РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9193 посетителя онлайн
Новости Разговор Тампа с Путиним Резиденция Путина на Валдае Атака БПЛА на резиденцию Путина
5 654 88

Путин рассказал Трампу об "атаке" Украины на его резиденцию, тот был "шокирован и возмущен", - Кремль

Последствия звонка Трампа Путину

Президент США Дональд Трамп был "шокирован и возмущен" якобы атакой Украины на резиденцию российского диктатора Владимира Путина на Валдае в ночь на 29 декабря.

Об этом помощник Путина Юрий Ушаков сказал росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Трампу рассказали об "атаке" на резиденцию Путина

Как утверждают в Кремле, Трамп якобы сказал, что атака дрона на резиденцию Путина "повлияет на подход США к делам с Зеленским".

"Путин обратил внимание Трампа на атаку Киевом беспилотниками на свою резиденцию в Новгородской области. Трамп был шокирован и возмущен атакой Киева на госрезиденцию Путина. Он заявил, что даже не мог предположить "такие безумные действия". Трамп сам сказал, что администрация США, "слава Богу, не давала "Томагавки" Киеву", - заявил Ушаков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп провел "позитивный" телефонный разговор с Путиным по Украине, - Белый дом

Кремлевский диктатор заявил президенту США, что "террористические действия Киева по атаке на госрезиденцию не останутся без ответа".

"Путин очень четко заявил Трампу, что позиция РФ будет пересмотрена в связи с осуществляемым Киевом гостерроризмом", - сказал Ушаков.

Мирные переговоры

"Некоторые результаты, достигнутые Трампом и Зеленским, по мнению РФ, оставляют Украине поле для уклонения от своих обязательств.

США сообщили, что рекомендовали Зеленскому не пытаться получить передышку на фронте. Путин и Трамп договорились очень дружески поддерживать диалог", - добавили в Кремле.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ обвинила Украину в атаке БПЛА на резиденцию Путина: "Переговорная позиция будет пересмотрена"

Ушаков о разговоре Трампа и Путина
Ушаков о разговоре Трампа и Путина

Что предшествовало?

  • Напомним, это уже второй разговор Трампа с Путиным за последние сутки по результатам переговоров в Мар-а-Лаго.
  • Ранее Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным, но его действия не совпадают с "мирной лексикой".
  • Также сообщалось, что Трамп обсудил с Путиным все 20 пунктов мирного плана.
  • Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина дронами ударила по резиденции Путина в Новгородской области РФ в ночь на 29 декабря. По его словам, РФ уже готовит ответный удар, а переговорную позицию страна пересмотрит.
  • Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии опроверг информацию о якобы украинском ударе по госрезиденции Путина.

Читайте также: Мы ощутимо продвинулись в проработке мирной рамки, договариваемся о встрече Зеленского и Трампа в январе, - Умеров. ФОТО

Автор: 

путин владимир (32614) Трамп Дональд (7355) Ушаков Юрий (11)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+30
ЦЕ ПІЗД..ЕЦ. Тобто знищенням одного з найбільших етносів Европи він не шокований, знищенням цілої країни теж, викраденням дітей, розстрілами і згвалтуваннями. ЦЕ ВСЕ ОК

А те що його ЛЮБИМОГО обіжали - ото злі укри.

ЦЕ ОБОССАНЕ ЧМО. І нічого іншого крім як попісяти прямо на нього він не заслуговує. Він навіть не людина Трамп а кончене дебільне і відстале НЕЧТО
показать весь комментарий
29.12.2025 18:42 Ответить
+16
А де ж його обурення коли ця тварина бомбить цивільні об'єкти. Нема просто слів, вони стоють один одного. Мудаки
показать весь комментарий
29.12.2025 18:41 Ответить
+14
А атаками на українськи лікарні, житлові будинки рудий ******** не шокований?
показать весь комментарий
29.12.2025 18:51 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І скільки чемоданів цей мудак наповнив ?
показать весь комментарий
29.12.2025 18:40 Ответить
А на х"я і кому ти жалувався ? Ти ж Україну кожен день криїш дронами і ракетами ? Якась причинно наслідкова асоціація має бути ? Чи ти просто ДЕБІЛ ?
показать весь комментарий
29.12.2025 18:48 Ответить
показать весь комментарий
29.12.2025 18:57 Ответить
Це все для Трампа не має значення. Питання яке є наступне:.Ця провокація кремля про " бамбардіровку путіна" була розсписана із участтю Трумпа, Віткоффа і Куршнєра, чи кремль готував цю заготовку для формальної причини зриву перемовин без участі корисних американських ідіотів
показать весь комментарий
29.12.2025 19:11 Ответить
С.Т.Аксаков: "Ох, как тяжко жить в России, в этом смердючем центре физического и морального разврата, подлости вранья и злодейства".

