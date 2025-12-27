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Новини Атака безпілотників на Київщину
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Атака на Київщину: ворог цілеспрямовано бив по критичній інфраструктурі та житлових будинках. Загинула жінка (оновлено)

Атака РФ по цивільній інфраструктурі Київщини: є поранений

РФ атакувала цивільну інфраструктуру Київщини. Поранено водія вантажівки з Івано-Франківської області, пошкоджено будинки, підприємства та авто у кількох районах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Микола Калашник. 

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"Країна-терорист продовжує вести війну з мирним населенням. Ворог цілеспрямовано атакує обʼєкти критичної інфраструктури, житло людей.

Постраждалі та загибла

На жаль, є постраждала людина. Житель Івано-Франківської області під час атаки  був за кермом вантажівки та дістав осколкові поранення спини. Його госпіталізовано в місцеву лікарню. Вся необхідна медична допомога надається", - йдеться в повідомленні.

Згодом Калашник повідомив про жертву та постраждалих внаслідок атаки.

"У Білоцерківському районі внаслідок ворожої атаки загинула жінка 1978 року народження", - йдеться в повідомленні.

Також зросла кількість постраждалих. У Вишгородському районі внаслідок пожежі приватного будинку п’ятеро людей отримали гостру реакцію на стрес - три жінки, чоловік та дитина 2017 року народження. Медичну допомогу їм надали на місці.

Пошкодження у районах області

У Вишгороді пошкоджено вікна у багатоповерхівці.

В Бориспільському районі пошкоджені приміщення виробництва та два автомобілі.

У Бучанському районі сталася пожежа на території будівництва.

В Обухівському районі пошкоджено приміщення комунального підприємства однієї з громад.

"Тривога триває. Прошу всіх залишатися в безпечних місцях. Бережіть себе та своїх близьких", - зазначив Калашник.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни атакували трасу в Харкові КАБами: двоє загиблих, кількість постраждалих зросла до восьми. ФОТОрепортаж (оновлено)

Автор: 

Бориспіль (1128) Київська область (4707) обстріл (35110) Вишгород (87) Бориспільський район (87) Бучанський район (192) Вишгородський район (89) Обухівський район (62)
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Топ коментарі
+16
"Дякувати" друзяки Зеленсткого Міндічу та куму Зеленського Чернишову зіншим їз товариством Чебуреків та Алі-Бабів, кретична інфраструктура не постраждала а то шо ви сідите без електроенергії та опалення то провина Порошенко та порохоботів.
А у відповідь на обстріл Вова двущечкою Москву обстриляє.
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27.12.2025 07:40 Відповісти
+4
Блювотина людства з тавром "росиян" це вбивці українців і Ze з міндічами і чернишовимита Слугами нарІду їх посібники.
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27.12.2025 10:30 Відповісти
+4
Вибори зараз це100% фальсифікація на користь Zеленой гниди.
Гарантії безпеки це сильні ЗСУ.
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27.12.2025 10:45 Відповісти

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