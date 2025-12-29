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Новини Розмова Трампа та Путіна
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Трамп та Путін зідзвоняться найближчим часом, контакти із Зеленським наразі не плануються, - Пєсков

Ушаков розкрив подробиці тривалої розмови Трампа з Путіним

Нову телефонну розмову між президентом США Дональдом Трампом та диктатором РФ Володимиром Путіним планують провести найближчим часом.

Про це повідомив у телеграм-каналі речник Кремля Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ.

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Про що йтиметься?

За його словами, Росія отримає інформацію про результати переговорів у Флориді після нової розмови Путіна і Трампа, наразі Кремль не може їх оцінити.

Контакти Зеленського та Путіна

"Наразі не йдеться про телефонну розмову між Путіним і Зеленським", - додав Пєсков.

Що передувало?

  • Раніше Зеленський заявив, що готовий зустрітися із Путіним, але його дії не збігаються із "мирною лексикою".
  • Також повідомлялося, що Трамп обговорив із Путіним усі 20 пунктів мирного плану.

Проєкт плану припинення війни

Також читайте: Пєсков заявив про отримання нового "мирного плану" щодо України: "Аналізуємо"

Автор: 

Зеленський Володимир (28319) Пєсков Дмитро (1886) путін володимир (25580) Трамп Дональд (9070)
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Топ коментарі
+6
А я щось про безпекові гарантії не розумію. Якщо НАТО чи США готові за нас вписатися, то чому не вписуються зараз?

Бо всі ці "потім" та "якшошо" дуже тхнуть Будапештським меморандумом.
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29.12.2025 12:28 Відповісти
+4
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29.12.2025 12:29 Відповісти
+3
знов ху*ло розповість, на пи...дить тампону про відновлення України

і тампон повірить.

Так низко ще ніхто не опускав президента США
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29.12.2025 12:31 Відповісти

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