зеленский, добавив, что будет считать это "большим успехом", если Трамп согласится с этим во время их встречи.

Он добавил, что и США, и Украина намерены вынести эти гарантии на ратификацию в свои законодательные органы.

Что предшествовало

  • Ранее чиновник офиса президента Франции рассказал, что гарантии безопасности для Украины, которые страны-партнеры планируют финализировать на заседании "Коалиции желающих" в Париже в январе 2026 года, предусматривают три уровня защиты.
  • Также сообщалось, что американская сторона готова передать на ратификацию в Сенат документ с гарантиями безопасности для Украины в случае завершения полномасштабного вторжения России.

Зеленский Владимир США гарантии безопасности
+22
американські "гарантії" - фуфло, тільки відновлення ядерної зброї гарантує мир і процвітання
26.12.2025 23:31 Ответить
+20
В дупу Трампону нехай засунуть ці гарантії.
26.12.2025 23:28 Ответить
+18
Зеленський дурить українців, як колись це зробив Кучма, коли повірив США, росії і Великій Британії в захисті і визнанню суверенітету України, віддаючи тисячі одиниць ядерної зброї росії. Захистили?
26.12.2025 23:31 Ответить
В дупу Трампону нехай засунуть ці гарантії.
26.12.2025 23:28 Ответить
У тебе фетиш на дупи старих дідів чи просто анальна фіксація?
26.12.2025 23:30 Ответить
І зелі теж. Кончені пі...ри.
26.12.2025 23:38 Ответить
мудрий Ходжа-Насредин пропонував 25-річні гарантії

бо саме за цей час або падішах-буйло, або Осел мали здохнути.

.
27.12.2025 00:00 Ответить
А зеленський з стефанчуком, зрадив Укранські НАДРА для США, теж на 15 років???
27.12.2025 00:14 Ответить
американські "гарантії" - фуфло, тільки відновлення ядерної зброї гарантує мир і процвітання
26.12.2025 23:31 Ответить
Відновлення ядерної зброї гарантує лише санкції та бідність і голод як в Північній Кореї.
26.12.2025 23:50 Ответить
казки хохлів-запроданців та русні, ти хто є?

франція, сша, ізраїль, пакистан, індія, китай голодують і під санкціями?
26.12.2025 23:52 Ответить
Всі перелічені тобою країни належать до так званого ядерного клубу держав. Тобі нагадати яке процвітання прийшло в КНДР через її ядерні програми?
показать весь комментарий
ізраїль не в тому клубі, просто всім пофіг

>Тобі нагадати яке процвітання прийшло в КНДР через її ядерні програми?

може, справа в комунізмі?
26.12.2025 23:57 Ответить
двері ядерного клубу відкривають.... НОГОЮ !

старі члени клубу роблять вигляд що не помічають нового члена, бо той може застосувати свіжеобструганий ядерний дубець.

досі було якось так.

.
27.12.2025 00:04 Ответить
мрія дібіла. допомогла хоч комусь ядерка після Хіросми? ні. навіть расі до сраки ядерка. Коли **** навіть недерних ракет за 4 роки немає нормальних, **** толку з ядерки? Неядерккою бахнути ж можна хоч завтра по кремлю? чи ні? отож, ідіоти
27.12.2025 00:07 Ответить
ЯО допомогла:

рашці,
північній кореї,
допоможе ірану, як тільки він її створить

.
27.12.2025 00:52 Ответить
Ядерна зброя - це дуже високотехнологічна річ. Отримати її можна тільки якщо ти сам є наддержавою з величезним науковим потенціалом або маєш таких покровителів (але це не скасовує необхідності мати дуже високий науковий потенціал). Нам ніхто не буде допомагати з ЯО, ні Китай, ні Індія, ні США

Тож заспокойтеся, ********, то ********. Це як з втратою невинності на п'яну голову, тільки заспокоїтися і якось жити далі.
27.12.2025 00:13 Ответить
це ви про півн. корею ?

