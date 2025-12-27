Ночная ракетная атака на Киев: пожары и падение обломков, пять пострадавших

В ночь на 27 декабря российские оккупанты атаковали Киев баллистическими ракетами. В столице прогремела серия взрывов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

В результате атаки в столице пять человек пострадали. Четверо из них госпитализированы.

Последствия атаки

В Голосеевском районе пожар. Предварительно, горит СТО.

В Оболонском районе зафиксировано падение обломков в дачном кооперативе.

Также падение обломков произошло на открытой территории в Деснянском районе.

"Все службы на местах", - отметил Кличко

