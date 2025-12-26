У Києві стався вибух у пасажирському автобусі: поліція з’ясовує обставини інциденту. ФОТО

Ввечері 26 грудня у Подільскому районі Києва стався вибух у пасажирському автобусі. За попередньою інформацією, потерпілих унаслідок цієї події немає.

Про це повідомляє поліція Києва, інформує Цензор.НЕТ.

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Поліція зʼясовує обставини

Повідомляється, що транспортній засіб стояв без пасажирів на кінцевій зупинці. Невдовзі після того як водій розпочав рух - стався вибух.

На місці працюють слідчо-оперативна група та фахівці вибухотехнічної служби. Всі обставини зʼясовуються.

За попередньою інформацією, потерпілих внаслідок цієї події немає.

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