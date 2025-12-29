РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9193 посетителя онлайн
Новости Разговор Тампа с Путиним
2 182 34

Трамп провел "позитивный" телефонный разговор с Путиным относительно Украины, - Белый дом

Путин и Трамп

В понедельник, 29 декабря, президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным по поводу войны в Украине.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали разговора

По ее словам, диалог был позитивным.

"Президент Трамп завершил позитивную беседу с президентом Путиным по поводу Украины", - отметила она, не предоставив подробностей.

Трамп на данный момент разговор не комментировал.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп и Путин созвонятся в ближайшее время, контакты с Зеленским пока не планируются, - Песков

Что предшествовало?

  • Напомним, это уже второй разговор Трампа с Путиным за последние сутки по результатам переговоров в Мар-а-Лаго.
  • Ранее Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным, но его действия не совпадают с "мирной лексикой".
  • Также сообщалось, что Трамп обсудил с Путиным все 20 пунктов мирного плана.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин не согласился на прекращение огня на время референдума в Украине, - Трамп

Автор: 

путин владимир (32614) россия (98536) США (28800) Трамп Дональд (7355) Левитт Кэролайн (53)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Є одне слово яке точно описує Трампа - НІЧТОЖЕСТВО
показать весь комментарий
29.12.2025 18:19 Ответить
+3
показать весь комментарий
29.12.2025 18:13 Ответить
+3
після кожних таких теревенів кацапи їпашать по мирних Українцях несамовито ракетами та дронами
показать весь комментарий
29.12.2025 18:20 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хто б сумнівався
показать весь комментарий
29.12.2025 18:12 Ответить
показать весь комментарий
29.12.2025 18:13 Ответить
показать весь комментарий
29.12.2025 19:13 Ответить
Трамп благав не бити по посольству в Києві, а ***** пообіцяло подумати.
показать весь комментарий
29.12.2025 18:13 Ответить
показать весь комментарий
29.12.2025 19:03 Ответить
Можу собі уявити
показать весь комментарий
29.12.2025 18:14 Ответить
Час і місце удару по гаранту пуйло погодив із трампоном?
показать весь комментарий
29.12.2025 18:17 Ответить
США третю добу ганяються за танкером з Венесуели
трампу не до України
показать весь комментарий
29.12.2025 18:25 Ответить
знов ху*ло поводило по губам Тампона, а він як повія зрадив що його цінять )))

показать весь комментарий
29.12.2025 18:17 Ответить
...годину з вказівками від Ху ДО перемовин й 2 год рапорту після - всього три години з особисто одним співбесідником у мацкві на фоні підтанцьвочної банди пермовників у США за столом в Мар-а лаго , включаючи обід з жуванням їжі.
показать весь комментарий
29.12.2025 18:18 Ответить
Трамп провів "позитивну" телефонну розмову з Путіним щодо України, - Білий дім Джерело: https://censor.net/ua/n3592930

КЛАСННИЙ ПОЗИТИВ В ДІЇ
Путін: "Росія продовжує виконувати завдання "СВО", поки ЗСУ відступають всюди" Джерело: https://censor.net/ua/n3592912

Герасимов у доповіді Путіну: РФ продовжуватиме окупацію території України Джерело: https://censor.net/ua/n3592895
показать весь комментарий
29.12.2025 18:21 Ответить
Є одне слово яке точно описує Трампа - НІЧТОЖЕСТВО
показать весь комментарий
29.12.2025 18:19 Ответить
після кожних таких теревенів кацапи їпашать по мирних Українцях несамовито ракетами та дронами
показать весь комментарий
29.12.2025 18:20 Ответить
Кацапи , зараз , спробують скористатися (можливо вдарять по Урядовому Кварталу...) провокацією озвученою Лавровим , а Тромб , про це , навіть не дізнається !
показать весь комментарий
29.12.2025 18:20 Ответить
Так він вчора сказав що можливо поїде в Київ виступати перед ВР, а якщо будівлю ВР роз'їбати, то не треба вже й їхати
показать весь комментарий
29.12.2025 18:22 Ответить
А може, якщо не отримав премію миру, то за цю поїздку попросить посвідчення учасника бойових дій, як у наших керівників
показать весь комментарий
29.12.2025 18:27 Ответить
Скажені рюрікі-педофіли. Як там Україна? Як там Гренландія?
показать весь комментарий
29.12.2025 18:23 Ответить
Стенограма:
Володья,ти можещ меньщє стріляйт?
Шпрехен зі дойч?
Володья,я тебья не поньять,фак.
Шпрехен зі дойч?
показать весь комментарий
29.12.2025 18:24 Ответить
"- донік, шпріхст ду дойч?
- каньєшно сільно хачу шпрехать, патізівний мой!! а ето куда?"
показать весь комментарий
29.12.2025 18:30 Ответить
Трампонутий відзвітував ху....лу про виконану їм роботу по виконанню плану ху...ла і чекає винагороди
показать весь комментарий
29.12.2025 18:24 Ответить
Героя Раїсі, не менше.
показать весь комментарий
29.12.2025 18:45 Ответить
Трамп навіть якщо усреться, то тільки добре, гарно, позитивно.
показать весь комментарий
29.12.2025 18:25 Ответить
в гольф хочуть разом пограти ))
показать весь комментарий
29.12.2025 18:26 Ответить
⚡️Атака БпЛА на резиденцію путіна повпливає на американські підходи в закінченні війни, - представник Кремля Ушаков цитує диктатора.

