Атака на Київщину: ворог цілеспрямовано бив по критичній інфраструктурі та житлових будинках. Загинула жінка (оновлено)
РФ атакувала цивільну інфраструктуру Київщини. Поранено водія вантажівки з Івано-Франківської області, пошкоджено будинки, підприємства та авто у кількох районах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Микола Калашник.
"Країна-терорист продовжує вести війну з мирним населенням. Ворог цілеспрямовано атакує обʼєкти критичної інфраструктури, житло людей.
Постраждалі та загибла
На жаль, є постраждала людина. Житель Івано-Франківської області під час атаки був за кермом вантажівки та дістав осколкові поранення спини. Його госпіталізовано в місцеву лікарню. Вся необхідна медична допомога надається", - йдеться в повідомленні.
Згодом Калашник повідомив про жертву та постраждалих внаслідок атаки.
"У Білоцерківському районі внаслідок ворожої атаки загинула жінка 1978 року народження", - йдеться в повідомленні.
Також зросла кількість постраждалих. У Вишгородському районі внаслідок пожежі приватного будинку п’ятеро людей отримали гостру реакцію на стрес - три жінки, чоловік та дитина 2017 року народження. Медичну допомогу їм надали на місці.
Пошкодження у районах області
У Вишгороді пошкоджено вікна у багатоповерхівці.
В Бориспільському районі пошкоджені приміщення виробництва та два автомобілі.
У Бучанському районі сталася пожежа на території будівництва.
В Обухівському районі пошкоджено приміщення комунального підприємства однієї з громад.
"Тривога триває. Прошу всіх залишатися в безпечних місцях. Бережіть себе та своїх близьких", - зазначив Калашник.
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