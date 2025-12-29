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Новини Зустріч Зеленського та Путіна
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Готовий зустрітися із Путіним, але його дії не збігаються із "мирною лексикою", - Зеленський

Зеленський готовий зустрітися із Путіним: що відомо?

Президент Володимир Зеленський заявив про готовність зустрітися із російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це він сказав журналістам, передає Цензор.НЕТ.

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Зустріч з Путіним

"Виглядає трішки дивно, і я сказав про це президенту США, що з одного боку він (Путін. - Ред.) каже президенту США, що він хоче закінчити війну, що це його бажання, а з іншого боку комунікує відкрито в медіа його всі меседжі, що він готовий і хоче продовжувати війну.

Б'є по нас ракетами, відкрито говорить про це, радіє результатам знищення цивільної інфраструктури, дає якісь накази своїм генералам, куди йти, що захоплювати тощо", - пояснив Зеленський.

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Ці дії, на думку Зеленського, не збігаються із нібито мирною лексикою диктатора, яку той використовує у діалозі з Трампом.

"Я сказав президенту, що воно, на мій погляд, трішки має різний характер, всі ці меседжі. Як зустрічатись, в якому форматі домовлятися, нам все одно. Ми готові. Важливо, щоб дії і слова у лідера Росії збігалися", - підсумував глава держави.

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Автор: 

Зеленський Володимир (28319) путін володимир (25580)
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Топ коментарі
+9
Пустозвон пафосний.Але саме страшне,він тупо просирає час
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29.12.2025 12:02 Відповісти
+4
Що може вдіяти? Як мінімум вимагати в трампа додаткових санкцій США на ***** і всіх касапів. І говорити про це скрізь: і в Мар-а-Лага також. А він промовчав.
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29.12.2025 12:17 Відповісти
+2
Ні разу не фанатка Зеленського, але що він може вдіяти, якщо два діди домовилися (в Анкоріджі чи під час розмов по телефону) тупо тягнути кота за яйця? Звісно, можна менше красти, створити уряд національної єдності, почати нарешті виробляти ракети в потрібній кількості, але то вже геть інше питання
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29.12.2025 12:07 Відповісти

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