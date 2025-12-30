РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8820 посетителей онлайн
Новости Атака БПЛА на резиденцию Путина
3 791 24

Путин - бесстыдный лжец, Трамп должен сначала проверять факты, - конгрессмен Бейкон о якобы "атаке" на резиденцию диктатора РФ

Встреча Трампа и Путина на Аляске

В США раскритиковали президента Дональда Трампа за его реакцию на заявления России о якобы атаке украинских дронов на резиденцию диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Hill.

Реакция Бейкона

Так, республиканец от штата Небраска, член Палаты представителей Дон Бейкон заявил, что администрация Белого дома должна сначала проверить все факты, а уже потом делать публичные выводы. Он напомнил, что диктатор Кремля неоднократно вводил мир в заблуждение.

Президент Трамп и его команда должны сначала выяснить факты, прежде чем брать на себя ответственность. Путин - известный бесстыдный лжец", - подчеркнул Бейкон.

Что говорил Трамп?

Заявление конгрессмена прозвучало на фоне комментариев Дональда Трампа относительно сообщений России о якобы "атаке" на резиденцию Путина в Новгородской области. Президент США заявил, что эта информация вызвала у него "большое возмущение" и назвал возможную атаку "несвоевременной" в нынешних условиях.

Впрочем, Трамп отметил, что в настоящее время проводится проверка возможной причастности Украины к инциденту, а сам случай повлиял на подход США в отношениях с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин рассказал Трампу об "атаке" Украины на его резиденцию, тот был "шокирован и возмущен", - Кремль

Что предшествовало?

  • Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина дронами ударила по резиденции Путина в Новгородской области РФ в ночь на 29 декабря. По его словам, РФ уже готовит ответный удар, а переговорную позицию страна пересмотрит.
  • Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии опроверг информацию о якобы украинском ударе по госрезиденции Путина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сибига опроверг заявления Кремля об "атаке" Украины на резиденцию Путина в Валдае

Автор: 

путин владимир (32614) Трамп Дональд (7355)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+23
Навіть як шо була атака то шо у цьому дивного? А Адік Гітлер комусь скаржився шо авіація союзників бомбить його рейхсканцелярію?
показать весь комментарий
30.12.2025 09:17 Ответить
+20
ну як бачите світ збожеволів - агресору можна бити по нашим містам і рострілювати 7 цивільних в Покровську - 0 реакції. А от бити по агресору не можна

ЗАВДЯКУ ТРУМПУ ми живемо уже в новій реальності - жахливій, скажемо як 1000 років тому
показать весь комментарий
30.12.2025 09:21 Ответить
+16
Трампу ПОХ.
Йому так само пох на США, Україну, РФ, Европу, Китай, демократію і тд

Єдині речі на які йому не пох - власне его і його бабки. І за РФ він чисто тому що ті йому наобіцяли золоті гори яких він доречі ніколи не побачить
показать весь комментарий
30.12.2025 09:18 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Навіть як шо була атака то шо у цьому дивного? А Адік Гітлер комусь скаржився шо авіація союзників бомбить його рейхсканцелярію?
показать весь комментарий
30.12.2025 09:17 Ответить
ну як бачите світ збожеволів - агресору можна бити по нашим містам і рострілювати 7 цивільних в Покровську - 0 реакції. А от бити по агресору не можна

ЗАВДЯКУ ТРУМПУ ми живемо уже в новій реальності - жахливій, скажемо як 1000 років тому
показать весь комментарий
30.12.2025 09:21 Ответить
Поправка! Трумп в США, на жаль, не один такий. Далеко не один.
показать весь комментарий
30.12.2025 09:48 Ответить
Я от думаю - невже американці - такі ж дебільні й тупі, як і росіяни?
показать весь комментарий
30.12.2025 09:50 Ответить
Трамп відкрив своє істинне обличчя. Хоча й так видно, що це первісний троглодит, який поважає тільки тупу силу, якому незнайомі емпатія і людяність, і для якого в людської цивілізації існують тільки бабки, здєлкі і розваги а-ля Епштейн.
показать весь комментарий
30.12.2025 10:55 Ответить
так то адік, а це - саме ***** - корєш рудого донні
як можна бомбити верховного головкома ворожого війська?
це ж укронацистьскі звіртсва! - так і сказав ***** рудому донні
показать весь комментарий
30.12.2025 09:23 Ответить
це хло ще не пожалілось донні, яким чоловічим органом його вважає більшість населення України. ото махровий нацоантисемітизм!...
показать весь комментарий
30.12.2025 09:27 Ответить
То мало того шо він плешиве та ботоксне старе ***** на лабутенах серущее у валізу він ше і ябеда.
показать весь комментарий
30.12.2025 09:42 Ответить
Трампу ПОХ.
Йому так само пох на США, Україну, РФ, Европу, Китай, демократію і тд

