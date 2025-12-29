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Трамп та Путін зідзвоняться найближчим часом, контакти із Зеленським наразі не плануються, - Пєсков
Нову телефонну розмову між президентом США Дональдом Трампом та диктатором РФ Володимиром Путіним планують провести найближчим часом.
Про це повідомив у телеграм-каналі речник Кремля Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ.
Про що йтиметься?
За його словами, Росія отримає інформацію про результати переговорів у Флориді після нової розмови Путіна і Трампа, наразі Кремль не може їх оцінити.
Контакти Зеленського та Путіна
"Наразі не йдеться про телефонну розмову між Путіним і Зеленським", - додав Пєсков.
Що передувало?
- Раніше Зеленський заявив, що готовий зустрітися із Путіним, але його дії не збігаються із "мирною лексикою".
- Також повідомлялося, що Трамп обговорив із Путіним усі 20 пунктів мирного плану.
Проєкт плану припинення війни
- 24 грудня президент Володимир Зеленський вперше назвав 20 пунктів "базового документа про закінчення війни". За його словами, це той документ, який раніше мав 28 пунктів.
- За його словами, документ можуть винести на загальнонаціональний референдум.
- Зеленський сказав, що США поступово скасовуватимуть санкції проти Росії.
- У разі підписання мирної угоди мобілізацію можуть трансформувати чи скасувати.
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Бо всі ці "потім" та "якшошо" дуже тхнуть Будапештським меморандумом.
розповість, на пи...дить тампону про відновлення України
і тампон повірить.
Так низко ще ніхто не опускав президента США