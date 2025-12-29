Президент США згадав Путіна під час виступу перед ЗМІ: "Хоче завершення війни"

Американський президент Дональд Трамп під час спілкування з пресою заявив про те, що уважно стежить за позицією Кремля та вважає, що Росія нібито демонструє зацікавленість у завершенні війни в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ за підсумками пресконференції Трампа і Зеленського в США.

Водночас Трамп наголосив, що якщо дипломатія не спрацює - може статися подальша ескалація.

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Трамп про Путіна та війну в Україні

Дональд Трамп заявив, що під час останнього спілкування побачив "дуже цікавого Путіна" та схильний вірити в його наміри завершити війну.

"Сьогодні я побачив дуже цікавого Путіна. Я йому вірю. Він хоче це закінчити", — заявив Трамп.

Президент США також зазначив, що у разі провалу переговорів сторони можуть знову повернутися до силового сценарію.

"Якщо нічого не вийде, доведеться воювати й помирати", — додав він.

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Заяви про АЕС та відновлення України

Трамп окремо зупинився на темі співпраці Росії з Україною в енергетичній сфері. За його словами, Москва нібито хоче брати участь у проєктах, пов’язаних з атомною енергетикою.

Американський президент заявив, що Росія працює з Україною над запуском найбільшої у світі атомної електростанції. За його словами, на об’єкті задіяні тисячі працівників. Він також стверджує, що РФ нібито готова долучитися до відбудови України.

За словами Трампа, у Кремлі розглядають можливість постачання в Україну дешевої електроенергії.

Перед цим Трамп висловив готовність звернутися до Верховної Ради України, а Зеленський анонсував нову зустріч з США і європейськими партнерами у січні.

Сторони заявили, що побачили прогрес щодо мирного врегулювання війни в Україні.

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