Єдині речі на які йому не пох - власне его і його бабки. І за РФ він чисто тому що ті йому наобіцяли золоті гори яких він доречі ніколи не побачить
показать весь комментарий
30.12.2025 09:18 Ответить
***** відомий на увесь світ дегенеративний піZдабол
а от рудий через свого корєша ***** мітить на номінацію іпаната року
показать весь комментарий
30.12.2025 09:22 Ответить
там перевірялка ще не виросла і шансів на це нуль з мінусом...
показать весь комментарий
30.12.2025 09:24 Ответить
Дону Бейкону за здоровий глузд-респект...
показать весь комментарий
30.12.2025 09:25 Ответить
Спочатку заявив - нічого про це не знаю .! Потім - я глибоко обурений . А втретє заявив - перевіряємо факти . !!
Тобто - іржавий і сам толком нічого не знає , і робив всі ці заяви навмання .. І якби журналісти його про цю подію не запитували , він би і далі мовчав .
показать весь комментарий
30.12.2025 09:30 Ответить
В інформаційній війн,на жаль,і Україна явно програє....В "білих рукавичках" у ці "ігри" грати не можна...як і з шулером у карти! Дивно,що наші медійники не знайшли досі ХАРИЗМАТИЧНУ особу для організації потужної відповіді...Хоча,чого дивного...таких нема....а інші - далече
показать весь комментарий
30.12.2025 09:32 Ответить
У тампона та його оточення існує тверде переконання, що американська розвідка та спецслужби є недолугими. Вони спотворюють інформацію, перебільшують загрози та просто брешуть. А от ***** завжди говорить правду, тому йому можна довіряти. Типова поведінка прибічників теорії змови. Типу, минулі уряди вам брехали про росію та *****, а ми викриваємо цю брехню. Насправді, вони не є загрозою - їх просто використовували як опудало, щоб заробляти гроші на наших страхах. А насправді вони чудові люди, з я кими можна і потрібно мати справу.
показать весь комментарий
30.12.2025 09:43 Ответить
Чемберлен після візиту в Берлін і зустрічі з Гітлером теж заявляв: "З цим джентльменом можна мати справи".
показать весь комментарий
30.12.2025 09:52 Ответить
"Історія повторюється двічі: спершу як трагедія, потім - як фарс"
показать весь комментарий
30.12.2025 09:54 Ответить
По Північного потоку то все заперечували,аж недавно лише дізнались про... Втім,може банально здали виконавців,тому вийшли на них? А так би дотепер не знали...
показать весь комментарий
30.12.2025 09:49 Ответить
ну навіщо бомбити резиденцію, якщо пуйла там не було, є важливіші цілі, от був би там пуйло, ну то зрозуміло би було. А так кацапи брехали, брешуть, і будуть брехати, тільки щоб якось викручувати як їм треба, вони так живуть, на цьому у них все побудовано.
показать весь комментарий
30.12.2025 09:49 Ответить
"Безсоромний" не дуже вдалий переклад. "Нахабний" або "цинічний" було б набагато доречнішим.
показать весь комментарий
30.12.2025 09:50 Ответить
Коли брати boldface liar, то я б це розумів як "явний брехун".

А коли подивитися в істоту речі, то він і явний, і безсоромний, і нахабний, і цинічний.
показать весь комментарий
30.12.2025 10:48 Ответить
Та хоч би й атакували, Єто цЄнтр прінятія рЄшьЄній, законная цЄль для ЗСУ?
показать весь комментарий
30.12.2025 09:52 Ответить
Дон Бейкон (Donald John Bacon) - американський політик, бригадний генерал Повітряних сил США у відставці, який представляє 2-й виборчий округ штату Небраска в Палаті представників США з 2017 року, є республіканцем, відомий підтримкою України та військових питань, зокрема, голосував за продовження допомоги Україні
показать весь комментарий
30.12.2025 10:04 Ответить
трамп-повія. Вибач мені Боже
показать весь комментарий
30.12.2025 10:19 Ответить
 
 