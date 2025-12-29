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Новини Військова допомога Україні
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США і Європа допомагатимуть Україні, якщо Росія не погодиться на мир, - Зеленський

зеленський про допомогу Україні

Україна і США поділяють спільне бачення щодо потреби дипломатичного врегулювання війни, водночас у разі небажання Росії йти на мир міжнародна підтримка України триватиме.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, відповідаючи на запитання про кроки США у разі відмови Росії від угоди, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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"Альтернативи миру немає. Ми вважаємо з американцями, і тут у нас позиція єдина, що треба дипломатично закінчити війну, дотиснути Росію. Інакше війна продовжиться. Безумовно, якщо війна продовжиться, американці будуть продовжувати разом з європейцями допомагати Україні. Ми захищаємося в цій війні, ми боремося. Ми не є агресорами", - сказав Зеленський.

Читайте: Путін напередодні зустрічі Зеленського з Трампом вплинув на позицію США щодо перемир’я, - The Times

Що передувало?

Зустріч президентів України та США

Автор: 

Зеленський Володимир (28319) допомога (9311) США (26917)
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Топ коментарі
+4
Ага, томагавки та тауруси вже дали. І "дозвіл" на використання всього іншого теж.
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29.12.2025 11:37 Відповісти
+4
Він же давно відірвався від реальності, та досі літає в хмарах ілюзій. Вже хто, а ЗЕ і Ко краще за інших знає, що все купується і все продається на усіх рівнях.!.
Нема на що сподіватися. Бджоли ніколи не будуть проти меду.
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29.12.2025 11:46 Відповісти
+3
Так ніякого миру і не буде.
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29.12.2025 11:34 Відповісти

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