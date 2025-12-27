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Путін - людина війни, сьогоднішня атака є прямою відповіддю РФ на мирні ініціативи, - Зеленський

Зеленський про Путіна

Російський диктатор Володимир Путін хоче продовження війни, черговим свідченням чого є сьогоднішня російська атака на Україну.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі із прем’єр-міністром Канади Марком Карні в Галіфаксі.

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Путін - людина війни

"Ми хочемо миру, а він – людина війни, але боїться говорити про це публічно. Водночас ми бачимо ці кроки", - зазначив український президент.

Зеленський наголосив, що чергова російська атака є прямою відповіддю Москви на мирні ініціативи України та свідчить про небажання Путіна припиняти війну.

"Ця атака знову є відповіддю Росії на наші мирні зусилля. І це справді показує, що Путін не хоче миру", - сказав він.

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Україна прагне миру

За словами Зеленського, Україна прагне миру, тоді як російське керівництво продовжує обирати війну.

"Нам потрібно зупинити цю війну в будь-який спосіб. І нам потрібні дві речі: тиск на Росію та достатньо сильна підтримка України", - додав він.

Президент зауважив, що попри певні позитивні зрушення у дипломатії останнім часом, Україна не може знижувати рівень обороноздатності.

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"За останній тиждень у дипломатії були хороші кроки, але ми не можемо жити в ілюзії, що це дає нам можливість мати слабшу оборони у відносинах з Росією. Це не працює", - зазначив Президент.

Зеленський подякував прем’єру Канади за зустріч, нагадавши, що невдовзі відбудеться телефонне спілкування з європейськими партнерами.

"А завтра я матиму, сподіваюся, дуже важливу і дуже конструктивну зустріч із президентом Трампом", - додав він.

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Атака РФ 27 грудня

  • У ніч на 27 грудня ворог застосував ракети та десятки (до ~500) дронів, включно з ударними БпЛА та крилатими й балістичними ракетами. Основними цілями були енергетична та цивільна інфраструктура столиці та інших регіонів.
  • Протягом ночі у Києві та області лунали потужні вибухи, виникли пожежі. Системи ППО працювали всю ніч. Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру, виникли проблеми з електрикою та опаленням.
  • За останніми даними відомо про одного загиблого та 30 постраждалих у Києві, серед яких двоє дітей.
  • По області зафіксовані ураження близько десятка цивільних обʼєктів.

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Топ коментарі
+8
Пу..ін - людина війни, а Зеленський - людина цирку, тому наш верховний гівнокомандувач не може відповісти такими ж ракетними обстрілами по Мацквабаду.
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27.12.2025 20:54 Відповісти
+8
Адмін, путін пишеться з маленької літери
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27.12.2025 20:55 Відповісти
+6
А кацапія і є країна терорист.
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27.12.2025 21:01 Відповісти

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