И.С.Тургенев: "Русский есть наибольший и наинаглейший лгун во всем свете".
показать весь комментарий
29.12.2025 19:36 Ответить
Трамп - це мудак, у якого сім п'ятниць на тижні. Попередній досвід переговорів з Трампом показує, що це безглузда справа. Пуйло, зрозумівши, що з ним має справу дурень Трамп, крутить останнього самі знаєте на чому, як пропеллер.
показать весь комментарий
29.12.2025 18:49 Ответить
Раніше світом керували розумні. Це було жорстоко.

Розумні примушували тупих вчитися. Тупим було тяжко.

Тепер світом керують тупі.

Це чесно, тому що тупих набагато більше.

Тепер розумні вчаться говорити так, щоб тупим було зрозуміло.

Якщо тупий щось не зрозумів, це проблема розумного.

Раніше страждали тупі.

Тепер страждають розумні.

Страждань поменшало, бо розумних все менше і менше

Світ змінився на краще.
показать весь комментарий
29.12.2025 19:02 Ответить
Это слова Жванецкого, лет 10 назад запросто, как сказал. Идеально сказано.
показать весь комментарий
29.12.2025 19:34 Ответить
Крутить, як циган сонцем...
показать весь комментарий
29.12.2025 19:37 Ответить
Мама міня фура убіла!!
показать весь комментарий
29.12.2025 19:01 Ответить
Та то був "рязанский сахар"!!!
показать весь комментарий
29.12.2025 19:17 Ответить
Почалось...
показать весь комментарий
29.12.2025 18:40 Ответить
Кацапи "знайшли" причину вийти з переговорів та продовжити війну. А трамп і "сам абманиваться рад" - усе погоджено з путлєром. Краснов свою функцію виконує вправно. ЄС має зреагувати на цей цирк - Україні зброю.
показать весь комментарий
29.12.2025 18:56 Ответить
ну так я бачу що це якраз привід наприклад не розширяти військову допомогу, або відмінити супутникову розвідку.
показать весь комментарий
29.12.2025 19:32 Ответить
захоплювати зайвого вони не стануть, але ось життя українцям ще ускладнять.
показать весь комментарий
29.12.2025 19:38 Ответить
А де ж його обурення коли ця тварина бомбить цивільні об'єкти. Нема просто слів, вони стоють один одного. Мудаки
показать весь комментарий
29.12.2025 18:41 Ответить
ЦЕ ПІЗД..ЕЦ. Тобто знищенням одного з найбільших етносів Европи він не шокований, знищенням цілої країни теж, викраденням дітей, розстрілами і згвалтуваннями. ЦЕ ВСЕ ОК

А те що його ЛЮБИМОГО обіжали - ото злі укри.