.
27.12.2025 00:53 Ответить
У тому числі. КНДР нам теж не допомагатиме
27.12.2025 01:11 Ответить
хто проти ядерки - то московити! Iзраiль з ядеркою, Пакистан з ядеркою, всi з ядерками, Україна без ядерки - в Аду. Краще з ядеркою, навiть пiд санкцiями, у чому сумнiваюся - бо Україна боронить ЕС. Україна з ядеркою стане потужною країною. Головне москальску нечисть перебити у 3-х гiлках влади.
27.12.2025 00:00 Ответить
Краще з ядеркою, навiть пiд санкцiями
=============

Та невже, припиниться будь-яка допомога від ЄС і США, додатково введуть санкції, йде війна і все це заради світлої мрії, що років через 15 освоїмо ядерну боєголовку (тільки не зрозуміло як)
27.12.2025 00:06 Ответить
нічого не зупиниться! німці пам'ятають берлінську стіну, яку Росія побудувала одного чудового ранку прямо по центру Берліна. Польща пам'ятає комуняк і як вона була васалом Москви виборола незалежнiсть. Вони розуміють загрозу, що ця чума повернеться і буде ще сильнішою і загрожуватиме вже їм у їхніх же країнах - тупорилими п'яними росіянами з автоматами та на танках. Танки всі пам'ятають в Угорщині та Чехословаччині. Ніхто не відмовиться допомагати Україні, тому що Україна це по-перше єдина перешкода, а по-друге Україна потужна країна і якщо Україна буде за РФ, то Україна посилить Росію вдвічі. А їм це нахер не треба! Санкції та інша локшина - це повна нісенітниця Кремлівських фабрик ФСБ з психологічних операцій і для тих, хто взагалі не розуміється на процесах. Якщо Україна буде з РФ, то у України буде ЯЗброя - нацiлена на Вашингтон i Лондон i Париж i т.д. А якщо буде ЯЗ за Заходу, то це буде захист Заходу проти Китаю, який 1000 ядерних боеголовок зараз робить, та проти осi зла. У них у всiх ЯЗ. Заходу з Україною теж всiм треба ядерно озброїтись! Проблема у владi не надiйнiй - яка вся ФСБ з орг злочиннiстью - якi ворують i грошi вiдмивають у РФ та Iзаiлi - цукермани з ОПЗЖ. Мафию треба знищити. Ткачу з СХЕМ - дати мандат народа на знищення в 3 гiлках влади гнид, та олiгархiв. Ахметова головне знищити! Та всiх iнших хай Ткач знищить. Дати йому владу без суда арештовувати i саджати тварюк. Щоб вони гнили до кiнця своїх днiв за все страждання Українського народу.
27.12.2025 00:44 Ответить
Блін, дитячі суперечки хто крутіший людина-павук чи бетмен. Коментувати не буду
27.12.2025 01:00 Ответить
Пізно пити боржомі
Про це треба було думати, коли ядерну зброю просто так злили. Там як мінімум можна було вимагати і вступ до НАТО, і до ЄС. І всі б на це погодилися. І навіщо було всю ЯО прибирати і не залишити 300-400... Стратеги за борги по сраному газу кацапам віддавали, а борги виникли тому що самі і крали, зараз ті хто крали шановні бізнесмени

А з іншого боку, коли відкрито до Криму приїжджали такі питараси як лужков із затуліним і відкрито на мітингах волали про те, як повернути все в зад, та в Одесі баби труселями махали "не пустимо натовські кораблі на навчання", то про яку єдину стратегію могло йти мова

Та про яку єдину стратегію навіть зараз може йти мова, якщо четвертий рік війна і ні нормальної мобілізації, ні якоїсь рівності всіх перед ворогом. Крадіжки на липових укріпленнях та інше як повсякденне явище
26.12.2025 23:54 Ответить
лох , і шо ти робитимеш із тією ядерною зброєю?! мрія ідіота, називається.
27.12.2025 00:04 Ответить
Зеленський дурить українців, як колись це зробив Кучма, коли повірив США, росії і Великій Британії в захисті і визнанню суверенітету України, віддаючи тисячі одиниць ядерної зброї росії. Захистили?
26.12.2025 23:31 Ответить
І шо, за 15 років ми встигнемо відновити ЯЗ? З такими керунами, як зелені - нереалістично. Тим патче, що треба клепати багато.
26.12.2025 23:33 Ответить
на створення яз нам треба біля року.
26.12.2025 23:36 Ответить
🤣
26.12.2025 23:51 Ответить
Точно. Пара роликів з YouTube, підписка на чатгпт про і кілька наборів інструментів за 2.000 грн на Temu.
26.12.2025 23:57 Ответить
ні, реактори ЧАЕС (РБМК), PUREX, плутоній-239, трошки берилію та імплозивна схема.
27.12.2025 00:01 Ответить
У Ірану цього добра вистачає, досі епутся
І, враховуючи як у нас "бережно" ставилися і ставляться до вчених, то науковий потенціал у них буде більшим

