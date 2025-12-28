Трамп вважає, що Путін "серйозно" налаштований на припинення війни, попри атаки по Україні

Президент США Дональд Трамп вважає, що російський диктатор Володимир Путін "серйозно" налаштований на припинення війни проти України.

Про це він сказав під час під час коротких заяв для представників медіа перед початком переговорів з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Трамп вважає, що Путін налаштований на мир

Журналісти запитали очільника США: "що скажете стосовно останніх масованих атак РФ? Схоже, Путін не налаштований на мир?". На що той відповів:

"Ні, зараз він серйозно налаштований. Я думаю, Україна теж провела серйозну атаку, і я не розцінюю це негативно. Я думаю, вибухи були і там, і там. В різних частинах Росії. Як на мене, ракети прилетіли не з Конго, не зі США – ймовірно, прилетіли з України".

Трамп заявив, що народ України прагне, щоб війна закінчилася. Так, само, за його словами, цього прагне народ Росії та "два лідери".

"Я думаю, що ми перебуваємо на фінальних стадіях перемовин. І ми побачимо… Або війна закінчиться, або триватиме довго. І мільйони людей будуть убиті. Ніхто цього не хоче",- додав американський лідер.

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Зустріч президентів України та США

У неділю, 28 грудня, у Флориді розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського та очільника США Дональда Трампа.

Раніше повідомлялося, що зустріч лідерів буде присвячена гарантіям безпеки, які США готові надати Україні. Крім того, Трамп і Зеленський мають обговорити управління Запорізькою АЕС та питання територій.

Перед зустріччю із Зеленським Трамп провів телефонну розмову з диктатором РФ Володимиром Путіним.

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