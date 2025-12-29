Трамп и Путин созвонятся в ближайшее время, контакты с Зеленским пока не планируются, - Песков

Новый телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и диктатором РФ Владимиром Путиным планируют провести в ближайшее время.

Об этом сообщил в телеграм-канале пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ.

О чем будет идти речь?

По его словам, Россия получит информацию о результатах переговоров во Флориде после нового разговора Путина и Трампа, пока Кремль не может их оценить.

Контакты Зеленского и Путина

"Пока речь не идет о телефонном разговоре между Путиным и Зеленским", - добавил Песков.

Что предшествовало?

Ранее Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным, но его действия не совпадают с "мирной лексикой".

Также сообщалось, что Трамп обсудил с Путиным все 20 пунктов мирного плана.

Проект плана прекращения войны