Ну і знову ж таки додайте сюди санкції, скасування допомоги, проблеми з АЕС, а також війну, яка тільки буде наростати.
27.12.2025 00:33 Ответить
Дякуемо не треба, до побачення.
26.12.2025 23:34 Ответить
Треба два пакети. Бо у Трампа один раз не рахується.
26.12.2025 23:42 Ответить
Вже є десятирічні - підписані Байденом рік тому.
26.12.2025 23:43 Ответить
одні спєци зібрались по ЯЗ , мабуть вже НУШ закінчили. 👀
26.12.2025 23:44 Ответить
хочеш вижити - підеш вчити підручник по ядерній фізиці та фізиці реакторів
26.12.2025 23:46 Ответить
Так вони вже дали безстрокові в Будапешті, навіщо знадобилися ще одні і на 15 років, і за що ти тоді віддав їм копалини , геній ти ******** дипломатії ?
26.12.2025 23:44 Ответить
А ти дурню, повірив рижому старому дурню? Да Тромб завтра скаже що нічого не казав і не обіцяв. А хоча б і обіцяв так гарантії це ж не допомога. Той же Ізраїль має не тільки гарантії а союзник сша, а Тромб сказав якщо Ізраїль не підпише угоду з терористами то більше не отримає зброї. А Україною взагалі жопу витре на наступний день
26.12.2025 23:44 Ответить
Вже був "Будапештський меморандум"...
26.12.2025 23:45 Ответить
Україна і сша вже підписували гарантії безпеки.

Двостороння безпекова угода між Україною та Сполученими Штатами Америки - міжнародна угода, укладена 13 червня 2024 року між Україною та Сполученими Штатами Америки про гарантії безпеки Україні, яка передбачає, широкий спектр військової допомоги з боку США.

Після чого Тромб як тільки прийшов до влади викинув цей папірець в мусорне відро а всі згадки видалив з усіх американських сайтів
26.12.2025 23:48 Ответить
То були не гарантії безпеки, вчи матчастину.
26.12.2025 23:52 Ответить
от коли підеш і вивчиш, тоді і напишеш, і не будеш виглядати невігласом.
26.12.2025 23:49 Ответить
вже вивчив, тому і пишу про необхідність (і можливість) створення яз.
26.12.2025 23:51 Ответить
це одразу видко - на створення яз нам треба біля року. 🤣
26.12.2025 23:54 Ответить
так, бо РБМК досить дофіга плутонію-239 генерують, нам треба лише використати PUREX для виділення його з палива.
26.12.2025 23:58 Ответить
Нагадайте, де там РБМК працюють?
27.12.2025 00:58 Ответить
Шо за клоунада?
26.12.2025 23:49 Ответить
Два балаболи!!!
26.12.2025 23:51 Ответить
Краще по Білорусії наводьте щось,по ті ніби при чому,а з дахів дрони корегують(Чи знову " не панікуйте"?(((
26.12.2025 23:51 Ответить
Не розказуйте човен, а то бацька нападе.
26.12.2025 23:53 Ответить
Вдруге(
27.12.2025 00:42 Ответить
Кожна справжня, не фуфлова угода безпеки має цифри і дати. Будапештська угода таких не мала, тому вона фуфлова.
Судячи з того, що і ця не має нічого конкретного - вона також фуфлова.
26.12.2025 23:53 Ответить
А хто з українців вірит в цей папір?
26.12.2025 23:54 Ответить
Американці ще за Обами втратили право будь-кому будь-що гарантувати. Гарантії тепер вже диктаторської Америки так само як "гарантії" *****, Сі або Кімане варті ні-чо-го.
26.12.2025 23:55 Ответить
https://t.me/sergiytaran/1402 Сергій Таран:

У звʼязку з «20-ма пунктами миру» не зайве нагадати, що гарантії безпеки мають сенс не тоді, коли там написані красиві слова, а коли там є конкретні цифри виражені у грошах, датах, календарних заходах на роки вперед.

