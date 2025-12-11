Россия готова письменно гарантировать ненападение на Европу, - Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ не планирует нападать на Европу и якобы готова "письменно, в юридическом документе" это зафиксировать.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское пропагандистское агентство ТАСС.
Лавров утверждает, что Россия не имеет никаких агрессивных планов в отношении членов НАТО и стран ЕС и говорит о "взаимных, коллективных гарантиях".
"Мы не питаем, президент об этом четко сказал, никаких агрессивных планов ни в отношении членов НАТО, ни членов Евросоюза, готовы письменно, в юридическом документе зафиксировать соответствующие гарантии", - сказал он.
По словам российского министра, Москва передала Соединенным Штатам свои предложения по "коллективным гарантиям безопасности", которые предусматривают, что Украина должна стать "внеблоковым, нейтральным и безъядерным государством".
Лавров также повторил угрозу, что любой европейский контингент в Украине Россия будет считать "законной военной целью".
Напомним, вчера, 10 декабря, Лавров также заявлял, что Россия не собирается воевать с Европой.
Что предшествовало?
- Накануне встречи в Кремле с американскими посланцами Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером Путин обвинил европейские правительства в "саботаже мирного процесса". Он заявил, что требования Европы для Москвы неприемлемы. Также Путин заявил, что "не стремится к войне с Европой", но в то же время пригрозил: "Если Европа хочет воевать, мы готовы прямо сейчас".
- А щоб було чим підтертися.
Ви неуважні!
Так це коли було, коли ще не було ні ху...та,ні його обкуреної конячки
Украіні рашка вже гарантувала письмово захист по Будапештському меморандуму ,
І САМА ЖЕ НАПАЛА , ВКРАЛА КРИМ ЗЕЛЕНИМИ ЧОЛОВІЧКАМИ , А ПОТІМ РОЗВʼЯЗАЛА КРІВАВУ ВІЙНУ
А як ці цуки розстрілюють постійно військовополонених попирая усі міжнародні норми ‼️‼️‼️
Вбійте вже того питараса, лаврова ‼️‼️
What can I do
What can I do
Вод ки найду !
Росія це країна морально розклавшихся потвор.Яку сферу не копни там всі згризають один одного, що в родинах, що в сфері культури,не кажучі про політику, один одного здають, не народ, а дійсно лайно, як не крути.Вони можуть тільки видавати себе за ,,великих,, але коли розмова йде про гідність її у них немає.Якщо б була, то вони б не дозволили управляти собою таким дегенератам як Путін.Вони все ждуть ,що хтось за них зробить те, що потрібно зробити їм самим.Раби були, рабами і здихають
ЗЕЛЯ, ви там що, з МЗС та МВС , уфуіли ? Де засудження лаврова до довічного українськими судами?
Чтобы они как Трамп могли "съехать", типа, что это не их война.
взагалі то треба зараз Орбан малювати з кривавими руками . Допомогти трошки оппозицііі в Угорщині . Незабаром вибори і обкладинки з кривавим орбаном на європейських ЗМІ не завадили б
Тепер на черзі Європа, Трумп натякнув другу вальодє що вже можна, і США не втручатимуться.
робив все на благо раши
Скоріше б, бо нам якось самотньо тут всіх прикривати, поки європейці готуються до Різдва та нового року.
потом скажут что мы тут ни причем, это всё ленин придумал
І що було далі- всі знають.