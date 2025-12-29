Прогрес щодо мирного врегулювання війни: заяви Зеленського і Трампа після переговорів

Президент США Дональд Трамп заявив про значний прогрес у переговорах щодо мирного врегулювання війни та анонсував продовження обговорення мирного плану з Президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ за підсумками пресконференції лідерів двох країн.

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Трамп: маємо суттєвий прогрес у переговорах

За словами Трампа, зустріч із Зеленським була продуктивною і охопила майже всі ключові питання.

"У нас була чудова зустріч. Ми багато чого обговорили. Ми значно наблизилися — можливо, дуже близько. Ми досягли великого прогресу", — заявив Дональд Трамп.

Президент США повідомив, що під час переговорів сторони також контактували з низкою європейських лідерів. За його словами, це було необхідно для координації позицій.

Він додав, що сторони обговорили всі деталі потенційної угоди та подякував Зеленському за візит до резиденції. Також Трамп заявив, що на переговорах залишається вирішити лише одне або два питання, зокрема питання Донбасу, яке, на його думку, може бути врегульоване.

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Володимир Зеленський зі свого боку підтвердив суттєвий прогрес у переговорах. За його словами, 20 пунктів мирного плану вже погоджені повністю.

"20 пунктів мирного плану були погоджені на 100%", — заявив Президент України.

Зеленський також повідомив, що гарантії безпеки узгоджені на 100%, а сам мирний план — майже повністю. Крім того, він зазначив, що під час переговорів обговорювалася можливість використання референдуму як одного з елементів реалізації плану.

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Зустріч президентів України та США

У неділю, 28 грудня, у Флориді розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського та очільника США Дональда Трампа.

Раніше повідомлялося, що зустріч лідерів буде присвячена гарантіям безпеки, які США готові надати Україні. Крім того, Трамп і Зеленський мають обговорити управління Запорізькою АЕС та питання територій.

Перед зустріччю із Зеленським Трамп провів телефонну розмову з диктатором РФ Володимиром Путіним.

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