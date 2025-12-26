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У Києві стався вибух у пасажирському автобусі: поліція з’ясовує обставини інциденту. ФОТО
Ввечері 26 грудня у Подільскому районі Києва стався вибух у пасажирському автобусі. За попередньою інформацією, потерпілих унаслідок цієї події немає.
Про це повідомляє поліція Києва, інформує Цензор.НЕТ.
Поліція зʼясовує обставини
Повідомляється, що транспортній засіб стояв без пасажирів на кінцевій зупинці. Невдовзі після того як водій розпочав рух - стався вибух.
На місці працюють слідчо-оперативна група та фахівці вибухотехнічної служби. Всі обставини зʼясовуються.
За попередньою інформацією, потерпілих внаслідок цієї події немає.
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Свириденко і зеленський, з стефанчуком та Генпрокурором, таких убивць охороняють від покарання, як вагнерівців, беркутню та ригоАНАЛЬНИХ з помічниками!!!