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Новини Фото Вибух автобуса в Києві
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У Києві стався вибух у пасажирському автобусі: поліція з’ясовує обставини інциденту. ФОТО

Ввечері 26 грудня у Подільскому районі Києва стався вибух у пасажирському автобусі. За попередньою інформацією, потерпілих унаслідок цієї події немає.

Про це повідомляє поліція Києва, інформує Цензор.НЕТ.

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Поліція зʼясовує обставини

Повідомляється, що транспортній засіб стояв без пасажирів на кінцевій зупинці. Невдовзі після того як водій розпочав рух - стався вибух.

вибух в автобусі

На місці працюють слідчо-оперативна група та фахівці вибухотехнічної служби. Всі обставини зʼясовуються.

За попередньою інформацією, потерпілих внаслідок цієї події немає. 

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Автор: 

вибух (4757) Київ (21098) автобус (433)
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Топ коментарі
+4
Це ж недалеко від центру, на Лідора нашого покушались
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27.12.2025 00:35 Відповісти
+3
Знову, якесь ******, за наказом бєсєди або деркача з мертвечуком, вирішили на СМЕРТІ Українців, грошей заробити, як з урядового кварталу, оті «КабМіндічі»!?!?!?
Свириденко і зеленський, з стефанчуком та Генпрокурором, таких убивць охороняють від покарання, як вагнерівців, беркутню та ригоАНАЛЬНИХ з помічниками!!!
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27.12.2025 00:12 Відповісти
+3
Судячи з того що на задньому фоні дерево без листя подія сталася взимку...
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27.12.2025 00:15 Відповісти

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