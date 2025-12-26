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Новини Обстріл Харкова
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Росіяни атакували трасу в Харкові КАБами: двоє загиблих, кількість постраждалих зросла до восьми. ФОТОрепортаж (оновлено)

обстріл Харкова

Російські окупанти вдарили КАБами по Харкову. Відомо про загиблих та постраждалих.

Про це повідомив мер Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Харків атакований КАБами - у передмісті та у самому Харкові пролунали вибухи. За попередньою інформацією - удар нанесено по Шевченківському району", - йдеться в повідомленні.

Жертви та постраждалі

Згодом очільник міста повідомив інформацію про загиблих. Наразі їхня кількість уточнюється.

"Влучання сталося в одну з найжвавіших трас Харкова - горять кілька авто, у навколишніх будинках вибиті вікна. У машинах, що горять, знаходилися люди. Кількість поранених та загиблих уточнюється", - додав мер.

Наразі відомо про одного загиблого та трьох поранених, один з них у важкому стані.

Пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, що знаходяться поряд з місцем удару.

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ОНОВЛЕННЯ

Згодом Синєгубов повідомив, що серед постраждалих у Харкові – 9-місячна дівчинка. Кількість поранених зросла до чотирьох. Медики надають постраждалим всю необхідну допомогу.

 Наразі відомо про двох загиблих.

Оновлення

Згодом Синєгубов повідомив, що внаслідок російського удару у Харкові постраждали восьмеро людей, двоє загинули.

обстріл Харкова

"Армія РФ атакувала одну з головних доріг міста. У цьому районі – виключно цивільна житлова забудова, заклад освіти і жодних військових об’єктів", - розповів Синєгубов.

обстріл Харкова

Троє людей зазнали вибухових поранень,зокрема – 9-місячна дівчинка. Ще у пʼятьох людей діагностовано реакцію на стрес. Медики надали всім необхідну допомогу.

обстріл Харкова

Двоє чоловіків загинули.

Вибито вікна у навколишніх багатоквартирних і приватних будинках, загорілося декілька автомобілів. Екстрені служби продовжують працювати на місці, ліквідують наслідки влучання та фіксують черговий злочин окупантів.

обстріл Харкова

обстріл Харкова

обстріл Харкова

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Автор: 

обстріл (35110) Харків (6207) КАБ (574) Харківська область (2977) Харківський район (1007)
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Топ коментарі
+24
****** москальські підари...
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26.12.2025 16:13 Відповісти
+24
Нагадайте мені коли останній раз був збитий літак який скидає каби? РФ скидають по 1200 штук в тиждень безкарно, а наші західні партнери дивуються, чому ми втрачаємо території...
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26.12.2025 16:27 Відповісти
+19
Царство Небесне загиблим. Росіяни вбивці і терорист. Вам ніколи не буде прощення.
Де наші три тисячі балістики? Де сотні ракет ''Фламінго''? Де мільйон дронів? Поїхали в мішках міндіча і Цукермана на Ізраїль?
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26.12.2025 16:15 Відповісти

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