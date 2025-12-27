РФ ударила 40 ракетами та 500 дронами, основна ціль - Київ, - Зеленський. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Ще досі триває черговий російський удар. З ночі РФ застосувала майже 500 дронів, значну кількість "шахедів", також 40 ракет, зокрема "Кинджали".

Про це повідомив у телеграм-каналі президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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Основна мішень - Київ

За словами Зеленського, основна мішень ворога - Київ, енергетика та цивільна інфраструктура.

"На жаль, є влучання та пошкоджені звичайні житлові будинки. Під завалами одного з них рятувальники шукають людину. У деяких районах столиці та області відсутнє електропостачання, опалення. Зараз триває ліквідація пожеж. Уже на деяких енергетичних обʼєктах почали працювати ремонтні бригади, на інших персонал в укриттях – рятувальники й ремонтники почнуть роботи одразу після відбоїв повітряних тривог", - зауважив глава держави.

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Реакція РФ на мирні пропозиції

"Багато було питань цими днями. А де ж російська відповідь на пропозиції закінчити війну, які були надані Сполученими Штатами та світом? Російські представники ведуть довгі розмови, але в реальності за них говорять "кинджали" та "шахеди". Це є справжнє ставлення Путіна та його оточення. Вони не хочуть закінчувати війну та намагаються використати кожну можливість, щоб завдати більше болю Україні та збільшити свій тиск на інших у світі. І це означає, що замало тиску у відповідь. Якщо Росія навіть різдвяний та новорічний час перетворює на час знищених будинків та спалених квартир, зруйнованих електростанцій, то на цю хвору активність можна відповісти тільки дійсно сильними кроками. Америка має цю можливість, Європа має цю можливість, багато з наших партнерів мають цю можливість. Головне - скористатися", - наголошує він.

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Підтримка України

Зеленський окремо зазначає, що наразі важливо й надалі підтримувати українську оборону.

"Постачання для ППО має бути достатнім і вчасним, особливо зараз, коли ми цього потребуємо. Не повинно бути затримок у захисті життів. І я дякую кожному лідеру, кожній країні, які з цим допомагають. Звісно, ми не будемо зменшувати нашу дипломатичну активність. Але дипломатія не спрацює без безпеки. Про безпеку мають подбати сильні світу цього, і ми будемо говорити, зокрема, про це сьогодні і завтра з лідерами Європи, з премʼєр-міністром Канади та з президентом Сполучених Штатів. Дякую всім, хто з Україною!" - резюмує Зеленський.

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