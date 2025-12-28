РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7178 посетителей онлайн
Новости Мирный план США Переговоры с США
1 125 18

В Кремле снова говорят об "угрозе с Запада"

Лавров о плане Трампа

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в очередной раз выступил с резкой критикой Запада, обвинив Европу в создании угроз для глобальной безопасности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью Лаврова пропагандистскому информагентству ТАСС.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Европа - "препятствие для мира", - Лавров

В своем заявлении Лавров утверждает, что после смены администрации в США именно Европа и Евросоюз стали "главным препятствием для мира".

"После смены администрации в США Европа и Евросоюз стали главным препятствием для мира. Там не скрывают планов по подготовке к войне с Россией", - заявил министр.

Кроме того, Лавров выразил недовольство попытками Евросоюза принять решение о передаче Украине замороженных в Бельгии российских валютных резервов. Он назвал это попыткой "поддержать режим Зеленского".

Читайте также: Россия готова письменно гарантировать ненападение на Европу, - Лавров

Украинская делегация прибыла в США на встречу с Трампом

На фоне заявлений Лаврова продолжаются дипломатические усилия Украины. В ночь на 28 декабря украинская делегация прибыла в США для участия во встрече президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

Президент Зеленский накануне обозначил пять ключевых блоков, которые планирует обсудить с американским лидером в рамках продвижения украинского мирного плана. Он также отметил, что в Вашингтоне все лучше понимают "красные линии" Украины относительно условий завершения войны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кремль отклонил мирный план США и Украины из 20 пунктов и готовит ультимативные требования, - Bloomberg

Автор: 

Европа (2240) Зеленский Владимир (23147) Лавров Сергей (2396) переговоры (5458) Трамп Дональд (7318)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Постарел. Плешивый только из жалости держит его возле себя. Он уже ничего не решает. Всё решает кагал. Наш американский и кацапский. Лавров Калантаров туда не входит
показать весь комментарий
28.12.2025 12:29 Ответить
+5
показать весь комментарий
28.12.2025 12:29 Ответить
+3
Ти пасматрі какіє подлиє сволочі! Ані нє хатят штоби ми іх поубівалі!
показать весь комментарий
28.12.2025 12:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Старій шкапі, як і хорошому танцюристу, завжди щось заважає.
показать весь комментарий
28.12.2025 12:27 Ответить
Постарел. Плешивый только из жалости держит его возле себя. Он уже ничего не решает. Всё решает кагал. Наш американский и кацапский. Лавров Калантаров туда не входит
показать весь комментарий
28.12.2025 12:29 Ответить
" Всё решает кагал" - а шо, отой "кагал" вже прийняв іслам? Я мабуть щось пропустив, бо в самій мАцкві іслам рулить вже на 80%. І це без урахування Кавказа, та південно-східних районів болотостана. Щось у тебе не стикується. Хоча, посил твій зрозуміло-провокативний проти ЗЕлупи і ЙОГО кагала(не українського, а тільки його, маланця, бо він, навіть і не єврей)
показать весь комментарий
28.12.2025 12:38 Ответить
показать весь комментарий
28.12.2025 12:29 Ответить
Ти пасматрі какіє подлиє сволочі! Ані нє хатят штоби ми іх поубівалі!
показать весь комментарий
28.12.2025 12:32 Ответить
"Образ врага" - та штука, без якої автократія/тоталітаризм існувати не можуть.
показать весь комментарий
28.12.2025 12:32 Ответить
Ну чого ж ти такий правдоруб своє справжнє прізвище приховуєш??? А воно в тебе явно не ВЯЛІКАРУСКАЄ.

КА-ЛАН-ТА-РЯН

Об отце Лаврова известно, что он тбилисский армянин, по некоторым сведениям - по фамилии Калантаров или Калантарян[
показать весь комментарий
28.12.2025 12:32 Ответить
Піздєц підкрався непомітно - лавр
показать весь комментарий
28.12.2025 12:32 Ответить
Захід всім загрожує. Особливо тим які планують напасти і знищити захід. Бо ж поки не получається
показать весь комментарий
28.12.2025 12:36 Ответить
Таке враження що на дату нараду на України ***** нападе на ЕС. Чи це я параноїк.
показать весь комментарий
28.12.2025 12:37 Ответить
Кацапи готують підгрунтя для майбутнього вторгнення у Європу під приводом захисту рузкоязичних, повернення "історічних" зємєль, заморожених активів.
показать весь комментарий
28.12.2025 12:38 Ответить
Ну тоді сміливо нападайте на Європу, треба превентивно усунути "загрозу" 🤔
показать весь комментарий
28.12.2025 12:39 Ответить
Сцашно...

Це тобі не Україна-2022 з білими зайчиками замість ВПС та ППО.

Від авіації ЄС ніякі дрони та віслючки не спасуть.
А про балтійський флот Роіся зможе забути назавжди.
показать весь комментарий
28.12.2025 12:45 Ответить
Еті злиє англасакси апять насралі лапатнікам в скрєпниє парткі...
показать весь комментарий
28.12.2025 12:41 Ответить
Значить будуть гатити по Заходу. Навипередки
показать весь комментарий
28.12.2025 12:41 Ответить
Шо гроші з яйценосами роблять
показать весь комментарий
28.12.2025 12:42 Ответить
Мабуть порошок закінчився, а овес без нього жерти не хоче. Ось конячку і понесло. Дебі ***...
показать весь комментарий
28.12.2025 12:43 Ответить
В психлікарні без змін.
показать весь комментарий
28.12.2025 12:49 Ответить
 
 