Готовий зустрітися із Путіним, але його дії не збігаються із "мирною лексикою", - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив про готовність зустрітися із російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це він сказав журналістам, передає Цензор.НЕТ.

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Зустріч з Путіним

"Виглядає трішки дивно, і я сказав про це президенту США, що з одного боку він (Путін. - Ред.) каже президенту США, що він хоче закінчити війну, що це його бажання, а з іншого боку комунікує відкрито в медіа його всі меседжі, що він готовий і хоче продовжувати війну.

Б'є по нас ракетами, відкрито говорить про це, радіє результатам знищення цивільної інфраструктури, дає якісь накази своїм генералам, куди йти, що захоплювати тощо", - пояснив Зеленський.

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Ці дії, на думку Зеленського, не збігаються із нібито мирною лексикою диктатора, яку той використовує у діалозі з Трампом.

"Я сказав президенту, що воно, на мій погляд, трішки має різний характер, всі ці меседжі. Як зустрічатись, в якому форматі домовлятися, нам все одно. Ми готові. Важливо, щоб дії і слова у лідера Росії збігалися", - підсумував глава держави.

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