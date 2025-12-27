4 933 18
Ночная ракетная атака на Киев: пожары и падение обломков, пять пострадавших
В ночь на 27 декабря российские оккупанты атаковали Киев баллистическими ракетами. В столице прогремела серия взрывов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.
В результате атаки в столице пять человек пострадали. Четверо из них госпитализированы.
Последствия атаки
В Голосеевском районе пожар. Предварительно, горит СТО.
В Оболонском районе зафиксировано падение обломков в дачном кооперативе.
Также падение обломков произошло на открытой территории в Деснянском районе.
"Все службы на местах", - отметил Кличко
Топ комментарии
+5 Mykola Pikalenko
показать весь комментарий27.12.2025 08:13 Ответить Ссылка
+4 Мирон Боднар
показать весь комментарий27.12.2025 07:54 Ответить Ссылка
+3 Evgen Karpenko
показать весь комментарий27.12.2025 08:18 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Мало того що виплятки розтягують атаку на всю ніч і ранок.
Мало того, що ракети летять через пів України, типу щоб ніхто не здогадався , що вони на Київ.
Яке взагалі право мають ці руські ******** щось обстрілювати, та ще й цивільне? Йдіть нах*й, безбожники болотні