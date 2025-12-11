РУС
Россия готова письменно гарантировать ненападение на Европу, - Лавров

Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ не планирует нападать на Европу и якобы готова "письменно, в юридическом документе" это зафиксировать.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское пропагандистское агентство ТАСС.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Лавров утверждает, что Россия не имеет никаких агрессивных планов в отношении членов НАТО и стран ЕС и говорит о "взаимных, коллективных гарантиях".

"Мы не питаем, президент об этом четко сказал, никаких агрессивных планов ни в отношении членов НАТО, ни членов Евросоюза, готовы письменно, в юридическом документе зафиксировать соответствующие гарантии", - сказал он.

По словам российского министра, Москва передала Соединенным Штатам свои предложения по "коллективным гарантиям безопасности", которые предусматривают, что Украина должна стать "внеблоковым, нейтральным и безъядерным государством".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин и Уиткофф на последней встрече устранили все недоразумения между РФ и США, - Лавров

Лавров также повторил угрозу, что любой европейский контингент в Украине Россия будет считать "законной военной целью".

Напомним, вчера, 10 декабря, Лавров также заявлял, что Россия не собирается воевать с Европой.

Что предшествовало?

  • Накануне встречи в Кремле с американскими посланцами Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером Путин обвинил европейские правительства в "саботаже мирного процесса". Он заявил, что требования Европы для Москвы неприемлемы. Также Путин заявил, что "не стремится к войне с Европой", но в то же время пригрозил: "Если Европа хочет воевать, мы готовы прямо сейчас".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Глава МИД Финляндии Валтонен об отсутствии Лаврова и Рубио на встрече ОБСЕ: "Очень занятые люди"

Топ комментарии
+34
- А чому письмово?
- А щоб було чим підтертися.
11.12.2025 12:01 Ответить
+24
Україні вже "гарантувала",скачи нах...смердюча, брехлива, цинічна паскуда.
11.12.2025 12:01 Ответить
+22
анекдот
11.12.2025 12:00 Ответить
анекдот
11.12.2025 12:00 Ответить
... так і каже - пісьмово...
11.12.2025 12:03 Ответить
- Профсоюз пролетариев умственного труда! - Прошу нервных покинуть зал! воскликнул Остап.
11.12.2025 12:26 Ответить
віксуйте документ в Будапешті
11.12.2025 12:01 Ответить
Україна це не Європа? - як він нас розділив
11.12.2025 12:01 Ответить
- А чому письмово?
- А щоб було чим підтертися.
11.12.2025 12:01 Ответить
Дебилы плять, в жопу себя засуньте свои бумажки
11.12.2025 12:01 Ответить
Україні вже "гарантувала",скачи нах...смердюча, брехлива, цинічна паскуда.
11.12.2025 12:01 Ответить
Так давно про цю гниду не було чути, думав, він вже здох. Але ні...
11.12.2025 12:01 Ответить
В них ***** збирається до 150 жити, а цим коням щось нюхати дає
11.12.2025 12:05 Ответить
Оте нюхає...шо з чумадану
11.12.2025 12:08 Ответить
Кінь вже спотикався, даремно не пристрелили вчасно.
11.12.2025 12:31 Ответить
Гарантує і письмово з сургучною печаткою але тільки до моменту нападу.
11.12.2025 12:01 Ответить
Я щось пропустив? Україна перебуває в якомусь блоці і має ЯЗ?
11.12.2025 12:02 Ответить
Це вже просто не смішно!
11.12.2025 12:02 Ответить
Європа імпотент
11.12.2025 12:03 Ответить
А потім якийсь "історик" типу Мединського, почне читати лекції, що ніякої Європи ніколи не було і це взагалі "исконно русские земли"...
11.12.2025 12:04 Ответить
Що її ху...ло придумав
11.12.2025 12:06 Ответить
У монгольському генштабі
11.12.2025 12:32 Ответить
Просто скажуть,обстоятельства изменились
11.12.2025 12:09 Ответить
Прєвєнтівна атвєтілі, у бульбашенки вусатого навіть карти є.
11.12.2025 12:34 Ответить
Нагадування для "каня пєдального." Почитай Бісмарка ,що він каже про"расійскую пісаніну " і чого вона варта або не варта.
11.12.2025 12:04 Ответить
Не поширюйте ці казочки, бісмарк був прихильником рос.імперії!
показать весь комментарий
11.12.2025 12:24 Ответить
Ви що, не бачили в інтернеті цитат Бісмарка, які він неодноразово власноруч постив?
Ви неуважні!
11.12.2025 12:35 Ответить
Gazeta.ua від 29.07.2008. Але якщо молоде історичне дарування "накопало " чогось альтернативного - мерщій в студію.
11.12.2025 12:43 Ответить
террорист , с нарисованной мишенью на спине, собирается что то там "гарантировать"....
11.12.2025 12:04 Ответить
Ну так ну так - в нас подібний документ був . І це був не меморандум а договір - і його здається ***** підписувало . А ше раніше договір про ненапад на Польщу року так 1922 здається - і на Японію напали в 1945 році хоч договір був про ненапад і японці його дотримувалися , хоча підорас гітлер і просив їх в 1941 році напасти - і якби японці напали москву би взяли штурмом - бо війська які врятували москву призначалися для стримування Японії і були розміщені в Сибіру .
11.12.2025 12:04 Ответить
''Будь-який договір з москалями не вартує навіть паперу на якому він підписаний'' - Отто фон Бісмарк.
11.12.2025 12:04 Ответить
Брехня! Бісмарк такого не казав і не писав!
11.12.2025 12:25 Ответить
ахахахаха, тупі кацапи думають шо їм хтось вірить до сих пір ))
11.12.2025 12:04 Ответить
Рудий чорт Трумп "вірить", у нього іншого виходу немає.
11.12.2025 12:37 Ответить
Буде потім чим дупу під терти
11.12.2025 12:05 Ответить
Бисмарк був абсолютно прав, коли говорив: жоден договір з Росією не коштує паперу, на якому він підписаний.

