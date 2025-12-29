Трамп провел "позитивный" телефонный разговор с Путиным относительно Украины, - Белый дом

В понедельник, 29 декабря, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным по поводу войны в Украине.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали разговора

По ее словам, диалог был позитивным.

"Президент Трамп завершил позитивную беседу с президентом Путиным по поводу Украины", - отметила она, не предоставив подробностей.

Трамп на данный момент разговор не комментировал.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп и Путин созвонятся в ближайшее время, контакты с Зеленским пока не планируются, - Песков

Что предшествовало?

Напомним, это уже второй разговор Трампа с Путиным за последние сутки по результатам переговоров в Мар-а-Лаго.

Ранее Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным, но его действия не совпадают с "мирной лексикой".

Также сообщалось, что Трамп обсудил с Путиным все 20 пунктов мирного плана.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин не согласился на прекращение огня на время референдума в Украине, - Трамп