Министр иностранных дел России Сергей Лавров в очередной раз выступил с резкой критикой Запада, обвинив Европу в создании угроз для глобальной безопасности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью Лаврова пропагандистскому информагентству ТАСС.

Европа - "препятствие для мира", - Лавров

В своем заявлении Лавров утверждает, что после смены администрации в США именно Европа и Евросоюз стали "главным препятствием для мира".

"После смены администрации в США Европа и Евросоюз стали главным препятствием для мира. Там не скрывают планов по подготовке к войне с Россией", - заявил министр.

Кроме того, Лавров выразил недовольство попытками Евросоюза принять решение о передаче Украине замороженных в Бельгии российских валютных резервов. Он назвал это попыткой "поддержать режим Зеленского".

Украинская делегация прибыла в США на встречу с Трампом

На фоне заявлений Лаврова продолжаются дипломатические усилия Украины. В ночь на 28 декабря украинская делегация прибыла в США для участия во встрече президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

Президент Зеленский накануне обозначил пять ключевых блоков, которые планирует обсудить с американским лидером в рамках продвижения украинского мирного плана. Он также отметил, что в Вашингтоне все лучше понимают "красные линии" Украины относительно условий завершения войны.

К слову, на последней встрече Путин и Уиткофф устранили все недоразумения между РФ и США, сообщил Сергей Лавров.

