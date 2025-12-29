США і Європа допомагатимуть Україні, якщо Росія не погодиться на мир, - Зеленський
Україна і США поділяють спільне бачення щодо потреби дипломатичного врегулювання війни, водночас у разі небажання Росії йти на мир міжнародна підтримка України триватиме.
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, відповідаючи на запитання про кроки США у разі відмови Росії від угоди, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Альтернативи миру немає. Ми вважаємо з американцями, і тут у нас позиція єдина, що треба дипломатично закінчити війну, дотиснути Росію. Інакше війна продовжиться. Безумовно, якщо війна продовжиться, американці будуть продовжувати разом з європейцями допомагати Україні. Ми захищаємося в цій війні, ми боремося. Ми не є агресорами", - сказав Зеленський.
Що передувало?
- Раніше президент Зеленський заявив, що Україна хоче отримати від США гарантії безпеки на 30-50 років.
- Також він заявив, що після зустрічей із партнерами не виключено можливості переговорів з Росією.
Зустріч президентів України та США
- У неділю, 28 грудня, у Флориді відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та очільника США Дональда Трампа.
- Раніше повідомлялося, що зустріч лідерів буде присвячена гарантіям безпеки, які США готові надати Україні. Крім того, Трамп і Зеленський мають обговорити управління Запорізькою АЕС та питання територій.
- Трамп висловив готовність звернутися до Верховної Ради України, а Зеленський анонсував нову зустріч з США і європейськими партнерами у січні.
- Сторони заявили, що побачили прогрес щодо мирного врегулювання війни в Україні.
- Своєю чергою американський президент Дональд Трамп заявив, що уважно стежить за позицією Кремля та вважає, що Росія нібито демонструє зацікавленість у завершенні війни в Україні.
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