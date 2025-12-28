В Кремле снова говорят об "угрозе с Запада"
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в очередной раз выступил с резкой критикой Запада, обвинив Европу в создании угроз для глобальной безопасности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью Лаврова пропагандистскому информагентству ТАСС.
Европа - "препятствие для мира", - Лавров
В своем заявлении Лавров утверждает, что после смены администрации в США именно Европа и Евросоюз стали "главным препятствием для мира".
"После смены администрации в США Европа и Евросоюз стали главным препятствием для мира. Там не скрывают планов по подготовке к войне с Россией", - заявил министр.
Кроме того, Лавров выразил недовольство попытками Евросоюза принять решение о передаче Украине замороженных в Бельгии российских валютных резервов. Он назвал это попыткой "поддержать режим Зеленского".
Украинская делегация прибыла в США на встречу с Трампом
На фоне заявлений Лаврова продолжаются дипломатические усилия Украины. В ночь на 28 декабря украинская делегация прибыла в США для участия во встрече президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа.
Президент Зеленский накануне обозначил пять ключевых блоков, которые планирует обсудить с американским лидером в рамках продвижения украинского мирного плана. Он также отметил, что в Вашингтоне все лучше понимают "красные линии" Украины относительно условий завершения войны.
- К слову, на последней встрече Путин и Уиткофф устранили все недоразумения между РФ и США, сообщил Сергей Лавров.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
КА-ЛАН-ТА-РЯН
Об отце Лаврова известно, что он тбилисский армянин, по некоторым сведениям - по фамилии Калантаров или Калантарян[
Це тобі не Україна-2022 з білими зайчиками замість ВПС та ППО.
Від авіації ЄС ніякі дрони та віслючки не спасуть.
А про балтійський флот Роіся зможе забути назавжди.