Президент США згадав Путіна під час виступу перед ЗМІ: "Хоче завершення війни"
Американський президент Дональд Трамп під час спілкування з пресою заявив про те, що уважно стежить за позицією Кремля та вважає, що Росія нібито демонструє зацікавленість у завершенні війни в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ за підсумками пресконференції Трампа і Зеленського в США.
Водночас Трамп наголосив, що якщо дипломатія не спрацює - може статися подальша ескалація.
Трамп про Путіна та війну в Україні
Дональд Трамп заявив, що під час останнього спілкування побачив "дуже цікавого Путіна" та схильний вірити в його наміри завершити війну.
"Сьогодні я побачив дуже цікавого Путіна. Я йому вірю. Він хоче це закінчити", — заявив Трамп.
Президент США також зазначив, що у разі провалу переговорів сторони можуть знову повернутися до силового сценарію.
"Якщо нічого не вийде, доведеться воювати й помирати", — додав він.
Заяви про АЕС та відновлення України
Трамп окремо зупинився на темі співпраці Росії з Україною в енергетичній сфері. За його словами, Москва нібито хоче брати участь у проєктах, пов’язаних з атомною енергетикою.
Американський президент заявив, що Росія працює з Україною над запуском найбільшої у світі атомної електростанції. За його словами, на об’єкті задіяні тисячі працівників. Він також стверджує, що РФ нібито готова долучитися до відбудови України.
За словами Трампа, у Кремлі розглядають можливість постачання в Україну дешевої електроенергії.
- Перед цим Трамп висловив готовність звернутися до Верховної Ради України, а Зеленський анонсував нову зустріч з США і європейськими партнерами у січні.
- Сторони заявили, що побачили прогрес щодо мирного врегулювання війни в Україні.
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Хіба що для отримання особистої безпеки в разі його наказу про вивід ЗСУ з Донбасу?
Вони тупо вважають що ми проковтнемо любу лажу бо "втомились і схаваємо" ДУЖЕ ВТОМИЛИСЬ!!!! Але ці виродки готують уже битву за Дніпро Одесу і Харків ніщо інше