Россия готова письменно гарантировать ненападение на Европу, - Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ не планирует нападать на Европу и якобы готова "письменно, в юридическом документе" это зафиксировать.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское пропагандистское агентство ТАСС.

Лавров утверждает, что Россия не имеет никаких агрессивных планов в отношении членов НАТО и стран ЕС и говорит о "взаимных, коллективных гарантиях".

"Мы не питаем, президент об этом четко сказал, никаких агрессивных планов ни в отношении членов НАТО, ни членов Евросоюза, готовы письменно, в юридическом документе зафиксировать соответствующие гарантии", - сказал он.

По словам российского министра, Москва передала Соединенным Штатам свои предложения по "коллективным гарантиям безопасности", которые предусматривают, что Украина должна стать "внеблоковым, нейтральным и безъядерным государством".

Лавров также повторил угрозу, что любой европейский контингент в Украине Россия будет считать "законной военной целью".

Напомним, вчера, 10 декабря, Лавров также заявлял, что Россия не собирается воевать с Европой.

Что предшествовало?

Накануне встречи в Кремле с американскими посланцами Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером Путин обвинил европейские правительства в "саботаже мирного процесса". Он заявил, что требования Европы для Москвы неприемлемы. Также Путин заявил, что "не стремится к войне с Европой", но в то же время пригрозил: "Если Европа хочет воевать, мы готовы прямо сейчас".