Так це коли було, коли ще не було ні ху...та,ні його обкуреної конячки
11.12.2025 12:05 Ответить
))))))) О! І пиз...юк Трампло тепер скаже - нема чого вам боятися... кидайте Київ і в Танго...в кругове танггго.. Он кінь Лавров вже і балалаєчку налаштував.. Пахне тим що потягають за ніс Україну, поки Фіцики та Чморбани не виграють вибори в Німечинні Франції та у Велибританії... А може ще скоріше, в Україні щось нове придумаємо з Деркачем.... ....гейт
11.12.2025 12:06 Ответить
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Украіні рашка вже гарантувала письмово захист по Будапештському меморандуму ,

І САМА ЖЕ НАПАЛА , ВКРАЛА КРИМ ЗЕЛЕНИМИ ЧОЛОВІЧКАМИ , А ПОТІМ РОЗВʼЯЗАЛА КРІВАВУ ВІЙНУ

А як ці цуки розстрілюють постійно військовополонених попирая усі міжнародні норми ‼️‼️‼️

Вбійте вже того питараса, лаврова ‼️‼️
11.12.2025 12:07 Ответить
11.12.2025 12:07 Ответить
11.12.2025 12:14 Ответить
Пойду
What can I do
What can I do
Вод ки найду !
11.12.2025 12:56 Ответить
Щоб було чим сраку підтерати!
11.12.2025 12:08 Ответить
нехай згорне в трубочку цей "документ" і засуне собі в дупу! жодному договору від цього смітника вірити не можна - перевірено сотнями років!
11.12.2025 12:09 Ответить
https://www.youtube.com/@%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%A9%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BA5%D1%89 @ЛенаЩербина-к5щ https://www.youtube.com/watch?v=FAvqM5KyrDY&lc=UgxYKcqtPuWgf6TeJwt4AaABAg&pp=0gcJCSIANpG00pGi 2 дня назад (изменено)

Росія це країна морально розклавшихся потвор.Яку сферу не копни там всі згризають один одного, що в родинах, що в сфері культури,не кажучі про політику, один одного здають, не народ, а дійсно лайно, як не крути.Вони можуть тільки видавати себе за ,,великих,, але коли розмова йде про гідність її у них немає.Якщо б була, то вони б не дозволили управляти собою таким дегенератам як Путін.Вони все ждуть ,що хтось за них зробить те, що потрібно зробити їм самим.Раби були, рабами і здихають
11.12.2025 12:23 Ответить
А чи є ще хоча б одна держава яка вірить підерасії?
11.12.2025 12:09 Ответить
А чому на лаврова досі нема справи у Гаазі? При цьому питарасі раша творила криваві ГЕНОЦІДи у Чечні, і Сирії, у Україні.
ЗЕЛЯ, ви там що, з МЗС та МВС , уфуіли ? Де засудження лаврова до довічного українськими судами?
11.12.2025 12:11 Ответить
11.12.2025 12:12 Ответить
Это они так пытаются "отвязать" Европу от помощи Украине.
Чтобы они как Трамп могли "съехать", типа, что это не их война.
11.12.2025 12:12 Ответить
Зараз дергнут ляльку Орбан - щоб пистел на весь світ

