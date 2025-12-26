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Новини Гарантії безпеки для України
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США пропонують Україні 15-річні гарантії безпеки з можливістю продовження, - Зеленський

Зустріч Зеленського і Трампа 17 жовтня

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що США запропонували Україні пакет гарантій безпеки терміном на 15 років з можливістю продовження.

Про це глава держави сказав у коментарі Axios, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Гарантії безпеки терміном на 15 років 

Коментуючи питання гарантій безпеки, Зеленський сказав:

"Я думаю, що ми готові з цими документами, хоча є деякі технічні речі, які потрібно обговорити додатково".

Зокрема, одним із таких аспектів є термін дії угоди. США запропонували 15-річний пакт, який можна поновити, пише Axios.

"Я думаю, що нам потрібно більше, ніж 15 років", – сказав Зеленський, додавши, що вважатиме це "великим успіхом", якщо Трамп погодиться з цим під час їхньої зустрічі.

Він додав, що і США, і Україна мають намір винести ці гарантії на ратифікацію до своїх законодавчих органів.

Читайте також: У питанні гарантій безпеки для України є прогрес, - Зеленський

Що передувало

  • Раніше посадовець офісу президента Франції розповів, що гарантії безпеки для України, які країни-партнери планують фіналізувати на засіданні "Коаліції охочих" у Парижі в січні 2026 року, передбачають три рівні захисту.
  • Також повідомлялося, що американська сторона готова передати на ратифікацію в Сенат документ із гарантіями безпеки для України у разі завершення повномасштабного вторгнення Росії.

Читайте також: США готують гарантії безпеки для України на ратифікацію в Сенаті, - Axios

Автор: 

Зеленський Володимир (28319) США (26917) гарантії безпеки (468)
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Топ коментарі
+40
американські "гарантії" - фуфло, тільки відновлення ядерної зброї гарантує мир і процвітання
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26.12.2025 23:31 Відповісти
+39
В дупу Трампону нехай засунуть ці гарантії.
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26.12.2025 23:28 Відповісти
+25
Зеленський дурить українців, як колись це зробив Кучма, коли повірив США, росії і Великій Британії в захисті і визнанню суверенітету України, віддаючи тисячі одиниць ядерної зброї росії. Захистили?
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26.12.2025 23:31 Відповісти

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