Трамп в свою чергу сказав, «Слава Богу, що ми не передали Зеленському ракети «Томагавк».
показать весь комментарий
29.12.2025 18:28 Ответить
замечательно, восхитительно, изумительно, потрясающе, божественно, волшебно, дивно, блестяще, роскошно, шикарно, несравненно, бесподобно, фантастически, круто, класс, офигенно, кайф.
показать весь комментарий
29.12.2025 18:32 Ответить
Чергова "позитивна" розмова Тампона з Пуйлом ні про що...
показать весь комментарий
29.12.2025 18:32 Ответить
Мабуть шось нове узнав за Рюріка та про себе що він неперевершенний та який він прекрасний на фото з компромата шо у ***** на нього який ***** передав Епштейн.
показать весь комментарий
29.12.2025 18:35 Ответить
Так тампон же був шокований атакою безпілотників на ********** заімку...
показать весь комментарий
29.12.2025 18:46 Ответить
Богдан Коротевич: Те, що РФ називає «мирним процесом», - насправді окрема спецоперація проти Заходу

29.12.2025 | 10:22

https://investigator.org.ua/#telegram

https://investigator.org.ua/wp-content/uploads/2025/12/35_mainv1713199448.jpg

Те, що Росія називає "мирним процесом", насправді є окремою спеціальною операцією проти Заходу. Її мета - не припинення війни, а примус США і Європи до тиску на Україну, тоді як Росія й далі воює й готується до нової фази, https://x.com/BohdanKrotevych/status/2005264678746779919 пише у Х Богдан Коротевич, військовослужбовець ЗСУ, ексначальник штабу бригади "Азов".

Росія ніколи не проводила переговорів як засіб досягнення миру. Ні 2014 року, ні в Мінську, ні у Стамбулі. У кожному випадку "переговори" були або способом виграти час, або способом легалізувати захоплене, або способом перекласти відповідальність із себе. Для Кремля переговори - це не альтернатива війні, а ще один її інструмент.

І це не "вигадка Путіна". Імперська логіка Росії документована з XVIII століття. Так званий заповіт Петра I - програмний текст російської експансії - прямо визначав війну як єдиний нормальний стан імперії. У ньому чітко йдеться: тримати населення у стані безперервної війни, надавати відпочинок лише для відновлення армії й фінансів, використовувати мир для підготовки до війни, а війну - для нав'язування миру на своїх умовах.

Польщу розглядають у цьому "заповіті" як окремий пункт. Не як сусіда чи партнера, а як державу, яку потрібно систематично підривати зсередини. Підтримувати постійні заворушення, підкуповувати еліти, впливати на вибори, вводити війська "тимчасово", а коли дадуть змогу умови, залишати їх там назавжди. Якщо інші європейські держави втручаються, їх треба утихомирювати частковим розчленуванням Польщі - лише для того, щоб пізніше повернути собі ці поступки. Це не метафора й не інтерпретація - це пряма імперська вказівка.

Отже, із погляду російської імперської доктрини Польщу ніколи не розглядали як суверенну державу. Її розглядали як простір для маніпуляцій, розділення й контролю. Саме тому сьогоднішня ворожість Кремля щодо Польщі - погрози, інформаційні атаки й розмови про "польську загрозу" - не є емоційною чи реакцією щодо ******** польської політики. Це продовження тієї самої логіки.

Варте уваги також те, що окремі пункти цього "заповіту" безпосередньо стосуються Північної Європи й Балтійського регіону. Росії було доручено систематично провокувати Швецію, підштовхувати її до війни, щоб дістати формальний привід для захоплення територій. Балтійський напрямок визначали як стратегічний: доступ до Балтійського моря не як оборона, а як обов'язкова умова для імперського зростання. Мир у цьому регіоні розглядали винятково як паузу між війнами.

