Росіяни атакували трасу в Харкові КАБами: двоє загиблих, кількість постраждалих зросла до восьми. ФОТОрепортаж (оновлено)

Російські окупанти вдарили КАБами по Харкову. Відомо про загиблих та постраждалих.

Про це повідомив мер Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Харків атакований КАБами - у передмісті та у самому Харкові пролунали вибухи. За попередньою інформацією - удар нанесено по Шевченківському району", - йдеться в повідомленні.

Жертви та постраждалі

Згодом очільник міста повідомив інформацію про загиблих. Наразі їхня кількість уточнюється.

"Влучання сталося в одну з найжвавіших трас Харкова - горять кілька авто, у навколишніх будинках вибиті вікна. У машинах, що горять, знаходилися люди. Кількість поранених та загиблих уточнюється", - додав мер.

Наразі відомо про одного загиблого та трьох поранених, один з них у важкому стані.



Пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, що знаходяться поряд з місцем удару.

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ОНОВЛЕННЯ

Згодом Синєгубов повідомив, що серед постраждалих у Харкові – 9-місячна дівчинка. Кількість поранених зросла до чотирьох. Медики надають постраждалим всю необхідну допомогу.

Наразі відомо про двох загиблих.

Оновлення

Згодом Синєгубов повідомив, що внаслідок російського удару у Харкові постраждали восьмеро людей, двоє загинули.

"Армія РФ атакувала одну з головних доріг міста. У цьому районі – виключно цивільна житлова забудова, заклад освіти і жодних військових об’єктів", - розповів Синєгубов.

Троє людей зазнали вибухових поранень,зокрема – 9-місячна дівчинка. Ще у пʼятьох людей діагностовано реакцію на стрес. Медики надали всім необхідну допомогу.

Двоє чоловіків загинули.

Вибито вікна у навколишніх багатоквартирних і приватних будинках, загорілося декілька автомобілів. Екстрені служби продовжують працювати на місці, ліквідують наслідки влучання та фіксують черговий злочин окупантів.

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