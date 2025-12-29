Путин рассказал Трампу об "атаке" Украины на его резиденцию, тот был "шокирован и возмущен", - Кремль

Президент США Дональд Трамп был "шокирован и возмущен" якобы атакой Украины на резиденцию российского диктатора Владимира Путина на Валдае в ночь на 29 декабря.

Об этом помощник Путина Юрий Ушаков сказал росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

Трампу рассказали об "атаке" на резиденцию Путина

Как утверждают в Кремле, Трамп якобы сказал, что атака дрона на резиденцию Путина "повлияет на подход США к делам с Зеленским".

"Путин обратил внимание Трампа на атаку Киевом беспилотниками на свою резиденцию в Новгородской области. Трамп был шокирован и возмущен атакой Киева на госрезиденцию Путина. Он заявил, что даже не мог предположить "такие безумные действия". Трамп сам сказал, что администрация США, "слава Богу, не давала "Томагавки" Киеву", - заявил Ушаков.

Кремлевский диктатор заявил президенту США, что "террористические действия Киева по атаке на госрезиденцию не останутся без ответа".

"Путин очень четко заявил Трампу, что позиция РФ будет пересмотрена в связи с осуществляемым Киевом гостерроризмом", - сказал Ушаков.

Мирные переговоры

"Некоторые результаты, достигнутые Трампом и Зеленским, по мнению РФ, оставляют Украине поле для уклонения от своих обязательств.

США сообщили, что рекомендовали Зеленскому не пытаться получить передышку на фронте. Путин и Трамп договорились очень дружески поддерживать диалог", - добавили в Кремле.

Что предшествовало?

Напомним, это уже второй разговор Трампа с Путиным за последние сутки по результатам переговоров в Мар-а-Лаго.

Ранее Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным, но его действия не совпадают с "мирной лексикой".

Также сообщалось, что Трамп обсудил с Путиным все 20 пунктов мирного плана.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина дронами ударила по резиденции Путина в Новгородской области РФ в ночь на 29 декабря. По его словам, РФ уже готовит ответный удар, а переговорную позицию страна пересмотрит.

Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии опроверг информацию о якобы украинском ударе по госрезиденции Путина.

