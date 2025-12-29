РУС
Новости Разговор Тампа с Путиним
923 9

Трамп и Путин созвонятся в ближайшее время, контакты с Зеленским пока не планируются, - Песков

Ушаков раскрыл подробности длительного разговора Трампа с Путиным

Новый телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и диктатором РФ Владимиром Путиным планируют провести в ближайшее время.

Об этом сообщил в телеграм-канале пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ.

О чем будет идти речь?

По его словам, Россия получит информацию о результатах переговоров во Флориде после нового разговора Путина и Трампа, пока Кремль не может их оценить.

Контакты Зеленского и Путина

"Пока речь не идет о телефонном разговоре между Путиным и Зеленским", - добавил Песков.

Что предшествовало?

  • Ранее Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным, но его действия не совпадают с "мирной лексикой".
  • Также сообщалось, что Трамп обсудил с Путиным все 20 пунктов мирного плана.

Проект плана прекращения войны

Читайте также: Песков заявил о получении нового "мирного плана" по Украине: "Анализируем"

Автор: 

Зеленский Владимир (23164) Песков Дмитрий (2066) путин владимир (32603) Трамп Дональд (7323)
А я щось про безпекові гарантії не розумію. Якщо НАТО чи США готові за нас вписатися, то чому не вписуються зараз?

Бо всі ці "потім" та "якшошо" дуже тхнуть Будапештським меморандумом.
показать весь комментарий
29.12.2025 12:28 Ответить
Тому, що Ви, саме Ви, не долучилися до війська. Очікують. Як тільки долучитеся, одразу впишуться.
показать весь комментарий
29.12.2025 13:19 Ответить
Зе у них(вони домовились) , мальчік для бітья.
показать весь комментарий
29.12.2025 12:29 Ответить
показать весь комментарий
29.12.2025 12:29 Ответить
Прошу. То ви на картинці у військовому однострої?
показать весь комментарий
29.12.2025 13:16 Ответить
знов ху*ло розповість, на пи...дить тампону про відновлення України

і тампон повірить.

Так низко ще ніхто не опускав президента США
показать весь комментарий
29.12.2025 12:31 Ответить
ми зі спідозними не контактуємо
показать весь комментарий
29.12.2025 12:37 Ответить
Напевно погано дійшло до дональда,що мав наувазі маньяк,буде уточняти,видно щось іде не так...Тому трампушка має щераз соснути ку...ца!
показать весь комментарий
29.12.2025 12:40 Ответить
Хай хоч відсмокчуть одне в одного....
Два пі#ара....
показать весь комментарий
29.12.2025 12:49 Ответить
 
 