США предлагают Украине 15-летние гарантии безопасности с возможностью продления, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что США предложили Украине пакет гарантий безопасности сроком на 15 лет с возможностью продления.
Об этом глава государства сказал в комментарии Axios, сообщает Цензор.НЕТ.
Гарантии безопасности сроком на 15 лет
Комментируя вопрос гарантий безопасности, Зеленский сказал:
"Я думаю, что мы готовы с этими документами, хотя есть некоторые технические моменты, которые нужно обсудить дополнительно".
В частности, одним из таких аспектов является срок действия соглашения. США предложили 15-летний пакт, который можно продлить, пишет Axios.
"Я думаю, что нам нужно больше, чем 15 лет", – сказал Зеленский, добавив, что будет считать это "большим успехом", если Трамп согласится с этим во время их встречи.
Он добавил, что и США, и Украина намерены вынести эти гарантии на ратификацию в свои законодательные органы.
Что предшествовало
- Ранее чиновник офиса президента Франции рассказал, что гарантии безопасности для Украины, которые страны-партнеры планируют финализировать на заседании "Коалиции желающих" в Париже в январе 2026 года, предусматривают три уровня защиты.
- Также сообщалось, что американская сторона готова передать на ратификацию в Сенат документ с гарантиями безопасности для Украины в случае завершения полномасштабного вторжения России.
