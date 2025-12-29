Трамп та Путін зідзвоняться найближчим часом, контакти із Зеленським наразі не плануються, - Пєсков

Нову телефонну розмову між президентом США Дональдом Трампом та диктатором РФ Володимиром Путіним планують провести найближчим часом.

Про це повідомив у телеграм-каналі речник Кремля Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ.

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Про що йтиметься?

За його словами, Росія отримає інформацію про результати переговорів у Флориді після нової розмови Путіна і Трампа, наразі Кремль не може їх оцінити.

Контакти Зеленського та Путіна

"Наразі не йдеться про телефонну розмову між Путіним і Зеленським", - додав Пєсков.

Що передувало?

Раніше Зеленський заявив, що готовий зустрітися із Путіним, але його дії не збігаються із "мирною лексикою".

Також повідомлялося, що Трамп обговорив із Путіним усі 20 пунктів мирного плану.

Проєкт плану припинення війни

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