ЦЕ ОБОССАНЕ ЧМО. І нічого іншого крім як попісяти прямо на нього він не заслуговує. Він навіть не людина Трамп а кончене дебільне і відстале НЕЧТО
показать весь комментарий
29.12.2025 18:42 Ответить
Як легко наївний українчик повірив словам помічника пуйла...
показать весь комментарий
29.12.2025 18:45 Ответить
Так розумію що ти наївний кацапчик ?
показать весь комментарий
29.12.2025 19:26 Ответить
ВІДРИЖКА АМЕРИКАНСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ...
показать весь комментарий
29.12.2025 18:53 Ответить
америка це відрижка цивілізації
показать весь комментарий
29.12.2025 19:30 Ответить
А чому ви Ушакову вірите? Трамп взагалі ніяких заяв ще не робив.
показать весь комментарий
29.12.2025 18:56 Ответить
тому що на пресконференції трумп сам особисто казав що РФ хоче відбудовувати України і хоче їй добра і процвітання. ВОНО ОТБИТЕ ГОЛОВОЮ В ЦЕМЕНТ
показать весь комментарий
29.12.2025 18:58 Ответить
https://censor.net/ua/news/3592587/rf-atakuvala-kyyiv-balistychnymy-raketamy-p-yatero-postrajdalyh, а це що було? Прагнення до сталого миру?
показать весь комментарий
29.12.2025 19:25 Ответить
можна тільки здогадуватися чим ця америкоська елітка займалася на заходах епштейна. Я навіть не здивуюся, що всі ті фільми жахів про багатіїв, які заради забави вбивають або катують людей, це не те шо правда, а лише верхній шар їх розпусти та повної ницості.
показать весь комментарий
29.12.2025 19:29 Ответить
Насправді наші били по норі Блідої Молі, а не організували вони самі собі "радной рязанській сахар"?
показать весь комментарий
29.12.2025 18:42 Ответить
Не били. Навіть такий відбитий ..оц, як Зелле, піся такої тяжкої бесіди із Трумпом, із якої Україна вислизнула, не погодившись на всі забаганки Трумпу, не дав би команду на ускладнення позиції України.
показать весь комментарий
29.12.2025 19:15 Ответить
Трамп чуть в рознос не пішов - та я його в бараній ріг! - вчора був в мене в руках - лангустами давився
показать весь комментарий
29.12.2025 18:43 Ответить
Цю гниду реально треба завалити. Не уточнюю, яку з них.
показать весь комментарий
29.12.2025 18:43 Ответить
два в одному...?
показать весь комментарий
29.12.2025 19:04 Ответить
Мало того, шта Украіна напала на вєлікую расію, анє даже січас хатєлі разбамбіть маво друга харошєва парня Бальйодю! (с) Доня Штатовскій.
показать весь комментарий
29.12.2025 18:44 Ответить
Короче Зеленського напоїл, накормили, " ввічливо зустріли" , в по факту розвели і зробили винним. А він з усіх найгірших варіантів вибрав ще гірший - почав виправдовуватися.
показать весь комментарий
29.12.2025 18:44 Ответить
у кацапських ботів зе завжди неправий, навіть тоді коли робить правильні речі. Воно і не дивно
показать весь комментарий
29.12.2025 19:26 Ответить
Баварською ковбаскою не вдавітся.
показать весь комментарий
29.12.2025 19:28 Ответить
якщо треба, я тебе нею..
показать весь комментарий
29.12.2025 19:35 Ответить
Аж цікаво стало, в чому я кацапський бот?
показать весь комментарий
29.12.2025 19:30 Ответить
Ябеда-корябеда
показать весь комментарий
29.12.2025 18:48 Ответить
давайте чесно: поки трамп не здохне чи не піде у 2029, сша - не союзник Україні.

Бо очевидно, що коли президент сша адекват - він і без розвідки зрозуміє, хто такі узькі.

