Росіяни атакували трасу в Харкові КАБами: двоє загиблих, кількість постраждалих зросла до восьми. ФОТОрепортаж (оновлено)
Російські окупанти вдарили КАБами по Харкову. Відомо про загиблих та постраждалих.
Про це повідомив мер Ігор Терехов, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Харків атакований КАБами - у передмісті та у самому Харкові пролунали вибухи. За попередньою інформацією - удар нанесено по Шевченківському району", - йдеться в повідомленні.
Жертви та постраждалі
Згодом очільник міста повідомив інформацію про загиблих. Наразі їхня кількість уточнюється.
"Влучання сталося в одну з найжвавіших трас Харкова - горять кілька авто, у навколишніх будинках вибиті вікна. У машинах, що горять, знаходилися люди. Кількість поранених та загиблих уточнюється", - додав мер.
Наразі відомо про одного загиблого та трьох поранених, один з них у важкому стані.
Пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, що знаходяться поряд з місцем удару.
ОНОВЛЕННЯ
Згодом Синєгубов повідомив, що серед постраждалих у Харкові – 9-місячна дівчинка. Кількість поранених зросла до чотирьох. Медики надають постраждалим всю необхідну допомогу.
Наразі відомо про двох загиблих.
Оновлення
Згодом Синєгубов повідомив, що внаслідок російського удару у Харкові постраждали восьмеро людей, двоє загинули.
"Армія РФ атакувала одну з головних доріг міста. У цьому районі – виключно цивільна житлова забудова, заклад освіти і жодних військових об’єктів", - розповів Синєгубов.
Троє людей зазнали вибухових поранень,зокрема – 9-місячна дівчинка. Ще у пʼятьох людей діагностовано реакцію на стрес. Медики надали всім необхідну допомогу.
Двоє чоловіків загинули.
Вибито вікна у навколишніх багатоквартирних і приватних будинках, загорілося декілька автомобілів. Екстрені служби продовжують працювати на місці, ліквідують наслідки влучання та фіксують черговий злочин окупантів.
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