взагалі то треба зараз Орбан малювати з кривавими руками . Допомогти трошки оппозицііі в Угорщині . Незабаром вибори і обкладинки з кривавим орбаном на європейських ЗМІ не завадили б
11.12.2025 12:17 Ответить
та до ***** ваші гарантії письмові і усні , з їбонутих спросу нєт
11.12.2025 12:15 Ответить
так і напишуть "мамой клянусь"
11.12.2025 12:15 Ответить
Ліквідація рашки сама надійна гарантія ненападу на Європу.
11.12.2025 12:15 Ответить
11.12.2025 12:20 Ответить
А україїна. Це що азія
11.12.2025 12:16 Ответить
Так вони вже нам обіцяли не нападати, і документ навіть підписували.
Тепер на черзі Європа, Трумп натякнув другу вальодє що вже можна, і США не втручатимуться.
11.12.2025 12:41 Ответить
відразу дипломати мають миттєво реагувати на цей висєр лошаді заявами про те, що подібне уже чули у 2008-му році псля нападу кацапів на Грузію на коли ху йло било себе в груди і клялося, що на Україну воно не збирається нападати, тому що поважає кордони, визнані усіма після розвалу совка. і до своїх заяв ці дипломати, політики мають прикріпити це відео, де ху йло робить цю заяву про ненапад на Україну. Тобто на весь світ зараз мають заявити і показати, що ху йло збрехав і тому віри йому ніякої не може бути. Кислиця, Сибіга, ОПа, вперед, працюйте.
11.12.2025 12:17 Ответить
Так Ермак КАСТРУВАВ МЗС та поназначав туда стриптизерш та кухарів
робив все на благо раши
11.12.2025 12:19 Ответить
Під повне схвалення нікчеми на посту Президента.
11.12.2025 12:43 Ответить
Пішов ***** коняка
11.12.2025 12:23 Ответить
Готуються, сцуки, будуть кошмарити Європу.
Скоріше б, бо нам якось самотньо тут всіх прикривати, поки європейці готуються до Різдва та нового року.
11.12.2025 12:24 Ответить
А підписати у будапешті.
11.12.2025 12:28 Ответить
Ахххахаха!!! Спонсор акції:
11.12.2025 12:31 Ответить
Для Європи вага України в плані гарантій її безпеки можливо вже приблизно рівняється з вагою США. Вага Росії в цьому плані нульова, якщо не від'ємна.
11.12.2025 12:32 Ответить
"нібито готова "письмово, в юридичному документі" це зафіксувати"

потом скажут что мы тут ни причем, это всё ленин придумал
11.12.2025 12:32 Ответить
...Ви вже підписали Будапештський і що, зупинило?
11.12.2025 12:33 Ответить
Коняка, не сміши людей!!!
11.12.2025 12:44 Ответить
Не надейтесь на подписанные вами с русскими иезуитские соглашения, якобы вас оправдывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написаны.
11.12.2025 12:44 Ответить
Їпать - ото кінь висрав какаху!
11.12.2025 12:44 Ответить
Зарікалася свиня жолудів не їсти, а вовк поклявся стати вегетаріанцем.
11.12.2025 12:46 Ответить
І будуть європейці носити по Європі теє "пісь-мо", як чудотворну ікону...
11.12.2025 12:48 Ответить
Значить гарантія нападуть!
11.12.2025 12:49 Ответить
В меня ентих гарантиев, ... бери, бери, я себе еще нарисую!
11.12.2025 13:12 Ответить
один вже віт гітлера з папірчиком прилітав. в 1938-му році.
І що було далі- всі знають.
11.12.2025 13:14 Ответить
А я їм, весь такий і говорю, - Росія готова письмово гарантувати ненапад на Європу - .

11.12.2025 13:17 Ответить
ДЕБІЛ рашистський: вам мразям НІХТО НЕ ВІРИТЬ, В УСЬОМУ СВІТІ
11.12.2025 13:28 Ответить
Кобила зовсім стара стала. Пора підкови здирати. Хто повіритть в цю кремлівську мульку?
11.12.2025 13:40 Ответить
 
 