Рашисти вдарили ракетою по Умані: 6 постраждалих, зокрема діти. ФОТОрепортаж

Російські окупанти завдали ракетного удару по Умані на Черкащині. Відомо про постраждалих.

Про це повідомив глава ОВА Ігор Табурець, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"За інформацією Екстренки, на зараз маємо шістьох травмованих. Серед них – двоє дітей. Усім надають потрібну допомогу.

Є руйнації житлової інфраструктури. Працюють усі необхідні служби", - йдеться в повідомлені.

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Згодом Табурець повідомив: "Триває ліквідація наслідків ракетного удару по місту. Працюють усі служби. Медики надають допомогу травмованим жителям. На щастя, усі шестеро – не тяжкі".

В Уманській громаді працює гаряча лінія:

+380969112911

+380936651302

















Що передувало?

Повітряні сили попереджали про рух швидкісної цілі в бік Умані.

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