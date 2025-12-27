Атака РФ на Київ: влучання у багатоповерхівку в Шевченківському районі та депо у Дніпровському, палає СТО (оновлено). ВIДЕО

Внаслідок ворожої атаки зранку 27 грудня у Дніпровському районі Києва зафіксовано влучання в Депо.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

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За його словами, екстрені служби прямують на місце.

Є влучання у багатоповерхівку

Також зазначається, що у Шевченківському районі влучання БпЛА у верхній поверх 10-поверхового будинку. За попередньою інформацією, є пожежа.

"У Голосіївському районі палає СТО. Екстрені служби прямують на місця", - уточнив Кличко.

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Оновлена інформація

Як пізніше повідомив Кличко, у Дніпровському районі уламки влучили в 25-поверховий будинок. Попередньо, пожежа на першому-другому поверхах. Служби прямують на місце.

Що передувало?

Раніше повідомлялося про нічну ракетну атаку на Київ. Зафіксовано пожежі та падіння уламків, восьмеро постраждалих.

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