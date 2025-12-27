Путін - людина війни, сьогоднішня атака є прямою відповіддю РФ на мирні ініціативи, - Зеленський

Російський диктатор Володимир Путін хоче продовження війни, черговим свідченням чого є сьогоднішня російська атака на Україну.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі із прем’єр-міністром Канади Марком Карні в Галіфаксі.

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Путін - людина війни

"Ми хочемо миру, а він – людина війни, але боїться говорити про це публічно. Водночас ми бачимо ці кроки", - зазначив український президент.

Зеленський наголосив, що чергова російська атака є прямою відповіддю Москви на мирні ініціативи України та свідчить про небажання Путіна припиняти війну.

"Ця атака знову є відповіддю Росії на наші мирні зусилля. І це справді показує, що Путін не хоче миру", - сказав він.

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Україна прагне миру

За словами Зеленського, Україна прагне миру, тоді як російське керівництво продовжує обирати війну.

"Нам потрібно зупинити цю війну в будь-який спосіб. І нам потрібні дві речі: тиск на Росію та достатньо сильна підтримка України", - додав він.

Президент зауважив, що попри певні позитивні зрушення у дипломатії останнім часом, Україна не може знижувати рівень обороноздатності.

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"За останній тиждень у дипломатії були хороші кроки, але ми не можемо жити в ілюзії, що це дає нам можливість мати слабшу оборони у відносинах з Росією. Це не працює", - зазначив Президент.

Зеленський подякував прем’єру Канади за зустріч, нагадавши, що невдовзі відбудеться телефонне спілкування з європейськими партнерами.

"А завтра я матиму, сподіваюся, дуже важливу і дуже конструктивну зустріч із президентом Трампом", - додав він.

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