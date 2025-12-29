Трамп и Путин созвонятся в ближайшее время, контакты с Зеленским пока не планируются, - Песков
Новый телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и диктатором РФ Владимиром Путиным планируют провести в ближайшее время.
Об этом сообщил в телеграм-канале пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ.
О чем будет идти речь?
По его словам, Россия получит информацию о результатах переговоров во Флориде после нового разговора Путина и Трампа, пока Кремль не может их оценить.
Контакты Зеленского и Путина
"Пока речь не идет о телефонном разговоре между Путиным и Зеленским", - добавил Песков.
Что предшествовало?
- Ранее Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным, но его действия не совпадают с "мирной лексикой".
- Также сообщалось, что Трамп обсудил с Путиным все 20 пунктов мирного плана.
Проект плана прекращения войны
- 24 декабря президент Владимир Зеленский впервые назвал 20 пунктов "базового документа об окончании войны". По его словам, это тот документ, который ранее имел 28 пунктов.
- По его словам, документ могут вынести на общенациональный референдум.
- Зеленский сказал, что США будут постепенно отменять санкции против России.
- В случае подписания мирного соглашения мобилизацию могут трансформировать или отменить.
Бо всі ці "потім" та "якшошо" дуже тхнуть Будапештським меморандумом.
розповість, на пи...дить тампону про відновлення України
і тампон повірить.
Так низко ще ніхто не опускав президента США
Два пі#ара....