Путин - бесстыдный лжец, Трамп должен сначала проверять факты, - конгрессмен Бейкон о якобы "атаке" на резиденцию диктатора РФ

В США раскритиковали президента Дональда Трампа за его реакцию на заявления России о якобы атаке украинских дронов на резиденцию диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Hill.

Реакция Бейкона

Так, республиканец от штата Небраска, член Палаты представителей Дон Бейкон заявил, что администрация Белого дома должна сначала проверить все факты, а уже потом делать публичные выводы. Он напомнил, что диктатор Кремля неоднократно вводил мир в заблуждение.

Президент Трамп и его команда должны сначала выяснить факты, прежде чем брать на себя ответственность. Путин - известный бесстыдный лжец", - подчеркнул Бейкон.

Что говорил Трамп?

Заявление конгрессмена прозвучало на фоне комментариев Дональда Трампа относительно сообщений России о якобы "атаке" на резиденцию Путина в Новгородской области. Президент США заявил, что эта информация вызвала у него "большое возмущение" и назвал возможную атаку "несвоевременной" в нынешних условиях.

Впрочем, Трамп отметил, что в настоящее время проводится проверка возможной причастности Украины к инциденту, а сам случай повлиял на подход США в отношениях с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Что предшествовало?

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина дронами ударила по резиденции Путина в Новгородской области РФ в ночь на 29 декабря. По его словам, РФ уже готовит ответный удар, а переговорную позицию страна пересмотрит.

Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии опроверг информацию о якобы украинском ударе по госрезиденции Путина.

