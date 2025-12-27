Атака на Київщину: ворог цілеспрямовано бив по критичній інфраструктурі та житлових будинках. Загинула жінка (оновлено)

РФ атакувала цивільну інфраструктуру Київщини. Поранено водія вантажівки з Івано-Франківської області, пошкоджено будинки, підприємства та авто у кількох районах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Микола Калашник.

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"Країна-терорист продовжує вести війну з мирним населенням. Ворог цілеспрямовано атакує обʼєкти критичної інфраструктури, житло людей.

Постраждалі та загибла

На жаль, є постраждала людина. Житель Івано-Франківської області під час атаки був за кермом вантажівки та дістав осколкові поранення спини. Його госпіталізовано в місцеву лікарню. Вся необхідна медична допомога надається", - йдеться в повідомленні.

Згодом Калашник повідомив про жертву та постраждалих внаслідок атаки.

"У Білоцерківському районі внаслідок ворожої атаки загинула жінка 1978 року народження", - йдеться в повідомленні.

Також зросла кількість постраждалих. У Вишгородському районі внаслідок пожежі приватного будинку п’ятеро людей отримали гостру реакцію на стрес - три жінки, чоловік та дитина 2017 року народження. Медичну допомогу їм надали на місці.

Пошкодження у районах області

У Вишгороді пошкоджено вікна у багатоповерхівці.

В Бориспільському районі пошкоджені приміщення виробництва та два автомобілі.

У Бучанському районі сталася пожежа на території будівництва.

В Обухівському районі пошкоджено приміщення комунального підприємства однієї з громад.

"Тривога триває. Прошу всіх залишатися в безпечних місцях. Бережіть себе та своїх близьких", - зазначив Калашник.

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