США і Європа допомагатимуть Україні, якщо Росія не погодиться на мир, - Зеленський

Україна і США поділяють спільне бачення щодо потреби дипломатичного врегулювання війни, водночас у разі небажання Росії йти на мир міжнародна підтримка України триватиме.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, відповідаючи на запитання про кроки США у разі відмови Росії від угоди, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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"Альтернативи миру немає. Ми вважаємо з американцями, і тут у нас позиція єдина, що треба дипломатично закінчити війну, дотиснути Росію. Інакше війна продовжиться. Безумовно, якщо війна продовжиться, американці будуть продовжувати разом з європейцями допомагати Україні. Ми захищаємося в цій війні, ми боремося. Ми не є агресорами", - сказав Зеленський.

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Що передувало?

Раніше президент Зеленський заявив, що Україна хоче отримати від США гарантії безпеки на 30-50 років.

Також він заявив, що після зустрічей із партнерами не виключено можливості переговорів з Росією.

Зустріч президентів України та США