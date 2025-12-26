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Новини Фото атака на Черкащину
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Рашисти вдарили ракетою по Умані: 6 постраждалих, зокрема діти. ФОТОрепортаж

Російські окупанти завдали ракетного удару по Умані на Черкащині. Відомо про постраждалих.

Про це повідомив глава ОВА Ігор Табурець, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"За інформацією Екстренки, на зараз маємо шістьох травмованих. Серед них – двоє дітей. Усім надають потрібну допомогу.

Є руйнації житлової інфраструктури. Працюють усі необхідні служби", - йдеться в повідомлені.

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Згодом Табурець повідомив: "Триває ліквідація наслідків ракетного удару по місту. Працюють усі служби. Медики надають допомогу травмованим жителям. На щастя, усі шестеро – не тяжкі".

В Уманській громаді працює гаряча лінія:
+380969112911
+380936651302

Удар РФ по Умані
Удар РФ по Умані
Удар РФ по Умані
Удар РФ по Умані
Удар РФ по Умані
Удар РФ по Умані
Удар РФ по Умані
Удар РФ по Умані

Що передувало?

Повітряні сили попереджали про рух швидкісної цілі в бік Умані.

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обстріл (35110) Умань (257) Черкаська область (255) Уманський район (28)
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Топ коментарі
+11
ізраїль хвилює лише менори на майданах
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26.12.2025 12:37 Відповісти
+10
тривога була.але тут нанеї вже мало хто звертає увагу.. ось чуть не по голові мене..
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26.12.2025 12:42 Відповісти
+9
Хасиди це лише мала частина Ізраїлю. По їх мірках диваки та сектанти.
А от міндічі то якраз не "правовірні" єхуді а совкове безпринципне "суєвірно-атеїстичне" пост-комуністичне лайно
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26.12.2025 13:02 Відповісти

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