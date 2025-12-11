Росія готова письмово гарантувати ненапад на Європу, - Лавров

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що РФ не планує нападати на Європу і нібито готова "письмово, в юридичному документі" це зафіксувати.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське пропагандистське агентство ТАСС.

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Лавров стверджує, що Росія не має жодних агресивних планів щодо членів НАТО та країн ЄС і говорить про "взаємні, колективні гарантії".

"Ми не виношуємо, президент про це чітко сказав, жодних агресивних планів щодо ні членів НАТО, ні членів Євросоюзу, готові письмово, в юридичному документі зафіксувати відповідні гарантії", - сказав він.

За словами російського міністра, Москва передала Сполученим Штатам власні пропозиції щодо "колективних гарантій безпеки", які передбачають, що Україна має стати "позаблоковою, нейтральною і без’ядерною державою".

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Лавров також повторив погрозу, що будь-який європейський контингент в Україні Росія вважатиме "законною військовою ціллю".

Нагадаємо, вчора, 10 грудня, Лавров також заявляв, що Росія не збирається воювати із Європою.

Що передувало?

Напередодні зустрічі у Кремлі з американськими посланцями Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером, Путін звинуватив європейські уряди у "саботажі мирного процесу". Він заявив, що вимоги Європи для Москви неприйнятні. Також Путін заявив, що "не прагне війни з Європою", але водночас пригрозив: "Якщо Європа хоче воювати, ми готові прямо зараз".

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