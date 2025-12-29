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Президент США згадав Путіна під час виступу перед ЗМІ: "Хоче завершення війни"

Трамп про Путіна і війну в Україні

Американський президент Дональд Трамп під час спілкування з пресою заявив про те, що уважно стежить за позицією Кремля та вважає, що Росія нібито демонструє зацікавленість у завершенні війни в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ за підсумками пресконференції Трампа і Зеленського в США. 

Водночас Трамп наголосив, що якщо дипломатія не спрацює - може статися подальша ескалація.

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Трамп про Путіна та війну в Україні

Дональд Трамп заявив, що під час останнього спілкування побачив "дуже цікавого Путіна" та схильний вірити в його наміри завершити війну.

"Сьогодні я побачив дуже цікавого Путіна. Я йому вірю. Він хоче це закінчити", — заявив Трамп.

Президент США також зазначив, що у разі провалу переговорів сторони можуть знову повернутися до силового сценарію.

"Якщо нічого не вийде, доведеться воювати й помирати", — додав він.

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Заяви про АЕС та відновлення України

Трамп окремо зупинився на темі співпраці Росії з Україною в енергетичній сфері. За його словами, Москва нібито хоче брати участь у проєктах, пов’язаних з атомною енергетикою.

Американський президент заявив, що Росія працює з Україною над запуском найбільшої у світі атомної електростанції. За його словами, на об’єкті задіяні тисячі працівників. Він також стверджує, що РФ нібито готова долучитися до відбудови України.

За словами Трампа, у Кремлі розглядають можливість постачання в Україну дешевої електроенергії.

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Автор: 

путін володимир (25580) Трамп Дональд (9070) війна в Україні (8738)
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Топ коментарі
+11
Питання одне, нахєр зеля їздив до шістки пуйла Трампа, для чого був весь цей цирк?
Хіба що для отримання особистої безпеки в разі його наказу про вивід ЗСУ з Донбасу?
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29.12.2025 01:16 Відповісти
+10
Агент Краснов відпрацьовує на 200% перед хазяїном.
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29.12.2025 01:19 Відповісти
+7
ВОНИ ВСІ ДУМАЮТЬ ЩО НАСТІЛЬКИ ТУПІ!!!! ДА ДА ДА ДА ДА!!!

Вони тупо вважають що ми проковтнемо любу лажу бо "втомились і схаваємо" ДУЖЕ ВТОМИЛИСЬ!!!! Але ці виродки готують уже битву за Дніпро Одесу і Харків ніщо інше
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29.12.2025 01:55 Відповісти

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