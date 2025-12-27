Атака РФ на Киев: попадание в многоэтажку в Шевченковском районе и депо в Днепровском, горит СТО (обновлено)

В результате вражеской атаки утром 27 декабря в Днепровском районе Киева зафиксировано попадание в Депо.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По его словам, экстренные службы направляются на место.

Есть попадание в многоэтажку

Также отмечается, что в Шевченковском районе попадание БПЛА в верхний этаж 10-этажного дома. По предварительной информации, есть пожар.

"В Голосеевском районе горит СТО. Экстренные службы направляются на место", - уточнил Кличко.

Также читайте: Ночная ракетная атака на Киев: пожары и падение обломков, пять пострадавших

Обновленная информация

Как позже сообщил Кличко, в Днепровском районе обломки попали в 25-этажное здание. Предварительно пожар на первом-втором этажах. Службы направляются на место.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось о ночной ракетной атаке на Киев. Зафиксированы пожары и падение обломков, восемь пострадавших.

Читайте также: Россия осуществляет очередную ракетную атаку по Украине