У російському імперському мисленні держави Балтії і Швеція ніколи не були нейтральними. Вони завжди були просторами майбутнього тиску або війни. Саме тому сьогоднішня військова активність Росії в Балтійському морі, погрози на адресу держав Балтії й демонстративні дії поблизу Швеції і Фінляндії - це не "реакція на НАТО", а продовження багатовікової моделі поведінки.

Німеччину також було прямо названо в "заповіті" основним об'єктом постійного втручання - як найближчу й найважливішу державу в Європі. Логіка проста: не допустити перетворення Німеччини на незалежний центр влади, постійно втягувати її у внутрішні конфлікти Європи, маніпулювати елітами й використовувати економічні й політичні зв'язки для контролю. Сьогодні ця логіка є незмінною: опора на залежність, страх ескалації, "особливі відносини" і прагнення зберегти комфорт за будь-яку ціну. Для Кремля слабка, нерішуча Німеччина стратегічно цінніша за будь-який танк.

Єдине, що путін фактично змінив у цьому старому "завіті", - це те, що він чітко окреслив Сполучене Королівство як свого стратегічного ворога. Якщо раніше континентальна Європа була головним об'єктом імперських маневрів, то сьогодні Лондон у російській риториці й діях став символом сили, яку Кремль вважає принципово ворожою - через її підтримку України, її роль у європейській безпеці і її відмову обміняти мир на чужі території. Саме тому росія веде окрему гібридну війну проти Великобританії - інформаційну, підривну й дипломатичну.

Україна в цій схемі навіть не є основним адресатом. Усі сигнали "готовності до миру" спрямовані на Захід. Логіка проста: продемонструвати, що росія нібито налаштована конструктивно і що війна триває лише через "неконструктивну позицію" Києва. Це класична інформаційна операція, яка перекладає провину з агресора на жертву.

Головна мета цієї кампанії - змусити сам Захід чинити тиск на Україну: не на переговори з росією, а на злам Києва за допомогою "реалізму", "втоми" і страху ескалації. Усе це відбувається паралельно з нарощуванням військового потенціалу, зокрема й на північно-західному напрямку.

Поки Захід говорить про переговори, росія готується не до миру, а до тривалої війни й імовірного розширення конфлікту. Так поводиться держава, коли мріє не про компроміс, а про відновлення імперії - з війною як нормою і миром як паузою.

Україна - лише один з етапів. Якщо тут заохочуватимуть агресію, війна переміститься далі - туди, куди російська імперська доктрина прагнула століттями. Капітуляція України під виглядом миру не принесе безпеки Європі. Вона лише наблизить війну до Балтійського моря і зробить її неминучою.

Будь-який тиск на Україну і її керівництво з боку Заходу означає лише одне: росія успішно продовжує свою особливу операцію - політичну й інформаційну. Будь-яка західна країна або політик, які говорять про "якнайшвидший мир" ціною територіальних втрат, обмежень суверенітету чи нав'язування умов Україні, виступають не як посередники, а як інструменти цієї операції. Такий "мир" не припиняє війни - він лише легалізує агресію й готує ґрунт для наступної.
показать весь комментарий
29.12.2025 18:51 Ответить
Ні 2014 року, ні в Мінську, ні у Стамбулі. У кожному випадку "переговори" були або способом виграти час,
А нам же тут весь час намагаються розповісти , що "мінські" , начебто , були вигдні для України ...?
показать весь комментарий
29.12.2025 19:12 Ответить
Мінськ-1 призвів до здачі рашистам Донецька і Луганська разом з ОРДЛО, а Мінськ-2 це закріпив.
Так, разом з Кримом, на українській території виник плацдарм для широкомасштабного нападу армії російських загарбників на Україну.
показать весь комментарий
29.12.2025 19:26 Ответить
ще трошки і трамп путіну томагавки передасть щоб скоріше досягти чудлового прекрасного миру в Україні
показать весь комментарий
29.12.2025 19:03 Ответить
Трамп провів "позитивну" телефонну розмову з Путіним щодо України, - Білий дім БУЛО ПОГОДЖЕНО ПОСМЛЕННЯ НАНЕСЕННЯ РАКЕТНО- ДРОНОВИХ АТАК НА УКРАЇНУ КУЙЛОМ В НАЙБЛИЖЧИЙ ЧАС.
показать весь комментарий
29.12.2025 19:12 Ответить
 
 