А коли як трамп - тому і 100 відділів розвідки сша буде мало, бо воно як дитя віритиме кожному слову чекістів
показать весь комментарий
29.12.2025 18:49 Ответить
Ну тут скоріше те, що мають до тями прийти самі америкоси, бо поки в них самих поведінка трирічної дитини. І заміна у вигляді венса не виглядає адекватною
показать весь комментарий
29.12.2025 19:25 Ответить
нагнуть нашего президента не могут , так решили его ОКЛЕВЕТАТЬ !!!(((
показать весь комментарий
29.12.2025 18:49 Ответить
його вже у 20 році в омані нагнув патрушев. так що не перемайся.
показать весь комментарий
29.12.2025 18:58 Ответить
що ти блдь, мелеш. Якби його там "нагнули", не було б ніякої війни, вже б сидів би без інтернету в тайзі.
показать весь комментарий
29.12.2025 19:03 Ответить
Що ти бдь ляпнув . Якби його не "нагнули" , то чув би ти про шашлики і "***** нєнападьот " ?
показать весь комментарий
29.12.2025 19:28 Ответить
Що там нагинати,те чмо,брехло,мородер що дегенерати називають " наш презедент" сам нагинається перед ким завгодно.
показать весь комментарий
29.12.2025 19:00 Ответить
Тобто знищувати цілий народ можна,а вбивцю ---НІ,НІ. Ви гниди і цинічні виродки.
показать весь комментарий
29.12.2025 18:50 Ответить
А атаками на українськи лікарні, житлові будинки рудий ******** не шокований?
показать весь комментарий
29.12.2025 18:51 Ответить
Це парадоксально і тупо звісно, але якщо це розігнати то Україні можуть приписати терористичні методи війни і по факту це спонсорує ЄС, а слідом виникає питання у інвесторів та інших щодо угод з Євросоюзом, короче при всіх війнах головного злодія чомусь намагалися зловити останнім.
показать весь комментарий
29.12.2025 18:55 Ответить
Як американці можуть терпіти, що їх президента так примітивно розводять? Здається таких дебільних ще не було за всю історію.
показать весь комментарий
29.12.2025 18:53 Ответить
Так саме можуть терпіти як і Українці терплять зеленського.
показать весь комментарий
29.12.2025 19:01 Ответить
Чи були США обурені у 1945 році щодо ударів союзників по бункеру гітлера ??? То чому викликає шок удари України по барлігу путлєра ??? Війна, йолопе рудоволосий. Трамп розумово - велика дитина.
показать весь комментарий
29.12.2025 18:53 Ответить
Фразу :"Трамп розумово - велика дитина. " потрібно переписати : "Трамп розумово відсталий " .
показать весь комментарий
29.12.2025 19:31 Ответить
А какие ваши доказательства?
показать весь комментарий
29.12.2025 18:53 Ответить
Оце потрібно було Зеленському казати, а не вибачте то не ми... Аларм...
показать весь комментарий
29.12.2025 18:57 Ответить
що ви тут сците кип"ятком
всі в світі вже знають, що ці старі пердуни
друзі і педофіли, які мріють
бути коронованими навіки і правити світом.
Ви на снайперів краще скидайтесь
щоб її мізки винести .
показать весь комментарий
29.12.2025 18:54 Ответить
аби ото повітря трясти.
показать весь комментарий
29.12.2025 19:01 Ответить
Який Трамп ''вразливий''?!...
показать весь комментарий
29.12.2025 18:55 Ответить
ГеБешники "вміють" вчиняти ІПСО.Їх цьому навчають.Роблять вони так,що ті люди,посадові особи на яких треба чинити вплив вірять цьому.Ніхто не проти в Україні щоб ***** здохло,але направити 91 БПЛА на резиденцію це бред сивої кобили.Є більш привабливі цілі і потрібніші для знищення на території рашистської *********.
показать весь комментарий
29.12.2025 18:57 Ответить
Все як по нотам
показать весь комментарий
29.12.2025 18:57 Ответить
ось ми бачимо сценарій за яким так звані гарантії безпеки від піндосів накриються мідним тазом. Як тільки кацапи отримають те що хочуть в обмін на обіцянки трампа і їх прогнилого конгресу, трамп вийде и скаже що Україна веде себе погано, тому наші вічні гарантії анулюються. Ось і все. Тему закрито. Треба вже казати що америкоси лягли під кацапів остаточно.
показать весь комментарий
29.12.2025 19:00 Ответить
ібо нєхєр шастать по тим америкам. ця зустріч нічого не дала нам, але багато чого прояснила для раші і дала йому привід брехати і йти далі
показать весь комментарий
29.12.2025 19:02 Ответить
"Это просто позор какой то".
показать весь комментарий
29.12.2025 19:02 Ответить
клоуны бл, задолбали уже два полудурка
показать весь комментарий
29.12.2025 19:03 Ответить
Значить потрібно розвалити її разом з ****** ,щоб у трампа шок пройшов.Клин клином вибивають, старовинне мокшанське прислів'я якраз врятує шокованого трампушку.
показать весь комментарий
29.12.2025 19:05 Ответить
Донни, все, все нажитое непосильным трудом, все пропало! Три чемодана сральных, три йотафона отечественных, пара любимых пынеходов... Три пары пынеходов!
показать весь комментарий
29.12.2025 19:05 Ответить
... трамп "шокований та обурений" атакою на резиденцію путена ...
Ну, блеать, тут уже ничего не добавить, ни отнять...
показать весь комментарий
29.12.2025 19:05 Ответить
Про це помічник Путіна Юрій Ушаков сказав росЗМІ, передає Цензор.НЕТ. Джерело: https://censor.net/ua/n3592936
Навіщо нам знати що там пишуть росЗМІ
Взагалі то - за посилання на кацапські сайти тут завжди банять . А це як розуміти ?
показать весь комментарий
29.12.2025 19:09 Ответить
Спасибо жителям Канзаса.
За президента п*дараса!
показать весь комментарий
29.12.2025 19:09 Ответить
Рудому дегенерату Зелька хоче довірити "гарантії безпеки".
показать весь комментарий
29.12.2025 19:09 Ответить
Схоже що Трампу дійсно світить імпічмент та звання найганебнішого президента в історії сполучених штатів.
показать весь комментарий
29.12.2025 19:09 Ответить
Рижуго мудака кремляді тримають за протухші яйця...
показать весь комментарий
29.12.2025 19:10 Ответить
Неужели нельзя атаковать резиденции *****? Кто это запретил?
показать весь комментарий
29.12.2025 19:11 Ответить
То і странно. Таким треба гордиться, а не казати "то не ми".
показать весь комментарий
29.12.2025 19:12 Ответить
чума на вас обох!

