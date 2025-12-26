США пропонують Україні 15-річні гарантії безпеки з можливістю продовження, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що США запропонували Україні пакет гарантій безпеки терміном на 15 років з можливістю продовження.
Про це глава держави сказав у коментарі Axios, повідомляє Цензор.НЕТ.
Гарантії безпеки терміном на 15 років
Коментуючи питання гарантій безпеки, Зеленський сказав:
"Я думаю, що ми готові з цими документами, хоча є деякі технічні речі, які потрібно обговорити додатково".
Зокрема, одним із таких аспектів є термін дії угоди. США запропонували 15-річний пакт, який можна поновити, пише Axios.
"Я думаю, що нам потрібно більше, ніж 15 років", – сказав Зеленський, додавши, що вважатиме це "великим успіхом", якщо Трамп погодиться з цим під час їхньої зустрічі.
Він додав, що і США, і Україна мають намір винести ці гарантії на ратифікацію до своїх законодавчих органів.
Що передувало
- Раніше посадовець офісу президента Франції розповів, що гарантії безпеки для України, які країни-партнери планують фіналізувати на засіданні "Коаліції охочих" у Парижі в січні 2026 року, передбачають три рівні захисту.
- Також повідомлялося, що американська сторона готова передати на ратифікацію в Сенат документ із гарантіями безпеки для України у разі завершення повномасштабного вторгнення Росії.
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