Гарантії без цифр - це ще один варіант «будапештського меморандуму». До речі, в тих двосторонніх угодах про безпеку, які Україна підписала за останні два роки жодних цифр немає. Лише в одній із них (і не з США) є згадка про право України у разі загрози Росії «впродовж 24 годин провести термінові консультації», і на цьому з цифрами все. Це означає, що принаймні в «гарантіях безпеки» цифри мають бути, і їх має бути там багато.
26.12.2025 23:57 Ответить
і тебе на тіж 15 років?
референдум!
нехай відповідає за весь зелений срач народ України.
буба тут взагалі і на роялі не грав!
Констітуція України все одно на паузі.
тут головне з себе відповідальність скинути....
26.12.2025 23:58 Ответить
не хочю каркати, але буба з Україною нафорева
27.12.2025 00:00 Ответить
Форева часто закінчується дуже раптово без будь-яких передвісників.

Фореви Гітлера вистачило на 13 років.
Каддафі зафоревився якось дивно і раптово.
Хусейн занубився у безодні.
Чаушеску якось дуже невдало під стінкою став.
Муссоліні підвис.
І цей список вічних вождів можна продовжувати незкінченно.
27.12.2025 00:19 Ответить
зрозуміло, на жаль не всім.
таку думку висловив щє у 2019му відразу як "напоржать" було відбулавлено...
і перше що він зробив? - ланцюжок в гетьманську цепу додав,
бо високий блондин, замала йому була гетьманська цепа.
на жаль не помилися, а так хотілося помилитися...
27.12.2025 00:28 Ответить
*помилився
27.12.2025 00:29 Ответить
Нагадую. Є багато відео із Афганістану, де ті, хто свого часу повірили США і їх гарантіям.......і що з ними потім сталось -google у поміч
27.12.2025 00:05 Ответить
Почему 15, а не 20 или 5?
27.12.2025 00:06 Ответить
То про місяці йдеться в реалі(((
27.12.2025 00:44 Ответить
Гарантії має надати Конгрес, який, поки що, на сьогодні, повністю залежить від божевільного Тампона, який в черговий раз підтвердив своє божевілля лайном, що кілька годин тому виригав зі своєї пащі.
І те, що руда тварюка намагається весь час образити Україну та декларує свої чудові стосунки з найбільшим людожером 21 століття, зовсім не наближає закінчення війни, а віддаляє, її закінчення, пощастило Х-уйлу, що США збожеволіли.
27.12.2025 00:09 Ответить
"У Зеленського нічого немає, поки я не дам добро, тож подивимося, що він матиме", - Трамп

Це все, що треба знати, про потужні анонси ЗЄ.
ЗЄ тупо ******* ні про що.
27.12.2025 00:14 Ответить
Як і ти з трампом.
27.12.2025 01:02 Ответить
Взамін виведення військ з Донбасу, і закрити очі на захід туди кацапських "миротворців, плюс не згадувати за окуповані території.
27.12.2025 00:22 Ответить
Воно хоч би рік до сиділо, а ти хоч би рік дожило.
27.12.2025 00:25 Ответить
зє вже пів терміна пересиділо і щє термінів з 5 перехрипить.
а взагалі, на крайняк, - завжди є марьяна, їрмак, люся і агрохімік etc...
їбанутим нема переводу..
27.12.2025 00:55 Ответить
Та ми це по тобі бачимо.
27.12.2025 01:03 Ответить
та ж бачю 27грудневого баченя,,,
27.12.2025 01:06 Ответить
Певен, що цей ЗЕлений ****** раз на декілька днів реєструється. 😁
27.12.2025 01:09 Ответить
Ви дійсно хочете читати про марення та хотілки ЗЄ?
Томагавки вже отримали?
27.12.2025 00:59 Ответить
 
 