Атака РФ на Київ: влучання у багатоповерхівку в Шевченківському районі та депо у Дніпровському, палає СТО (оновлено). ВIДЕО
Внаслідок ворожої атаки зранку 27 грудня у Дніпровському районі Києва зафіксовано влучання в Депо.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, екстрені служби прямують на місце.
Є влучання у багатоповерхівку
Також зазначається, що у Шевченківському районі влучання БпЛА у верхній поверх 10-поверхового будинку. За попередньою інформацією, є пожежа.
"У Голосіївському районі палає СТО. Екстрені служби прямують на місця", - уточнив Кличко.
Оновлена інформація
Як пізніше повідомив Кличко, у Дніпровському районі уламки влучили в 25-поверховий будинок. Попередньо, пожежа на першому-другому поверхах. Служби прямують на місце.
Що передувало?
Раніше повідомлялося про нічну ракетну атаку на Київ. Зафіксовано пожежі та падіння уламків, восьмеро постраждалих.
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