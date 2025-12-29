Путин рассказал Трампу об "атаке" Украины на его резиденцию, тот был "шокирован и возмущен", - Кремль
Президент США Дональд Трамп был "шокирован и возмущен" якобы атакой Украины на резиденцию российского диктатора Владимира Путина на Валдае в ночь на 29 декабря.
Об этом помощник Путина Юрий Ушаков сказал росСМИ, передает Цензор.НЕТ.
Трампу рассказали об "атаке" на резиденцию Путина
Как утверждают в Кремле, Трамп якобы сказал, что атака дрона на резиденцию Путина "повлияет на подход США к делам с Зеленским".
"Путин обратил внимание Трампа на атаку Киевом беспилотниками на свою резиденцию в Новгородской области. Трамп был шокирован и возмущен атакой Киева на госрезиденцию Путина. Он заявил, что даже не мог предположить "такие безумные действия". Трамп сам сказал, что администрация США, "слава Богу, не давала "Томагавки" Киеву", - заявил Ушаков.
Кремлевский диктатор заявил президенту США, что "террористические действия Киева по атаке на госрезиденцию не останутся без ответа".
"Путин очень четко заявил Трампу, что позиция РФ будет пересмотрена в связи с осуществляемым Киевом гостерроризмом", - сказал Ушаков.
Мирные переговоры
"Некоторые результаты, достигнутые Трампом и Зеленским, по мнению РФ, оставляют Украине поле для уклонения от своих обязательств.
США сообщили, что рекомендовали Зеленскому не пытаться получить передышку на фронте. Путин и Трамп договорились очень дружески поддерживать диалог", - добавили в Кремле.
Что предшествовало?
- Напомним, это уже второй разговор Трампа с Путиным за последние сутки по результатам переговоров в Мар-а-Лаго.
- Ранее Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным, но его действия не совпадают с "мирной лексикой".
- Также сообщалось, что Трамп обсудил с Путиным все 20 пунктов мирного плана.
- Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина дронами ударила по резиденции Путина в Новгородской области РФ в ночь на 29 декабря. По его словам, РФ уже готовит ответный удар, а переговорную позицию страна пересмотрит.
- Президент Украины Владимир Зеленский впоследствии опроверг информацию о якобы украинском ударе по госрезиденции Путина.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
И.С.Тургенев: "Русский есть наибольший и наинаглейший лгун во всем свете".
Розумні примушували тупих вчитися. Тупим було тяжко.
Тепер світом керують тупі.
Це чесно, тому що тупих набагато більше.
Тепер розумні вчаться говорити так, щоб тупим було зрозуміло.
Якщо тупий щось не зрозумів, це проблема розумного.
Раніше страждали тупі.
Тепер страждають розумні.
Страждань поменшало, бо розумних все менше і менше
Світ змінився на краще.
А те що його ЛЮБИМОГО обіжали - ото злі укри.
ЦЕ ОБОССАНЕ ЧМО. І нічого іншого крім як попісяти прямо на нього він не заслуговує. Він навіть не людина Трамп а кончене дебільне і відстале НЕЧТО
Бо очевидно, що коли президент сша адекват - він і без розвідки зрозуміє, хто такі узькі.
А коли як трамп - тому і 100 відділів розвідки сша буде мало, бо воно як дитя віритиме кожному слову чекістів
всі в світі вже знають, що ці старі пердуни
друзі і педофіли, які мріють
бути коронованими навіки і правити світом.
Ви на снайперів краще скидайтесь
щоб її мізки винести .
Ну, блеать, тут уже ничего не добавить, ни отнять...
Навіщо нам знати що там пишуть росЗМІ
Взагалі то - за посилання на кацапські сайти тут завжди банять . А це як розуміти ?
За президента п*дараса!
І на ваше кодло!