І на ваше кодло!
показать весь комментарий
29.12.2025 19:14 Ответить
Резиденція путлера - це святе, а вбиті старі, діти, мирні люди, знищені лікарні, дома українців -то таке для збоченого старого маразматика, мерзотника, що називає себе миротворцем. Якби була премія Іуди, Трамп неодмінно отримав би її.
показать весь комментарий
29.12.2025 19:16 Ответить
на киев и всю украину можно, а на путьку-ни-ни
показать весь комментарий
29.12.2025 19:16 Ответить
Нельзя Украине идти на какие-то либо переговоры нельзя отдавать территорию, потому что если россия получит все эти области тогда лет через 7 или 8 она снова нападет на Украину даже если не Путин будет призидентом россии, даже если будет другой призидент в России, он скажет чем я хуже путина я тоже хочу завоевать территорию , станет выбор на кого напасть на Казахстан нельзя там китай и Турция, на страны Балтии тоже нельзя там нато , на Беларусь нельзя это союзник , а вот на Украину можно недавно её победили территорию забрали почему бы ещё раз не напасть, если сейчас отдать территорию то это подписаться на следующию войну лет через 7 или 8 , тогда будут воевать ваши дети и внуки уже
показать весь комментарий
29.12.2025 19:18 Ответить
Короче: без ядерної зброї толку ніколи не буде.
показать весь комментарий
29.12.2025 19:18 Ответить
Только выход на границы 1991 года для Украины больше нечего Украине не поможет никакие договорености , все это только оттянит новую война на несколько лет
показать весь комментарий
29.12.2025 19:19 Ответить
Що, ми вже віримо словам орків?
показать весь комментарий
29.12.2025 19:20 Ответить
Украине нужно договориться со странами куда уехали Украинские мужчины призывного возраста их там по последним данным 1 260 000 млн даже отобрать тысяч 450 этого хватит что бы отбить все области включая и Крым я не понимаю уже можно было с Евросоюзом договориться о возврате даже принудительном мужчин призывного возраста, есть даже статья в уставе ООН что страна которая подверглась нападению имеет права запросить о возвращение своих людей призывного возраста обратно на родину если вернуть этих мужчин вы пополните все свои бригады и армейский корпуса даже будет стратегический резерв, но также почему власти Украины не хотят принимать у себя Украинце которые живут в средней азии я сам живу в Казахстане но мне что бы приехать в Украину нужно собрать кучу документов и получить официальное разрешение на въезд, и потом 5 лет жить что бы получить паспорт в средней азии живет без малого 360 тыс Украинцев почему среди них не проводят рекрутинг
показать весь комментарий
29.12.2025 19:21 Ответить
От і результат того як нелох сів грати в наперстки з шулером садистом путлером якому підігрує пособник військового злочинця агент ФСБ нарцис тромб. Орвелл курить в сторонці. А розплачуваться будуть звичайні українці.
показать весь комментарий
29.12.2025 19:23 Ответить
Диктатор ***** рано чи пізно буде і так знищений!
показать весь комментарий
29.12.2025 19:25 Ответить
Гітлер пожалівся Рузвельту, що Черчіль бомбив його підземний бункер.
показать весь комментарий
29.12.2025 19:27 Ответить
Звучить абсурдно але нажаль це наш мабуть паралельний світ і більшість це влаштовує. Такий світ заслуговує на знищення без жалю. Амінь.
показать весь комментарий
29.12.2025 19:33 Ответить
Внизапна...
показать весь комментарий
29.12.2025 19:28 Ответить
***** тягне час і бреше для зриву перемовин, питання чи трумп на це знову ведеться
показать весь комментарий
29.12.2025 19:29 Ответить
мерзкая рыжая мразь когда ты сдохнешь вместе с твоим шефом ******?! будь ты вечно проклят за это иуда,гори в аду с ******!самый подлый и мерзкий президент в истории сша!
показать весь комментарий
29.12.2025 19:38 Ответить
 
 