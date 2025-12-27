Атака РФ на Киев: попадание в многоэтажку в Шевченковском районе и депо в Днепровском, горит СТО (обновлено)
В результате вражеской атаки утром 27 декабря в Днепровском районе Киева зафиксировано попадание в Депо.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, экстренные службы направляются на место.
Есть попадание в многоэтажку
Также отмечается, что в Шевченковском районе попадание БПЛА в верхний этаж 10-этажного дома. По предварительной информации, есть пожар.
"В Голосеевском районе горит СТО. Экстренные службы направляются на место", - уточнил Кличко.
Обновленная информация
Как позже сообщил Кличко, в Днепровском районе обломки попали в 25-этажное здание. Предварительно пожар на первом-втором этажах. Службы направляются на место.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось о ночной ракетной атаке на Киев. Зафиксированы пожары и падение обломков, восемь пострадавших.
