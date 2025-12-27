Третина Києва без теплопостачання, запроваджено екстрені відключення світла по всій столиці (оновлено)
Зранку 27 грудня застосовані екстрені відключення світла на лівому березі Києва.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.
"Лівий берег Києва: застосовані екстрені відключення", - йдеться у повідомленні.
Частина Києва без тепла
Як своєю чергою інформує мер Києва Віталій Кличко, внаслідок атаки ворога без теплопостачання наразі майже третина столиці.
"Електрики немає в частині районів лівого берега. Енергетики працюють над відновленням електропостачання", - уточнив він.
Оновлена інформація
Пізніше Кличко повідомив, що без централізованого теплопостачання в столиці наразі понад 2 600 житлових будинків, 187 дитячих садків, 138 шкіл, 22 установи соціальної сфери.
"Енергетики та комунальники працюють над відновленням енерго- та теплопостачання", - додав він.
Згодом у ДТЕК повідомили, що за командою "Укренерго", екстрені відключення запроваджені по всій столиці.
"В разі змін будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі", - йдеться у повідомленні.
Що передувало?
Раніше повідомлялося про нічну ракетну атаку на Київ. Зафіксовано пожежі та падіння уламків, восьмеро постраждалих. Також зазначалося, що є влучання у багатоповерхівку в Шевченківському районі та депо у Дніпровському, палає СТО.
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