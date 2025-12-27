РУС
Новости Ракетная атака на Киев
4 933 18

Ночная ракетная атака на Киев: пожары и падение обломков, пять пострадавших

РФ нанесла баллистический удар по Киеву.

В ночь на 27 декабря российские оккупанты атаковали Киев баллистическими ракетами. В столице прогремела серия взрывов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

В результате атаки в столице пять человек пострадали. Четверо из них госпитализированы.

Последствия атаки

В Голосеевском районе пожар. Предварительно, горит СТО.

В Оболонском районе зафиксировано падение обломков в дачном кооперативе.

Также падение обломков произошло на открытой территории в Деснянском районе.

"Все службы на местах", - отметил Кличко

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Атака на Киевскую область: враг целенаправленно бил по критической инфраструктуре и жилым домам

Автор: 

Киев (26466) обстрел (31057) баллистические ракеты (488)
Топ комментарии
+5
Знову, одні й ті самі питання: коли будемо бити по москві? Коли накриється перманентним ковром весь авіаційний вузол московського регіону?
27.12.2025 08:13 Ответить
+4
ЗЄ, да Фламінго ???!!! Міндіч забрав із собою ???
27.12.2025 07:54 Ответить
+3
Добре що зеленський, вчора на РНБО, прийняв рішення про протидію "шахедам"...
27.12.2025 08:18 Ответить
ЗЄ, да Фламінго ???!!! Міндіч забрав із собою ???
27.12.2025 07:54 Ответить
Навіщо ти так, міндіч не міг таке зробити, він тільки гроші виділені на них вкрав
27.12.2025 08:03 Ответить
То фікція. Тих ракет не було навіть на бумазі. Придумали, накричали разом з ОПою зермаковою, що б одні пишались нічим, а інші почали боятись ніщо.
27.12.2025 08:48 Ответить
Можливо було декілька екземплярів. Скільки робочих двигунів знайшли на заході,, стільки зклепали. Але проблема в тому, що ці величезні крилаті ракети збиваються ппо миттєво. Тому раціональніше ті гроші вкрасти, ніж просрати в те, що нікуди не долетить.
27.12.2025 08:59 Ответить
Та здохніть всі ті, хто ці ракети і дрони пускає по мирному місту.

Мало того що виплятки розтягують атаку на всю ніч і ранок.
Мало того, що ракети летять через пів України, типу щоб ніхто не здогадався , що вони на Київ.

Яке взагалі право мають ці руські ******** щось обстрілювати, та ще й цивільне? Йдіть нах*й, безбожники болотні
27.12.2025 08:08 Ответить
А#уєть - тут війна, якої європа з другої світової не бачила, а йому "мирне місто"
27.12.2025 08:55 Ответить
Знову, одні й ті самі питання: коли будемо бити по москві? Коли накриється перманентним ковром весь авіаційний вузол московського регіону?
27.12.2025 08:13 Ответить
Добре що зеленський, вчора на РНБО, прийняв рішення про протидію "шахедам"...
27.12.2025 08:18 Ответить
Щось давно не чути про дії Петріотів, які в минулі роки начеб то збивали частину мацковитських ракет ... і чого тоді ЛІДОР та його Умєров з Гнатовим вештаються у теплу Флоріду? Особливо це питання стосується до начгенштаба, коли на фронтах мацковити пруть.
27.12.2025 08:20 Ответить
Цікавий момент - шахеди, що випущені з території Криму, пролетіли всю територію України з Півдня на Північ, і в цей момент атакують Київ і область
27.12.2025 08:30 Ответить
А що тут цікавого? Або збивати нікому і нічим, або південні жітєлі думають "а палучітє, кіянчікі, пачуствуйтє разніцу"...
27.12.2025 08:48 Ответить
Невже немає чим ,,братушок" у москві трішки шуганути ?
27.12.2025 08:42 Ответить
Так ми ж з ними мір-жвачку збираємось замутити. І от не віримо, що #уйло збирається досягти усіх цілей сво, а даремно...
27.12.2025 08:51 Ответить
Висоточок, висоточок, бл@дь, побільше, і дєньогов, дєньогов з них надрати. Де та сук@ шуляк, яка лобіювала забаганки будівельної мафії? Тепер в комісії по розробці одноразового закону про вибори? Дуже влучне визначення - одноразовий. Як і оті висоточки: раз - і нєту
27.12.2025 08:44 Ответить
Кинути купу шлюхедів та ракет, щоб підпалити кілька житлових будинків і вбити/поранити цивільних. А. ну і ще вчергове спробувати знищити енергетику та теплопостачання. Це справжня військова звитяга. А потім строчити у соцмережах дописи "как ми у хахлов знатна раз'***** фсьо, а?"
27.12.2025 08:53 Ответить
Зеля, вся ця кров та руйнування на тебе, гнида, твоїх міндічах з кумами і завгоспами та твоїх Слугах *****. А ваши ********-діти та батьки жруть їжу политу кровю українців.
27.12.2025 08:54 Ответить
Ну як завжди терор проти мирного населення ,рашиські чорти так і не зрозуміли що окрім ненависті і огиди до росії і мерзенного "русского мира"більше нічого не викликає.
27.12.2025 08:54 Ответить
Цікаво, що інформує мер, а не тімурчик ткаченко - а шо такоє? Доінформувався?
27.12.2025 08:58 Ответить
 
 